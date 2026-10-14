IND vs WI 4th T20 Match LIVE Score: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर से प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला है। इस मैच में भारतीय टीम की नजरें सीरीज कब्जाने पर हैं। भारत ने तीसरा मुकाबला जीतते हुए सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली थी। अब अगर यहां भारत को जीत मिली तो सीरीज टीम इंडिया के नाम हो जाएगी। वेस्टइंडीज ने इस सीरीज का दूसरा मुकाबला रांची में 250 रन का लक्ष्य चेज करते हुए जीता था। ऐसे में कैरेबियाई टीम की नजरें होंगी सीरीज में बराबरी करने पर।
यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड
West Indies in India, 5 T20I Series, 2026
India
West Indies
25/0 (2.0)
Play In Progress ( Day – 4th T20I )
India elected to field
मयंक यादव ने पहले ओवर में दिए 3 रन
मयंक यादव ने कसी शुरुआत करते हुए अपने पहले ओवर में सिर्फ 3 रन दिए। उन्होंने ज्वेल एंड्रयू को पांच गेंद पर सिर्फ 2 रन ही बनाने दिए। शाई होप ने पहली गेंद पर सिंगल लिया था।
मयंक यादव ने की शुरुआत, होप का खुला खाता
मयंक यादव ने पहला ओवर फेंका और शाई होप ने पहली गेंद पर ही सिंगल लेकर खाता खोला। होप के साथ इस बार नए ओपनिंग पार्टनर ज्वेल एंड्रयू उतरे हैं।
बल्लेबाजी में रदरफोर्ड और गेंदबाजी में रोस्टन चेज नंबर 1
इस सीरीज के तीन मैचों के बाद शेरफेन रदरफोर्ड 172 रन बनाकर नंबर 1 बल्लेबाज हैं। वहीं रोस्टन चेज ने अब तक सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए हैं। वहीं नमन धीर भी 5 विकेट ले चुके हैं।
वेस्टइंडीज ने किए टीम में दो बदलाव
वेस्टइंडीज की टीम इस मैच में दो बदलाव के साथ उतरी है। कामिल पूरन की जगह ज्वेल एंड्रयू को मौका मिला है। वहीं रोमारियो शेफर्ड को भी टीम में क्वेंटिन सैम्पसन की जगह मौका मिला है।
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वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11
शाई होप (विकेटकीपर, कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, शिमरोन हेटमायर, रोवमेन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, गुदाकेश मोती, शमर जोसेफ।
भारत की प्लेइंग 11
संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव।
हैदराबाद में पहले बैटिंग-बॉलिंग करने के रिकॉर्ड
हैदराबाद में भारत ने अपने पिछले तीनों टी20 इंटरनेशनल जीते हैं। वहीं यहां अब तक 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीते हैं। वहीं दो मुकाबले बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती है।
वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिली जगह
भारतीय टीम इस मुकाबले में बिना किसी बदलाव के साथ उतरी है। यानी वैभव सूर्यवंशी को अब भी बेंच पर ही इंतजार करना होगा। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ही पारी की शुरुआत करेंगे। शिवम दुबे भी बाहर हैं।
वेस्टइंडीज का टी20 स्क्वाड
शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, शिमरोन हेटमायर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोटी, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर।
भारतीय टीम का टी20 स्क्वाड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव, नमन धीर।
नमस्कार
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