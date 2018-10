भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली जब किसी विरोधी टीम के खिलाफ शतक लगाते हैं तब उनका रिएक्शन देखने लायक होता है। खुशी का इजहार करने के लिए पहले वो हवा में बल्ला लहराते हैं। जोर से दहाड़ते हैं और बल्ले के जरिए फ्लाइंग किस देते हैं। उनके इस जश्न से स्टेडियम में मौजूद हजारों क्रिकेट प्रशंसक खुशी से झूम उठते हैं। बुधवार (24 अक्टूबर, 2018) को वेस्टइंडीज के खिलाफ लगाए शतक से पहले, पिछले 60 शतकों में हमने विराट को अलग-अलग तरह से जश्न मनाते हुए देखा, मगर 61वें शतक का जश्न कुछ अलग अंदाज में था। इस बार विराट ने जब दूसरे ओडीआई में वेस्टइंडीज के खिलाफ 37वां अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय शतक लगाया तो कुछ स्पेशल हुआ। इसकी वजह यह है कि मैच के दौरान बल्लेबाजी में उन्हें काफी मुश्किलें आईं, खराब पिच और काफी थकान के बाद भी उन्होंने अपनी मंजिल को छू लिया। इसलिए आमतौर पर शतक लगाने के बाद दहाड़ने वाले विराट शांत रहे और वैसा कुछ नहीं हुआ जो आमतौर पर शतक लगाने के बाद करते थे। विराट ने जब 61वां शतक लगाया तो उन्होंने बहुत धैर्य से दर्शकों का अभिवादन किया। ड्रेसिंग रूम में साथी खिलाड़ियों की तरफ बल्ला उठाया और बल्ले पर हाथ रखकर इशारा किया। क्रिकेट एक्सपर्ट की मानें तो विराट ने दहाड़ने की जगह बल्ले पर हाथ रख विरोधी को जताना चाहा कि वो बल्ले से जवाब देते हैं।

बता दें कि एक और शतक के साथ ही ‘रन मशीन’ विराट कोहली सबसे तेजी से 10000 वनडे रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए लेकिन शाइ होप के जुझारू शतक की मदद से वेस्टइंडीज ने बुधवार को दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच टाई करा लिया। भारत ने कोहली की पारी के दम पर छह विकेट पर 321 रन बनाए। वेस्टइंडीज को आखिरी ओवर में जीत के लिए 14 और आखिरी गेंद पर पांच रन चाहिये थे। होप (नाबाद 123) ने उमेश यादव को चौका लगाकर स्कोर बराबर कर दिया। शिमरोन हेटमेयर ने भी 94 रन की शानदार पारी खेली। भारत के लिए कुलदीप यादव ने तीन विकेट लिए। इससे पहले टास जीतकर बल्लेबाजी चुनने वाले कोहली ने 129 गेंद में नाबाद 157 रन बनाए जबकि अंबाती रायुडू ने 80 गेंद में 73 रन की पारी खेली। कोहली ने अपनी पारी में 13 चौके और चार छक्के जड़े। (एजेंसी इनपुट सहित)

