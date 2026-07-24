Ind vs Zim 2nd T20I live streaming probable playing 11 pitch and weather report: भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच शनिवार यानी 25 जुलाई को भारतीय समय के मुताबिक शाम 4.30 बजे से खेला जाएगा। भारत इस सीरीज का पहला मैच जीत चुका है और दूसरे मैच में जीत दर्ज करते ही टीम इंडिया सीरीज में 2-0 की बढ़त बना लेगी। हालांकि दूसरे मैच में जिम्बाब्वे वापसी की कोशिश करेगी और इस मैच को आप किस तरह से लाइव देख सकते हैं। इस मैच के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन कैसी होगी साथ ही पिच व मौसम का मिजाज कैसा होगा इसके बारे में जानते हैं।

भारत-बनाम जिम्बाब्वे दूसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरे टी20 मैच को लाइव कहां देख सकते हैं?

भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरे टी20 मैच का लाइव प्रसारण Unite8 Sports TV पर किया जाएगा। इसके अलावा DD Sports पर भी इसका लाइव प्रसारण होगा।

भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां की जाएगी?

भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरे टी20मैच की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode पर उपलब्ध होगी।

भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरा टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरा टी20 मैच हरारे में 25 जुलाई यानी शनिवार को खेला जाएगा।

भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरा टी20 मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरा टी20 मैच भारतीय समय के मुताबिक शाम 4.30 बजे शुरू होगा। टॉस शाम 4.00 बजे किया जाएगा।

दूसरे मैच में कैसा रहेगा पिच और मौसम का मिजाज

हरारे स्पोर्ट्स क्लब में एक बार फिर से पिच पर बल्लेबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है। भारत ने पहले मैच में आसानी से 126 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया था। यहां का तापमान शनिवार को 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है जिसकी वजह से हल्की ठंड के साथ मौसम गर्म रहेगा। यहां के तापमान की वजह से गेंदबाजों के लिए गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि गेंद में उछाल मिलती है और बल्लेबाजों को शॉट खेलने में आसानी होती है। हालांकि शुरुआती कुछ ओवर में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है।

भारत बनाम जिम्बाब्वे हेड-टू-हेड

इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में भारत का पलड़ा जिम्बाब्वे पर काफी भारी रहा है। दोनों टीमें 15 बार आमने-सामने हुई हैं जिनमें से भारत ने 12 और जिम्बाब्वे ने 3 मैच जीते हैं। भारत मौजूदा तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे है।

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव।

जिम्बाब्वे की संभावित प्लेइंग इलेवन

ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली माधेवेरे, तदिवानाशे मरुमनी (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजरबानी।

भारत की टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), इशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)।

जिम्बाब्वे की टीम: सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन कुरेन, ब्रैड इवांस, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजरबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामुरी, इनोसेंट कैया, तफदजवा त्सिगा।

वैभव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में अपनी पारी के दौरान 4 छक्के लगाए, लेकिन वो फिन एलन को पीछे छोड़ने में नाकाम रहे। साल 2026 में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वैभव अभी दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

‘रोहित कभी लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी नहीं रहे’, हिटमैन की बैटिंग पर एबी डिविलियर्स ने किया कमेंट

भारत की तरफ से टी20 में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बन गए, लेकिन भारत की तरफ से टेस्ट और वनडे में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने इस उम्र में यह कमाल किया था। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)