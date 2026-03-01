Go to Live Updates

IND vs WI Super 8 Cricket Match LIVE Score: भारत और वेस्टइंडीज के पास टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में जगह बनाने का बराबर मौका है। कोलकाता के ईडन गार्डन में आज इसका फैसला हो जाएगा कि इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम कौन सी होगी। अब तक साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है।

ICC Men's T20 World Cup, 2026

India 

vs

West Indies  

Match Yet To Begin ( Day – Super 8 – Match 12 )
Match begins at 19:00 IST (13:30 GMT)

भारत और वेस्टइंडीज के बीच मैच शाम 7.00 बजे शुरू होगा और टॉस का वक्त शाम 6.30 बजे का होगा। दोनों टीमों काफी मजबूत लग रही है और बल्लेबाजी की बात करें तो कोई किसी से कमजोर नजर नहीं आ रहा। इन दोनों टीमों के बीच जो फर्क पैदा करेगा वो गेंदबाज होंगे। हालांकि टी20 वर्ल्ड कप में इंडीज का पलड़ा आंकड़ों में ज्यादा मजबूत नजर आता है क्योंकि इस टीम ने भारत के खिलाफ 3 मैच जीते हैं जबकि एक मैच भारत के नाम रहा है। इस मैच में बारिश की संभावना नहीं है और पूरा मैच खेला जाएगा।

17:06 (IST) 1 Mar 2026

कोलकाता में कितनी है बारिश की संभावना

भारत-वेस्टइंडीज मुकाबले के दौरान बारिश की संभावना ना के बराबर है। यानी ये मैच पूरा खेला जाएगा और क्रिकेट फैंस को मैच का पूरा रोमांच देखने को मिलेगा।

16:59 (IST) 1 Mar 2026

IND vs WI Super 8 Match Today: कोलकाता में होगा हाई-स्कोरिंग मैच

टीम इंडिया के सहायक कोच प्रेस कांफ्रेंस में पहले ही कह चुके हैं कि कोलकाता में हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। यहां कि पिच पर बल्लेबाजों की चांदी होने वाली है। यहां कि पिच काली मिट्टी से बनी है जहां स्पिनर को बाद में मदद मिलेगी।

16:54 (IST) 1 Mar 2026

IND vs WI Super 8 Match Today: इशान किशन के पास बड़ा मौका

इशान किशन के पास बड़ा मौका है। वो अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ बड़ी पारी खेलते हैं तो टीम इंडिया को इससे काफी मदद मिलेगी। इतने अहम मैच में इशान किशन से भारत को बड़ी उम्मीद होगी।

16:47 (IST) 1 Mar 2026

'उसे रोक दिया तो भारत मैच कर लेगा कंट्रोल', वेस्टइंडीज के सबसे धाकड़ खिलाड़ी का दिनेश कार्तिक ने बताया नाम

16:38 (IST) 1 Mar 2026

IND vs WI Super 8 Match Today: हेटमायर हैं लय में

शिमरोन हेटमायर भारत के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं जो अभी गजब की लय में हैं। वो लगातार अपनी टीम के लिए रन बना रहे हैं और वो भारतीय स्पिनर्स को बेहतरीन तरीके से खेल सकते हैं।

16:33 (IST) 1 Mar 2026

IND vs WI Super 8 Match Today: वेस्टइंडीज की गेंदबाजी भारत के मुकाबले कमजोर

वेस्टइंडीज की गेंदबाजी भारत के मुकाबले कमजोर नजर आती है। इस टीम के गेंदबाजों के पास अनुभव की कमी है जिसका फायदा भारतीय बल्लेबाज उठा सकते हैं।

16:26 (IST) 1 Mar 2026

IND vs WI Super 8 Match Today: शिवम दुबे की गेंदबाजी भारत की कमजोर कड़ी

शिवम दुबे जिम्बाब्वे के खिलाफ गेंदबाजी में संघर्ष करते हुए नजर आए थे और उन्होंने इस टीम के खिलाफ 2 ओवर्स में 46 रन लुटा दिए थे। भारत का छठा गेंदबाजी विकल्प फिलहाल तो इस टीम की कमजोर कड़ी है।

16:25 (IST) 1 Mar 2026

IND vs WI Super 8 Match Today: क्या कुलदीप को मिलेगा मौका

माना जा रहा है कि कोलकाता में जमकर रन बन सकते हैं। ऐसे में अगर भारत कुलदीप यादव को टीम में शामिल करे तो बाएं हाथ का ये स्पिनर टीम के लिए विकेट निकाल सकता है क्योंकि कुलदीप पिच की कंडीशन पर निर्भर नहीं रहते हैं। या फिर इस मैच में भारत कुलदीप और वरुण दोनों के साथ मैदान पर उतरे।

16:20 (IST) 1 Mar 2026

IND vs WI Super 8 Match Today: वरुण का लय में नहीं होना चिंता का विषय

भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण लय में नहीं हैं और पिछले दो मैचों में वो कुछ खास नहीं कर पाए हैं। वरुण को सबसे पढ़ लिया है और ये भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि वो सबसे बड़े विकेट टेकर हैं।

16:12 (IST) 1 Mar 2026

IND vs WI Super 8 Match Today: तिलक वर्मा भी लय में लौटे

जिम्बाब्वे के खिलाफ तिलक वर्मा ने नाबाद 44 रन की पारी छठे नंबर पर आकर खेली थी। इससे पहले तिलक तीसरे नंबर पर खेल रहे थे। संजू के आने के बाद उन्हें निचले क्रम पर भेजा गया और उन्होंने कमाल की बैटिंग की।

16:10 (IST) 1 Mar 2026

IND vs WI Super 8 Match Today: रिंकू सिंह की वापसी मुश्किल

वेस्टइंडीज के खिलाफ रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 में मौका मिले इसकी संभावना कम ही नजर आती है। संजू के आने के बाद निचले क्रम पर शिवम दुबे, अक्षर पटेल जैसे बैटर पारी को संभालते नजर आएंगे।

16:09 (IST) 1 Mar 2026

IND vs WI Super 8 Match Today: संजू की टीम मे वापसी से भारत को होगा फायदा

संजू सैमसन की प्लेइंग 11 में वापसी हो चुकी है और वेस्टइंडीज के खिलाफ वो अभिषेक शर्मा के साथ ओपन करते हुए नजर आएंगे। संजू के प्लेइंग इलेवन में आने से टीम और ज्यादा मजबूत दिख रही है।

16:08 (IST) 1 Mar 2026

IND vs WI Super 8 Match Today: लय में लौटे अभिषेक शर्मा

भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 30 गेंदों पर 55 रन की पारी खेली थी और वो लय में लौट चुके हैं। अभिषेक के बल्ले का चलना वेस्टइंडीज के खिलाफ बेहद जरूरी होगा। अगर वो चल जाते हैं तो भारत एक बड़ा टोटल खड़ा कर सकता है और अगर भारत चेज भी करता है तो उसे काफी सहायता मिलेगी।

16:06 (IST) 1 Mar 2026

IND vs WI Super 8 Match Today: भारत की बैटिंग लाइनअपु है शानदार

भारत की बैटिंग लाइनअप शानदार है और सबसे अच्छी बात ये है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने आक्रामक क्रिकेट खेली थी वेस्टइंडीज के खिलाफ यही अप्रोच उन्हें जीत दिलाएगी।

16:04 (IST) 1 Mar 2026

IND vs WI Super 8 Match Today: कोलकाता में भारत का रिकॉर्ड शानदार

कोलकाता की बात करें तो यहां पर भारत का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार है। भारत ने यहां पर वेस्टइंडीज के खिलाफ 4 मैच खेले हैं और सभी मैचों में भारत को इंडीज के खिलाफ जीत ही मिली है। यानी इस मैदान पर भारत का आंकड़ा वेस्टइंडीज के खिलाफ 4-0 का है।

16:03 (IST) 1 Mar 2026

IND vs WI Super 8 Match Today: भारत के पास 10 साल पुराना हिसाब चुकाने का मौका

भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 वर्ल्ड कप में आखिरी बार मुकाबला साल 2016 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। कमाल की बात ये है कि वो सेमीफाइनल मैच था जिसमें भारत को हार मिली थी और वो फाइनल में पहुंचने से चूक गई थी।

16:02 (IST) 1 Mar 2026

IND vs WI Super 8 Match Today: आंकड़ों में वेस्टइंडीज मजबूत

टी20 वर्ल्ड कप में अगर भारत-वेस्टइंडीज मुकाबले की बात करें तो इंडीज ने भारत के खिलाफ 3 मैच जीते हैं जबकि भारत को अब तक इस टीम के खिलाफ सिर्फ एक मैच में जीत मिली है। दोनों टीमों के बीच कुल 4 मैच खेले गए हैं।

16:00 (IST) 1 Mar 2026

IND vs WI Super 8 Match Today: वेस्टइंडीज की भी जीत पर होगी नजर

वेस्टइंडीज की टीम भी चाहेगी कि वो भारत को हरा दे और सेमीफाइनल में पहुंच जाए। अगर वेस्टइंडीज की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाती है तो उसका सामना इंग्लैंड के साथ होगा। अब ये देखना होगा कि भारत और वेस्टइंडीज में कौन बाजी मारता है।

15:59 (IST) 1 Mar 2026

IND vs WI Super 8 Match Today: भारत को लिए जीत जरूरी

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत को हार से कम कुछ नहीं चाहिए होगा। वेस्टइंडीज को हराने के बाद ही भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश मिलेगा। भारत अगर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है तो फिर उसका मुकाबला ग्रुप 2 में नंबर 1 पर रहने वाली इंग्लैंड के साथ होगा।

15:55 (IST) 1 Mar 2026

IND vs WI Super 8 Match Today: भारत की टीम

संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव।

15:55 (IST) 1 Mar 2026

IND vs WI Super 8 Match Today: वेस्टइंडीज की टीम

ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेट कीपर), शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, रोस्टन चेस, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ, जॉनसन चार्ल्स, अकील होसेन, जेडन सील्स, क्वेंटिन सैम्पसन।

15:54 (IST) 1 Mar 2026

IND vs WI Super 8 Match Today: कोलकाता में भारत-वेस्टइंडीज का मुकाबला

नमस्कार, जनसत्ता डॉट कॉम के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में भारत का सामना वेस्टइंडीज के साथ होगा। इस मैच से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे जबकि खेल व क्रिकेट से जुड़ी अन्य खबरों के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहें।