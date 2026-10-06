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IND vs WI 1st T20 LIVE Score: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज मंगलवार 6 अक्टूबर 2026 से हो रहा है। सीरीज का पहला मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली है। नमन धीर को वनडे के बाद अब टेस्ट डेब्यू कैप मिल गई है। इस सीरीज से पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम ने कैरेबियाई टीम को 2-1 से मात दी थी। अब बारी है एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर आई श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम की। एशियाई खेलों में वैभव, अभिषेक और संजू तीनों साथ खेलते नजर आए थे। इस सीरीज के पहले मैच में कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने वैभव सूर्यवंशी को बाहर करके संजू और अभिषेक को पारी की शुरुआत करने के लिए चुना है।

यहां देखें भारत-वेस्टइंडीज पहले टी20 का लाइव स्कोरकार्ड

West Indies in India, 5 T20I Series, 2026

India 

vs

West Indies  
0/0 (0.0)

Match yet to begin ( Day – 1st T20I )
India elected to field

View Scorecard

Live Updates
18:36 (IST) 6 Oct 2026

भारत की प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव।

18:33 (IST) 6 Oct 2026
भारत ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। नमन धीर इस मुकाबले में डेब्यू करेंगे। वहीं वैभव सूर्यवंशी, नितीश कुमार रेड्डी, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव इस मुकाबले की प्लेइंग 11 से बाहर हैं।

18:28 (IST) 6 Oct 2026

IND A vs AUS A: सूर्यांश के 4 विकेट, यश-अरशद का कमाल; 50 ओवर नहीं खेल पाई ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ए को मिला 275 का लक्ष्य

इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया ए को पहले अनौपचारिक वनडे में 48.2 ओवर में 274 रन पर समेट दिया। सूर्यांश शेडगे ने सर्वाधिक चार विकेट झटके। यश ठाकुर 3 और अरशद खान ने 2 विकेट लिए। इंडिया ए को जीत के लिए 275 रन का लक्ष्य मिला। ...पूरी जानकारी
18:23 (IST) 6 Oct 2026

मिक्स मिट्टी की पिच पर मैच?

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लाल मिट्टी और काली मिट्टी की पिच चर्चा का विषय रहती है। इस मैच के लिए बनाई गई पिच मिक्स नजर आ रही है। यह फिलहाल ना ही लाल मिट्टी की है और ना ही काली मिट्टी की लग रही है।

18:22 (IST) 6 Oct 2026

वैभव को मौका मिलना मुश्किल?

जापान में एशिया कप के दौरान वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन तीनों खेलते दिखे थे। अब भारत में वापस से टीम इंडिया संजू और अभिषेक की जोड़ी के साथ पारी की शुरुआत कर सकती है।

18:20 (IST) 6 Oct 2026

अर्शदीप सिंह ने नमन धीर को सौंपी कैप

नमन धीर ने 27 सितंबर को वनडे डेब्यू किया था और अब 6 अक्टूबर को वह टी20 डेब्यू के लिए तैयार हैं। अर्शदीप सिंह ने उन्हें लखनऊ में मैच से पहले कैप सौंपी।

18:16 (IST) 6 Oct 2026

वेस्टइंडीज का स्क्वाड

शाय होप (कप्तान, विकेटकीपर), ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेज़, मैथ्यू फोर्डे, शिमरोन हेटमायर, अकील हुसेन, शमार जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर, आमिर जंगू।

18:15 (IST) 6 Oct 2026

भारत का स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, इशान किशन, नमन धीर, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, मयंक यादव।

18:15 (IST) 6 Oct 2026

नमन धीर को मिली डेब्यू कैप

नमन धीर ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था। वह तीनों मुकाबले खेले थे। अब उन्हें टी20 इंटरनेशनल डेब्यू का मौका मिला है और उन्हें टी20 इंटरनेशनल कैप भी मिल गई है।

18:14 (IST) 6 Oct 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले टी20 मैच के सभी लाइव अपडेट्स और स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। वहीं खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।