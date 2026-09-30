India vs West Indies 2nd ODI Live Cricket Scorecard: भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव है। नितीश कुमार रेड्डी बाहर हैं। भारत की ओर से आकिब नबी ने वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया। वेस्टइंडीज ने अपनी प्लेइंग इलेवन में चार बदलाव किये हैं। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। भारत ने तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में आठ विकेट से जीत हासिल की थी। भारत की कोशिश दूसरे वनडे में जीत हासिल कर शृंखला अपने नाम करने पर होगी। पहले वनडे में भारत के लिए कप्तान शुभमन गिल और विराट कोहली ने शतक लगाए थे। विराट कोहली ने गुवाहाटी में खेले गए दोनों वनडे मैचों में शतक लगाया है। विराट कोहली ने बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 140 (107 गेंद) और 2023 में श्रीलंका के खिलाफ 113 (87 गेंद) रन बनाए थे। इस मैच में भी उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

West Indies in India, 3 ODI Series, 2026 India

vs West Indies

64/1 (6.4) Bowling O R WKT Prasidh Krishna * 3.4 29 1 Auqib Nabi 3 35 0 Batting R B John Campbell * 39 26 Shai Hope 10 5 Play In Progress ( Day – 2nd ODI )

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