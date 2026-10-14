IND vs WI 4th T20 Match LIVE Score: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर से प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला है। इस मैच में भारतीय टीम की नजरें सीरीज कब्जाने पर हैं। भारत ने तीसरा मुकाबला जीतते हुए सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली थी। अब अगर यहां भारत को जीत मिली तो सीरीज टीम इंडिया के नाम हो जाएगी। वेस्टइंडीज ने इस सीरीज का दूसरा मुकाबला रांची में 250 रन का लक्ष्य चेज करते हुए जीता था। ऐसे में कैरेबियाई टीम की नजरें होंगी सीरीज में बराबरी करने पर।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड

West Indies in India, 5 T20I Series, 2026 India

vs West Indies

25/0 (2.0) Bowling O R WKT Mayank Yadav * 1 8 0 Arshdeep Singh 1 17 0 Batting R B Shai Hope * 2 2 Jewel Andrew 18 10 Play In Progress ( Day – 4th T20I )

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