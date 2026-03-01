IND vs WI Super 8 Cricket Match LIVE Score: भारत और वेस्टइंडीज के पास टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में जगह बनाने का बराबर मौका है। कोलकाता के ईडन गार्डन में आज इसका फैसला हो जाएगा कि इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम कौन सी होगी। अब तक साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है।

ICC Men's T20 World Cup, 2026 India

vs West Indies

Match Yet To Begin ( Day – Super 8 – Match 12 )

Match begins at 19:00 IST (13:30 GMT) View Scorecard

भारत और वेस्टइंडीज के बीच मैच शाम 7.00 बजे शुरू होगा और टॉस का वक्त शाम 6.30 बजे का होगा। दोनों टीमों काफी मजबूत लग रही है और बल्लेबाजी की बात करें तो कोई किसी से कमजोर नजर नहीं आ रहा। इन दोनों टीमों के बीच जो फर्क पैदा करेगा वो गेंदबाज होंगे। हालांकि टी20 वर्ल्ड कप में इंडीज का पलड़ा आंकड़ों में ज्यादा मजबूत नजर आता है क्योंकि इस टीम ने भारत के खिलाफ 3 मैच जीते हैं जबकि एक मैच भारत के नाम रहा है। इस मैच में बारिश की संभावना नहीं है और पूरा मैच खेला जाएगा।

Live Updates