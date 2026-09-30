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India vs West Indies 2nd ODI Live Cricket Scorecard: भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव है। नितीश कुमार रेड्डी बाहर हैं। भारत की ओर से आकिब नबी ने वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया। वेस्टइंडीज ने अपनी प्लेइंग इलेवन में चार बदलाव किये हैं। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। भारत ने तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में आठ विकेट से जीत हासिल की थी। भारत की कोशिश दूसरे वनडे में जीत हासिल कर शृंखला अपने नाम करने पर होगी। पहले वनडे में भारत के लिए कप्तान शुभमन गिल और विराट कोहली ने शतक लगाए थे। विराट कोहली ने गुवाहाटी में खेले गए दोनों वनडे मैचों में शतक लगाया है। विराट कोहली ने बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 140 (107 गेंद) और 2023 में श्रीलंका के खिलाफ 113 (87 गेंद) रन बनाए थे। इस मैच में भी उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

West Indies in India, 3 ODI Series, 2026

India 

vs

West Indies  
64/1 (6.4)

BowlingORWKT
Prasidh Krishna *3.4291
Auqib Nabi3350
BattingRB
John Campbell *39 26
Shai Hope10 5

Play In Progress ( Day – 2nd ODI )
India elected to field

View Scorecard

Live Updates
14:27 (IST) 30 Sep 2026

प्रसिद्ध कृष्णा की बेहतरीन गेंदबाजी, वेस्टइंडीज का पहला विकेट

वेस्टइंडीज को पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर पहला झटका प्रसिद्ध कृष्णा ने दिया और केसी कार्टी को 9 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। नमन धीर ने बेहतरीन कैच पकड़ा। कृष्णा ने अपने पहले 3 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट लिया। वेस्टइंडीज का स्कोर 5 ओवर में 37/1

14:25 (IST) 30 Sep 2026

सनत-शिखर ओपनर, पंत कप्तान, सरफराज भी शामिल; ईरानी कप 2026 के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन

Irani Cup 2026: ईरान कप 2026 में रेस्ट ऑफ इंडिया का सामना जम्मू-कश्मीर से होगा। इस मैच के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया के कप्तान ऋषभ पंत होंगे जबकि इस टीम की संभावित प्लेइंग इलेवन कुछ ऐसी हो सकती है। ...यहां पढ़ें
14:19 (IST) 30 Sep 2026

आकिब नबी दार नहीं रोक पा रहे रन

अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे आकिब नबी दार अपने पहले दो ओवर में रन नहीं रोक पाए हैं। अपने पहले ओवर में 7 और दूसरे ओवर में उन्होंने 17 रन दिए। वेस्टइंडीज ने पहले मुकाबले की तरह फिर तेज शुरुआत की है। 4 ओवर में वेस्टइंडीज का स्कोर 33/0

14:15 (IST) 30 Sep 2026

प्रसिद्ध कृष्णा की कसी शुरुआत

प्रसिद्ध कृष्णा ने कसी शुरुआत करते हुए अपने पहले दो ओवर में सिर्फ 9 रन दिए हैं। वहीं डेब्यूटेंट आकिब नबी दार के पहले ओवर में 7 रन आए थे। तीन ओवर के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 16/0

14:11 (IST) 30 Sep 2026

दूसरे ओवर से वेस्टइंडीज के खाते में आए सात रन

दूसरा ओवर आकिब नबी लेकर आए। उनकी पहली गेंद पर कीसी कार्टी ने एक रन लेकर अपना खाता खोला। दूसरी गेंद नोबॉल रही। अगली तीन गेंदें डॉट रहीं। पांचवीं गेंद पर कैंपबेल ने एक रन लिया। आखिरी गेंद पर कीसी कार्टी ने चौका लगाया। दो ओवर के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर बिना विकेट खोए 11 रन है।

14:05 (IST) 30 Sep 2026

प्रसिद्ध कृष्णा ने खोला अपना और वेस्टइंडीज का खाता

प्रसिद्ध कृष्णा की शुरुआती तीन गेंद डॉट रहीं। चौथी गेंद पर जॉन कैंपबेल ने चौका लगाकर अपना और वेस्टइंडीज का खाता खोला। हालांकि, अगली दोनों गेंदों पर वेस्टइंडीज के खाते में कोई रन नहीं आया।

14:03 (IST) 30 Sep 2026

वेस्टइंडीज की पारी शुरू

जॉन कैंपबेल और कीसी कार्टी क्रीज पर हैं। जॉन कैंपबेल स्ट्राइक पर हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंदबाजी की शुरुआत की। प्रसिद्ध कृष्णा ने दो स्लिप के साथ शुरुआत की।

13:45 (IST) 30 Sep 2026

यहां देखें मुरली कार्तिक की पिच रिपोर्ट

पिच रिपोर्ट की बात करें तो मुरली कार्तिक ने बताया, शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें बता दूं। हम यहां पिच की बात कर रहे हैं। यहां बहुत गर्मी और उमस है और इसके और बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही यहां ओस (dew) भी बहुत ज्यादा गिरती है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। अब मैं मैदान के डाइमेंशन (माप) के बारे में बताता हूं। मैं पवेलियन की तरफ खड़ा हूं। मेरे दाईं ओर बहुत छोटी बाउंड्री है, जो 61 मीटर की है और बाईं ओर 69 मीटर की है। सीधे मैदान की तरफ शॉट मारने पर दूरी 74 मीटर है। जिसका मतलब है कि बाईं ओर खाली जगह 78 मीटर और दाईं ओर 72 मीटर है। ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि बाउंड्री बहुत बड़ी नहीं हैं। यहां अब तक हुए दो ODI मैचों में यहां काफी रन बने हैं। औसतन 350 रन और अगर ओस पड़ती है तो उम्मीद है कि स्कोर और भी ज्यादा हो सकता है। पिच देखने में बहुत अच्छी लग रही है।

13:39 (IST) 30 Sep 2026

ये है वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन

वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन: जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), अमीर जांगू, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, कीमो पॉल, अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ, जेडन सील्स, विटेल लॉज।

13:38 (IST) 30 Sep 2026

ये है भारत की प्लेइंग इलेवन

भारत की प्लेइंग XI: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, रविंद्र जडेजा, आकिब नबी, गुरनूर बरार, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा।

13:37 (IST) 30 Sep 2026

वेस्टइंडीज ने अपनी टीम में किये चार बदलाव

वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने कहा, हम भी पहले फील्डिंग ही करते। टॉस 50-50 है, लेकिन हमारे लिए अच्छा करने का एक और मौका है। कुछ ऐसी जगहें हैं जिनमें हमें सुधार करने की जरूरत है। पिच काफी अच्छी लग रही है। हमारी टीम में चार बदलाव हैं।

13:37 (IST) 30 Sep 2026

नितीश की जगह आकिब नबी का डेब्यू

टॉस जीतने के बाद शुभमन गिल ने कहा, हम पहले गेंदबाजी करेंगे। पिच पर थोड़ी ज्यादा घास है और यह थोड़ी पैची (कहीं-कहीं घास, कहीं-कहीं नहीं) लग रही है। पिछले मैच में हमने जिस तरह से वापसी की, वह बहुत अच्छा था। यहां ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इसलिए हमारे गेंदबाजों के लिए चुनौती भी ज्यादा होगी। हमारी टीम में एक बदलाव है, नितीश कुमार रेड्डी की जगह आकिब नबी डेब्यू कर रहे हैं।

13:35 (IST) 30 Sep 2026

भारत ने गेंदबाजी चुनी

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

13:34 (IST) 30 Sep 2026

नमस्कार

नमस्कार। भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे सीरीज के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के दूसरे मैच में भारत का वेस्टइंडीज से मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है। इस लाइव ब्लॉग में हम इंडिया बनाम वेस्टइंडीज मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।