IND vs ZIM 3rd T20I LIVE Streaming and Telecast Details: भारत-जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच रविवार (26 जुलाई) को हरारे में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने शनिवार (25 जुलाई) को दूसरा टी20 जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली बार टी20 सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम की निगाहें जिम्बाब्वे का क्लीन स्वीप करने पर होगी।

इससे पहले श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम लगातार 6 मैच हारी थी। आयरलैंड ने उसका 0-2 और इंग्लैंड ने 0-4 से भारत का क्लीन स्वीप किया था। जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज क बात करें तो पहले टी20 में वैभव सूर्यवंशी और मयंक यादव ने अच्छा प्रदर्शन किया तो दूसरे टी20 इशान किशन और तिलक वर्मा ने अच्छा प्रदर्शन किया। यहां इस लेख में भारत-जिम्बाब्वे के बीच तीसरे टी20 की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारी दी गई है। जनसत्ता.कॉम पर भी आप लाइव स्कोर और अपडेट्स पढ़ सकते हैं।

भारत-जिम्बाब्वे तीसरा टी20 मैच कहां होगा?

भारत-जिम्बाब्वे तीसरा टी20 मैच हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा।

भारत-जिम्बाब्वे तीसरा टी20 मैच कब है?

भारत-जिम्बाब्वे तीसरा टी20 मैच रविवार (26 जुलाई) को खेला जाएगा।

भारत-जिम्बाब्वे तीसरे टी20 मैच का टॉस कब होगा?

भारत-जिम्बाब्वे तीसरे टी20 मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 4 बजे होगा।

भारत-जिम्बाब्वे तीसरा टी20 मैच कब से खेला जाएगा?

भारत-जिम्बाब्वे तीसरा टी20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 4.30 बजे से होगा।

भारत-जिम्बाब्वे तीसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?

भारत-जिम्बाब्वे तीसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट जी यूनाइट8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

भारत-जिम्बाब्वे तीसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत-जिम्बाब्वे तीसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप पर देख सकते हैं।

2026 में टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-15 बल्लेबाज

वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 20 रन की पारी खेली, लेकिन उन्होंने बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया। वैभव अब साल 2026 में टी20 क्रिकेट में बाबर से ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए हैं। पूरी खबर पढ़ें।