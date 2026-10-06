IND vs WI 1st T20 LIVE Score: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज मंगलवार 6 अक्टूबर 2026 से हो रहा है। सीरीज का पहला मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली है। नमन धीर को वनडे के बाद अब टेस्ट डेब्यू कैप मिल गई है। इस सीरीज से पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम ने कैरेबियाई टीम को 2-1 से मात दी थी। अब बारी है एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर आई श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम की। एशियाई खेलों में वैभव, अभिषेक और संजू तीनों साथ खेलते नजर आए थे। इस सीरीज के पहले मैच में कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने वैभव सूर्यवंशी को बाहर करके संजू और अभिषेक को पारी की शुरुआत करने के लिए चुना है।
यहां देखें भारत-वेस्टइंडीज पहले टी20 का लाइव स्कोरकार्ड
West Indies in India, 5 T20I Series, 2026
India
West Indies
0/0 (0.0)
Match yet to begin ( Day – 1st T20I )
India elected to field
भारत की प्लेइंग 11
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव।
भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। नमन धीर इस मुकाबले में डेब्यू करेंगे। वहीं वैभव सूर्यवंशी, नितीश कुमार रेड्डी, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव इस मुकाबले की प्लेइंग 11 से बाहर हैं।
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मिक्स मिट्टी की पिच पर मैच?
लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लाल मिट्टी और काली मिट्टी की पिच चर्चा का विषय रहती है। इस मैच के लिए बनाई गई पिच मिक्स नजर आ रही है। यह फिलहाल ना ही लाल मिट्टी की है और ना ही काली मिट्टी की लग रही है।
वैभव को मौका मिलना मुश्किल?
जापान में एशिया कप के दौरान वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन तीनों खेलते दिखे थे। अब भारत में वापस से टीम इंडिया संजू और अभिषेक की जोड़ी के साथ पारी की शुरुआत कर सकती है।
अर्शदीप सिंह ने नमन धीर को सौंपी कैप
नमन धीर ने 27 सितंबर को वनडे डेब्यू किया था और अब 6 अक्टूबर को वह टी20 डेब्यू के लिए तैयार हैं। अर्शदीप सिंह ने उन्हें लखनऊ में मैच से पहले कैप सौंपी।
वेस्टइंडीज का स्क्वाड
शाय होप (कप्तान, विकेटकीपर), ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेज़, मैथ्यू फोर्डे, शिमरोन हेटमायर, अकील हुसेन, शमार जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर, आमिर जंगू।
भारत का स्क्वाड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, इशान किशन, नमन धीर, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, मयंक यादव।
नमन धीर को मिली डेब्यू कैप
नमन धीर ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था। वह तीनों मुकाबले खेले थे। अब उन्हें टी20 इंटरनेशनल डेब्यू का मौका मिला है और उन्हें टी20 इंटरनेशनल कैप भी मिल गई है।
नमस्कार
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