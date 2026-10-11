IND vs WI Live Score: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच होल्कर स्टेडियम, इंदौर में खेला जा रहा है। इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए। नितीश रेड्डी को शिवम दुबे की जगह टीम में शामिल किया गया जबकि कुलदीप यादव को बाहर करके प्रिंस यादव को टीम में शामिल किया गया। वेस्टइंडीज ने भी अपनी टीम में दो बदलाव किए और रोमारियो शेफर्ड की जगह क्वेंटिन सैम्पसन को जबकि अकील होसेन की जगह कीमो पॉल को टीम में शामिल किया गया।
West Indies in India, 5 T20I Series, 2026
India
87/1 (6.1)
West Indies
Play In Progress ( Day – 3rd T20I )
West Indies elected to field
अभिषेक का अर्धशतक
संजू सैमसन 3 रन बनाकर आउट हो गए जबकि अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया।
भारत की प्लेइंग इलेवन
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव।
वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन
शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), कामिल पूरन, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन (रोमारियो शेफर्ड के स्थान पर), रोस्टन चेज, शमर स्प्रिंगर, कीमो पॉल (अकील होसेन के स्थान पर), शमर जोसेफ, गुडाकेश मोटी।
अभिषेक ने 18 गेंदों पर जड़ा अर्धशतक
अभिषेक ने 18 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। भारत ने 6 ओवर में एक विकेट पर 87 रन बना लिए हैं।
भारत का स्कोर 50 के पार
भारत ने पहले 5 ओवर में एक विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। अभिषेक 38 रन जबकि इशान 19 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी है।
यशस्वी जायसवाल-सरफराज खान हुए फेल, मुशीर खान-सिद्धेश लाड के अर्धशतक; मुंबई ने बनाए 5 विकेट पर 249 रन, रोहित ने लिए 3 विकेट
3 ओवर में बने 29 रन
भारत ने 3 ओवर में एक विकेट पर 29 रन बना लिए हैं। तीसरे ओवर में 2 छक्के और एक चौका लगाया। वो 21 रन बनाकर नाबाद हैं। इशान उनका साथ दे रहे हैं।
भारत का पहला विकेट संजू सैमसन के रूप में गिरा जो 6 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए। संजू को शमर जोसेफ ने आउट किया। इशान किशन तीसरे नंबर पर खेलने आए हैं। भारत ने 2 ओवर में एक विकेट पर 11 रन बना लिए हैं।
भारतीय पारी की शुरुआत हो चुकी है और संजू सैमसन व अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आ चुके हैं। वेस्टइंडीज के लिए गेंदबाजी की शुरुआत रोस्टन चेज ने की जो स्पिनर हैं। भारत को जीत के लिए बड़ा स्कोर बनाने की जरूरत होगी। भारत ने पहले ओवर में 4 रन बनाए हैं और कोई विकेट नहीं गिरा है।
सीरीज है 1-1 से बराबर
इस टी20 सीरीज में अब तक दो मैच खेले जा चुके हैं जिसमें पहले मैच में भारत को जबकि दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को जीत मिली थी। फिहलाल सीरीज एक-एक से बराबर है।
वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन
शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), कामिल पूरन, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन (रोमारियो शेफर्ड के स्थान पर), रोस्टन चेज, शमर स्प्रिंगर, कीमो पॉल (अकील होसेन के स्थान पर), शमर जोसेफ, गुडाकेश मोटी।
भारत की प्लेइंग इलेवन
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव।
भारत के लिए दो बदलाव
भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए। नितीश रेड्डी को शिवम दुबे की जगह टीम में शामिल किया गया जबकि कुलदीप यादव को बाहर करके प्रिंस यादव को टीम में शामिल किया गया।
वेस्टइंडीज ने टॉस जीता
वेस्टइंडीज ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। यानी भारतीय टीम पहले बैटिंग करेगी।
IND vs WI 3rd T20I: भारत-वेस्टइंडीज तीसरा टी20 मैच
नमस्कार, जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच खेला जा रहा है। इस से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे साथ ही खेल व क्रिकेट की अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें।