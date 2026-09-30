India vs West Indies 2nd ODI Live Cricket Scorecard: भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव है। नितीश कुमार रेड्डी बाहर हैं। भारत की ओर से आकिब नबी ने वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया। वेस्टइंडीज ने अपनी प्लेइंग इलेवन में चार बदलाव किये हैं। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। भारत ने तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में आठ विकेट से जीत हासिल की थी। भारत की कोशिश दूसरे वनडे में जीत हासिल कर शृंखला अपने नाम करने पर होगी। पहले वनडे में भारत के लिए कप्तान शुभमन गिल और विराट कोहली ने शतक लगाए थे। विराट कोहली ने गुवाहाटी में खेले गए दोनों वनडे मैचों में शतक लगाया है। विराट कोहली ने बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 140 (107 गेंद) और 2023 में श्रीलंका के खिलाफ 113 (87 गेंद) रन बनाए थे। इस मैच में भी उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।
West Indies in India, 3 ODI Series, 2026
India
West Indies
64/1 (6.4)
Play In Progress ( Day – 2nd ODI )
India elected to field
प्रसिद्ध कृष्णा की बेहतरीन गेंदबाजी, वेस्टइंडीज का पहला विकेट
वेस्टइंडीज को पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर पहला झटका प्रसिद्ध कृष्णा ने दिया और केसी कार्टी को 9 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। नमन धीर ने बेहतरीन कैच पकड़ा। कृष्णा ने अपने पहले 3 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट लिया। वेस्टइंडीज का स्कोर 5 ओवर में 37/1
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आकिब नबी दार नहीं रोक पा रहे रन
अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे आकिब नबी दार अपने पहले दो ओवर में रन नहीं रोक पाए हैं। अपने पहले ओवर में 7 और दूसरे ओवर में उन्होंने 17 रन दिए। वेस्टइंडीज ने पहले मुकाबले की तरह फिर तेज शुरुआत की है। 4 ओवर में वेस्टइंडीज का स्कोर 33/0
प्रसिद्ध कृष्णा की कसी शुरुआत
प्रसिद्ध कृष्णा ने कसी शुरुआत करते हुए अपने पहले दो ओवर में सिर्फ 9 रन दिए हैं। वहीं डेब्यूटेंट आकिब नबी दार के पहले ओवर में 7 रन आए थे। तीन ओवर के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 16/0
दूसरे ओवर से वेस्टइंडीज के खाते में आए सात रन
दूसरा ओवर आकिब नबी लेकर आए। उनकी पहली गेंद पर कीसी कार्टी ने एक रन लेकर अपना खाता खोला। दूसरी गेंद नोबॉल रही। अगली तीन गेंदें डॉट रहीं। पांचवीं गेंद पर कैंपबेल ने एक रन लिया। आखिरी गेंद पर कीसी कार्टी ने चौका लगाया। दो ओवर के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर बिना विकेट खोए 11 रन है।
प्रसिद्ध कृष्णा ने खोला अपना और वेस्टइंडीज का खाता
प्रसिद्ध कृष्णा की शुरुआती तीन गेंद डॉट रहीं। चौथी गेंद पर जॉन कैंपबेल ने चौका लगाकर अपना और वेस्टइंडीज का खाता खोला। हालांकि, अगली दोनों गेंदों पर वेस्टइंडीज के खाते में कोई रन नहीं आया।
वेस्टइंडीज की पारी शुरू
जॉन कैंपबेल और कीसी कार्टी क्रीज पर हैं। जॉन कैंपबेल स्ट्राइक पर हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंदबाजी की शुरुआत की। प्रसिद्ध कृष्णा ने दो स्लिप के साथ शुरुआत की।
यहां देखें मुरली कार्तिक की पिच रिपोर्ट
पिच रिपोर्ट की बात करें तो मुरली कार्तिक ने बताया, शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें बता दूं। हम यहां पिच की बात कर रहे हैं। यहां बहुत गर्मी और उमस है और इसके और बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही यहां ओस (dew) भी बहुत ज्यादा गिरती है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। अब मैं मैदान के डाइमेंशन (माप) के बारे में बताता हूं। मैं पवेलियन की तरफ खड़ा हूं। मेरे दाईं ओर बहुत छोटी बाउंड्री है, जो 61 मीटर की है और बाईं ओर 69 मीटर की है। सीधे मैदान की तरफ शॉट मारने पर दूरी 74 मीटर है। जिसका मतलब है कि बाईं ओर खाली जगह 78 मीटर और दाईं ओर 72 मीटर है। ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि बाउंड्री बहुत बड़ी नहीं हैं। यहां अब तक हुए दो ODI मैचों में यहां काफी रन बने हैं। औसतन 350 रन और अगर ओस पड़ती है तो उम्मीद है कि स्कोर और भी ज्यादा हो सकता है। पिच देखने में बहुत अच्छी लग रही है।
ये है वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन
वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन: जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), अमीर जांगू, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, कीमो पॉल, अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ, जेडन सील्स, विटेल लॉज।
ये है भारत की प्लेइंग इलेवन
भारत की प्लेइंग XI: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, रविंद्र जडेजा, आकिब नबी, गुरनूर बरार, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा।
वेस्टइंडीज ने अपनी टीम में किये चार बदलाव
वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने कहा, हम भी पहले फील्डिंग ही करते। टॉस 50-50 है, लेकिन हमारे लिए अच्छा करने का एक और मौका है। कुछ ऐसी जगहें हैं जिनमें हमें सुधार करने की जरूरत है। पिच काफी अच्छी लग रही है। हमारी टीम में चार बदलाव हैं।
नितीश की जगह आकिब नबी का डेब्यू
टॉस जीतने के बाद शुभमन गिल ने कहा, हम पहले गेंदबाजी करेंगे। पिच पर थोड़ी ज्यादा घास है और यह थोड़ी पैची (कहीं-कहीं घास, कहीं-कहीं नहीं) लग रही है। पिछले मैच में हमने जिस तरह से वापसी की, वह बहुत अच्छा था। यहां ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इसलिए हमारे गेंदबाजों के लिए चुनौती भी ज्यादा होगी। हमारी टीम में एक बदलाव है, नितीश कुमार रेड्डी की जगह आकिब नबी डेब्यू कर रहे हैं।
भारत ने गेंदबाजी चुनी
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।
नमस्कार
नमस्कार। भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे सीरीज के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के दूसरे मैच में भारत का वेस्टइंडीज से मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है। इस लाइव ब्लॉग में हम इंडिया बनाम वेस्टइंडीज मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।