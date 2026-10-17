IND vs WI 5th T20I Live Score: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मैच बेंगलुरु में खेला जाना है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से अब तक टॉस नहीं हुआ है। मैच शुरू होने के लिए बारिश के रुकने का इंतजार किया जा रहा है। इस टी20 सीरीज के पहले 4 मैचों में भारत ने 2 जबकि वेस्टइंडीज ने भी 2 मैच जीते हैं और सीरीज फिलहाल 2-2 की बराबरी पर है। भारत और वेस्टइंडीज दोनों ही टीमों के पास इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करने का बेहतरीन मौका है।

West Indies in India, 5 T20I Series, 2026 India

vs West Indies

Match Delayed ( Day – 5th T20I )

Match Delayed due to rain View Scorecard

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