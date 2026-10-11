IND vs WI Live Score: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच होल्कर स्टेडियम, इंदौर में खेला जा रहा है। इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए। नितीश रेड्डी को शिवम दुबे की जगह टीम में शामिल किया गया जबकि कुलदीप यादव को बाहर करके प्रिंस यादव को टीम में शामिल किया गया। वेस्टइंडीज ने भी अपनी टीम में दो बदलाव किए और रोमारियो शेफर्ड की जगह क्वेंटिन सैम्पसन को जबकि अकील होसेन की जगह कीमो पॉल को टीम में शामिल किया गया।

West Indies in India, 5 T20I Series, 2026 India

87/1 (6.1) vs West Indies

Batting R B Abhishek Sharma 54 19 Ishan Kishan * 24 12 Bowling O R WKT Shamar Joseph 2 24 1 Keemo Paul * 1.1 15 0 Play In Progress ( Day – 3rd T20I )

West Indies elected to field View Scorecard

अभिषेक का अर्धशतक

संजू सैमसन 3 रन बनाकर आउट हो गए जबकि अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया।

भारत की प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव।

वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन

शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), कामिल पूरन, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन (रोमारियो शेफर्ड के स्थान पर), रोस्टन चेज, शमर स्प्रिंगर, कीमो पॉल (अकील होसेन के स्थान पर), शमर जोसेफ, गुडाकेश मोटी।

Live Updates