IND vs WI 5th T20I Live Score: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मैच बेंगलुरु में खेला जाना है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से अब तक टॉस नहीं हुआ है। मैच शुरू होने के लिए बारिश के रुकने का इंतजार किया जा रहा है। इस टी20 सीरीज के पहले 4 मैचों में भारत ने 2 जबकि वेस्टइंडीज ने भी 2 मैच जीते हैं और सीरीज फिलहाल 2-2 की बराबरी पर है। भारत और वेस्टइंडीज दोनों ही टीमों के पास इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करने का बेहतरीन मौका है।
West Indies in India, 5 T20I Series, 2026
India
West Indies
Match Delayed ( Day – 5th T20I )
Match Delayed due to rain
7.45 बजे से कटने लगेंगे ओवर
इस मैच में अगर 7.45 बजे तक खेल शुरू नहीं हुआ तो फिर ओवर्स कटने लगेंगे। फिलहाल बारिश काफी तेज हो रही है और इंतजार जारी है।
5 ओवर के मैच के लिए आखिरी समय 9.41
30 मिनट का समय बर्बाद होने के बाद ओवर कम होने लगेंगे; 5 ओवर के मैच के लिए खेल शुरू होने का आखिरी समय रात 9:41 बजे है
और तेज हो रही है बारिश
इस वक्त यानी शाम 6.50 की बात करें तो बारिश और तेज हो गई है और दोनों टीमों इंतजार कर रही हैं। स्टेडियम में 50 फीसदी दर्शक मौजूद हैं जो बारिश के रुकने और मैच के शुरु होने का इंतजार कर रहे हैं।
मैच नहीं हुआ तो सीरीज होगा ड्रॉ
अगर 5वां मैच बारिश की वजह से नहीं हुआ तो ये टी20 सीरीज ड्रॉ हो जाएगा और दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया जाएगा।
दोनों टीमें कर रही हैं इंतजार
बेंगलुरु में तेज बारिश हो रही है और दोनों टीमें इंतजार कर रही हैं। इस मैच में टॉस का समय शाम 6.30 बजे का था, लेकिन बारिश की वजह से टॉस समय पर नहीं हो पाया। हालांकि जिस तरह से बारिश हो रही है उससे लगता नहीं है कि मैच हो पाएगा।
क्या भुवी को मिलेगा मौका
भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह चौथे मैच के दौरान घायल हो गए थे और फिर वो इस टी20 सीरीज से बाहर हो गए। उनकी जगह भारतीय टीम में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को शामिल किया गया था। अब देखना ये है कि उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है या नहीं।
सीरीज दो-दो से बराबर
इस टी20 सीरीज के पहले 4 मैच खेले जा चुके हैं जिसमें दोनों टीमों ने 2-2 मैच जीते हैं। ये सीरीज इस वक्त बराबरी पर है। आखिरी मैच में जिसे जीत मिलेगी सीरीज उस टीम के नाम होगा।
बारिश की वजह से टॉस में होगी देर
इस वक्त बेंगलुरु में बारिश हो रही है और पिच व मैदान कवर से ढंका हुआ है। ऐसे में टॉस में देर हो सकती है। हालांकि टॉस किस वक्त होगा इसके बारे में कुछ साफ नहीं है।
इस मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है ऐसे में मैच पूरा हो पाएगा या नहीं इस पर संशय है। हालांकि इस वक्त बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मैदान में काले बादल मंडरा रहे हैं और हल्की बारिश भी हो रही है।
शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), ज्वेल एंड्रयू, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, रोस्टन चेज, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ/मैथ्यू फोर्डे।
भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन
संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नितीश रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव/रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, मयंक यादव।
मैच पर बारिश का साया
भारत-वेस्टइंडीज मैच में बारिश का साया मंडरा रहा है। मैच के दौरान हेवी बारिश की संभावना है ऐसे में मैच पूरा हो पाएगा या नहीं इस पर संशय है। हालांकि इस वक्त बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मैदान पर बादल मंडरा रहे हैं।
वेस्टइंडीज की टी20 टीम
शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ, अकील होसेन, अमीर जांगू, मैथ्यू फोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, कामिल पूरन।
भारत की टी20 टीम
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, मयंक यादव, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई।
IND vs WI Live Score: भारत-वेस्टइंडीज 5वां टी20 मैच
नमस्कार, जनसत्ता डॉट कॉम के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मैच बेंगलुरु में शाम 7.00 बजे से खेला जाएगा। इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे साथ ही साथ आप खेल व क्रिकेट की अन्य खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।