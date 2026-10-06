IND vs WI 1st T20 LIVE Score: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज मंगलवार 6 अक्टूबर 2026 से हो रहा है। सीरीज का पहला मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली है। नमन धीर को वनडे के बाद अब टेस्ट डेब्यू कैप मिल गई है। इस सीरीज से पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम ने कैरेबियाई टीम को 2-1 से मात दी थी। अब बारी है एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर आई श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम की। एशियाई खेलों में वैभव, अभिषेक और संजू तीनों साथ खेलते नजर आए थे। इस सीरीज के पहले मैच में कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने वैभव सूर्यवंशी को बाहर करके संजू और अभिषेक को पारी की शुरुआत करने के लिए चुना है।

यहां देखें भारत-वेस्टइंडीज पहले टी20 का लाइव स्कोरकार्ड

West Indies in India, 5 T20I Series, 2026 India

vs West Indies

0/0 (0.0) Match yet to begin ( Day – 1st T20I )

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