IND vs ZIM 2nd T20I LIVE Streaming and Telecast: भारत-जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मैच शनिवार (25 जुलाई) के बीच खेला जाएगा। तीन मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है। यह मैच जीतकर मेन इन ब्लू श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली सीरीज जीतना चाहेगी। इससे पहले श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम आयरलैंड से 0-2 और इंग्लैंड से 0-4 से सीरीज हारी थी।

इंग्लैंड के खिलाफ खराब शुरुआत के बाद वैभव सूर्यवंशी को 3 मैचों के बाद प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया और अपना पहला अर्धशतक जड़ा। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। इससे पहले पेसर मयंक यादव और प्रिंस यादव ने अच्छा प्रदर्शन किया। दोनों ने 2-2 विकेट लिए। इससे जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। भारत ने लक्ष्य को 13.2 ओवर में हासिल कर लिया। यहां भारत-जिम्बाब्वे दूसरे टी20 की लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स दी गई हैं। जनसत्ता.कॉम पर भी आप मैच के लाइव स्कोर अपडेट्स पा सकते हैं।

India in Zimbabwe, 3 T20I Series, 2026 Zimbabwe

vs India

Match Yet To Begin ( Day – 2nd T20I )

Match begins at 16:30 IST (11:00 GMT) View Scorecard

भारत-जिम्बाब्वे दूसरा टी20 टी20 मैच कब है?

भारत-जिम्बाब्वे दूसरा टी20 टी20 मैच शनिवार (25 जुलाई) को है।

भारत-जिम्बाब्वे दूसरा टी20 मैच कहां खेला जाएगा?

भारत-जिम्बाब्वे दूसरा टी20 टी20 मैच हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा।

भारत-जिम्बाब्वे दूसरे टी20 मैच का टॉस कब होगा?

भारत-जिम्बाब्वे दूसरे टी20 मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 4 बजे होगा।

भारत-जिम्बाब्वे दूसरा टी20 मैच कब से खेला जाएगा?

भारत-जिम्बाब्वे दूसरा टी20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 4.30 बजे से होगा।

भारत-जिम्बाब्वे दूसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?

भारत-जिम्बाब्वे दूसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट जी यूनाइट8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

भारत-जिम्बाब्वे दूसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत-जिम्बाब्वे दूसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप पर देख सकते हैं।

जिम्बाब्वे में सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

भारत के खिलाफ जिम्बाब्वे की टीम अपने घर पर तीन मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है। पहले मैच में हरारे के मैदान पर वैभव सूर्यवंशी ने 18 गेंद पर पचासा जड़ा। जिम्बाब्वे में टी20 इंटरनेशनल का यह सबसे तेज अर्धशतक भी था। इस लिस्ट में अभिषेक शर्मा तीसरे नंबर पर हैं। पूरी खबर पढ़ें।