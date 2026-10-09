IND vs WI Live Score: भारत बनाम वेस्टइंडीज पांच मैच की सीरीज का दूसरा टी20 इंटरनेशनल रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। वेस्टइंडीज की अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया है, जबकि श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली टीम इंडिया बिना बदलाव के उतरी है। मौजूदा सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है। भारत ने लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 मैच में वेस्टइंडीज को आठ विकेट से हराया था। संजू सैमसन को छोड़कर भारत के सभी बल्लेबाज फॉर्म में हैं। संजू सैमसन पिछली चार पारियों में केवल 29 रन बना पाए हैं, जिनमें उनका उच्चतम स्कोर 11 रन है। संजू सैमसन की असफलता के कारण भारत को पहले टी20 मैच में अच्छी शुरुआत नहीं मिल पाई थी।
West Indies in India, 5 T20I Series, 2026
India
0/0 (0.0)
West Indies
Match yet to begin ( Day – 2nd T20I )
West Indies elected to field
वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव
टॉस जीतने के बाद शाई होप ने कहा, T20 क्रिकेट और वेस्टइंडीज के खेलने के तरीके को देखते हुए हमें लक्ष्य का पीछा करने में आसानी होती है, लेकिन हमें भारत में मौजूद हालात पर भी ध्यान देना होगा। यहां पहले से ही थोड़ी नमी है और शाम होने के साथ हालात और भी मुश्किल हो सकते हैं। हम गेंदबाजी से उन पर दबाव बनाने और फिर लक्ष्य का पीछा करने की कोशिश करेंगे। मकसद पहले मैच में की गई गलतियों से सीखना है। खासकर भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ, आप उन्हें ज्यादा मौके नहीं दे सकते। हमें यह पक्का करना होगा कि हम उस मैच को जल्द ही भुला दें और आज मजबूती से वापसी करें। एक बदलाव है। फोर्डे बाहर हैं और गुडाकेश मोती अंदर आए हैं। शायद इस दौरे पर सभी को खेलने का मौका मिलेगा।
ये है भारत की प्लेइंग इलेवन
भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मयंक यादव।
ये है वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन
वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन: शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, रोमारियो शेफर्ड, गुडाकेश मोती, शमार स्प्रिंगर, अकील होसेन, शमार जोसेफ।
टॉस हारने के बाद क्या बोले श्रेयस अय्यर
श्रेयस अय्यर ने टॉस हारने के बाद कहा, हम भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे। हमें हालात के हिसाब से जल्दी ढलना होगा। हमने 40 ओवर तक अपना स्टैंडर्ड बनाए रखने के बारे में बात की है। हम खुद को बेहतर बनाने की चुनौती लेना चाहते हैं। हम उसी टीम के साथ खेल रहे हैं।
वेस्टइंडीज ने चुनी गेंदबाजी
वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।
नमस्कार
नमस्कार। भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 सीरीज के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के दूसरे मैच में भारत का वेस्टइंडीज से मुकाबला रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। इस लाइव ब्लॉग में हम इंडिया बनाम वेस्टइंडीज मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।