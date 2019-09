IND vs WI: शर्मनाक प्रदर्शन को लेकर ट्रोल हुए ऋषभ पंत, फैंस कर रहे धोनी को लाने की मांग

IND vs WI: टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत एक बार फिर से अपने खराब परफोर्मेंस को लेकर सवालों के घेरे में हैं। बुधवार (18 सितंबर) को मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में हुए मैत में पंत पांच गेदों में महज 4 चार बनाकर आउट हो गए। एक बार फिर से इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पंत अपनी लापरवाही भरे शॉट खेलने को लेकर फ्लॉप साबित हुए। खुद को साबित करने का पंत के लिए यह बेहतरीन मौका था जिसका फायदा उठाने में वह नाकाम रहे। गौरतलब है कि कप्तान विराच कोहली और कोच रवि शास्त्री ने पंत पहले ही चेताया था कि इस मैच में युवा बल्लेबाज को अपने टैलेंट से न्याय करना होगा। हाल में टीम इंडिया के नए बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने भी पंत सहित दूसरे युवा खिलाड़ियों को ‘बेपरवाह खेल’ और ‘लापरवाह खेल’ के बीच अंतर समझने को कहा था। बीते दिन खेले गए मैच तो टीम इंडिया कोहली की बदौलत गई। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को 7 विकेट से हराया लेकिन इस मैच में पंत अपने लापरवाह प्रदर्शन को लेकर ट्रोल्स के निशाने पर हैं।

पंत के शर्मनाक प्रदर्शन से क्रिकेट प्रेमी बेहद निराश और अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं। ट्विटर पर पंत लगातार आलोचना का शिकार हो रहे हैं।

#IndvsSA When you want Dhoni in team but all you got is Rishabh Pant. pic.twitter.com/Ks4yx1fzDp — MisStree |فاطمہ (@Woke_Muslim) September 18, 2019

पंत की बैटिंग को देख कुछ लोग ने ‘Bring Back Dhoni’ की डिमांड की। फैंस का मानना है कि टीम इंडिया को अब भी धोनी की जरूरत है। कुछ नाना पाटेकर की फोटो शेयर कर पंत को ट्रोल कर रहे हैं।

Bring him back ….. Becoz India need him now and he his best for the T20 World Cup #RishabhPant #DhoniInBillionHearts pic.twitter.com/l5OGk9PIJc — Abhishek Singh (@__iamabhi_) September 19, 2019

कुछ पंत को टीम से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं और उनकी जगह नए प्लेयर को शामिल करने को कह रहे हैं।

पंत के साथ कोच रवि शास्त्री की निराश तस्वीर भी सोशल मीडिया काफी वायरल हो रही है। फैंस का कहना है कि कोच को धोनी की जरूरत है लेकिन उन्हें पंत को लेना पड़ा।

कुछ ने पंत को एक बच्चा करार दिया। एक यूजर ने लिखा पंत बच्चा है जिसे IPL देखना चाहिए।

हालांकि कुछ फैंस पंत के पक्ष में भी बोलते नजर आए। क्रिकेट लवर्स ने पंत के आलोचकों को करार जवाब देते हुए कहा कि धोनी से पंत की तुलना मत करो, वह अभी सिर्फ 21 साल का है जबकि धोनी 37 साल के है। वह काफी अनुभवी है।

