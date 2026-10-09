IND vs WI Live Score: भारत बनाम वेस्टइंडीज पांच मैच की सीरीज का दूसरा टी20 इंटरनेशनल रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। वेस्टइंडीज की अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया है, जबकि श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली टीम इंडिया बिना बदलाव के उतरी है। मौजूदा सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है। भारत ने लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 मैच में वेस्टइंडीज को आठ विकेट से हराया था। संजू सैमसन को छोड़कर भारत के सभी बल्लेबाज फॉर्म में हैं। संजू सैमसन पिछली चार पारियों में केवल 29 रन बना पाए हैं, जिनमें उनका उच्चतम स्कोर 11 रन है। संजू सैमसन की असफलता के कारण भारत को पहले टी20 मैच में अच्छी शुरुआत नहीं मिल पाई थी।

West Indies in India, 5 T20I Series, 2026 India

0/0 (0.0) vs West Indies

Match yet to begin ( Day – 2nd T20I )

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