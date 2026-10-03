IND vs WI 3rd ODI LIVE Score: भारत-वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच शनिवार (3 अक्टूबर) को न्यू चंडीगढ़ के पीसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और प्लेइंग 11 में 3 बदलाव किए। नितीश रेड्डी, मोहम्मद सिराज और अंशुल कम्बोज को मौका मिला। यशस्वी जायसवाल को मौका नहीं मिला। वेस्टइंडीज ने भी प्लेइंग 11 में 3 बदलाव किए। भारत पहला दो वनडे जीतकर सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल कर चुका है। भारतीय टीम के शीर्ष क्रम शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन किया है। गिल ने दूसरे मैच में दोहरा शतक जड़ा था।
भारत की प्लेइंग 11: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अंशुल कंबोज, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बरार।
वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11: जॉन कैम्पबेल, ज्वेल एंड्रयू, शाई होप, आमिर जांगू, शेरफेन रदरफोर्ड, कीमो पॉल, मैथ्यू फोर्ड, अल्जारी जोसेफ, गुडाकेश मोटी, जेडन सील्स, विटेल लॉज।
West Indies in India, 3 ODI Series, 2026
India
0/0 (0.0)
West Indies
Match yet to begin ( Day – 3rd ODI )
India elected to bat
यशस्वी को मौका नहीं मिला
भारतीय टीम ने प्लेइंग 11 में 3 बदलाव किए, लेकिन यशस्वी जायसवाल को मौका नहीं मिला।
वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11
जॉन कैम्पबेल, ज्वेल एंड्रयू, शाई होप, आमिर जांगू, शेरफेन रदरफोर्ड, कीमो पॉल, मैथ्यू फोर्ड, अल्जारी जोसेफ, गुडाकेश मोटी, जेडन सील्स, विटेल लॉज।
भारत की प्लेइंग 11
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अंशुल कंबोज, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बरार।
भारत ने बल्लेबाजी चुनी
भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। नितीश रेड्डी, मोहम्मद सिराज और अंशुल कम्बोज को मौका मिला।
यहां देखें भारत बनाम वेस्टइंडीज तीसरे वनडे मैच का स्कोरकार्ड और अपडेट्स
नमस्कार। भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे सीरीज के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के तीसरे मैच में भारत का वेस्टइंडीज से मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के पीसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है। इस लाइव ब्लॉग में हम इंडिया बनाम वेस्टइंडीज मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।