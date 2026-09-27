India vs West Indies 1st ODI Live Cricket Scorecard: भारत बनाम वेस्टइंडीज तीन मैच की सीरीज का पहला वनडे तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुभमन गिल ने बताया कि वह चार गेंदबाजों के साथ खेलेंगे। नमन धीर का वनडे डेब्यू भी हो गया है। 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में अब एक साल से भी कम समय बचा है, इसलिए अब से हर सीरीज को साउथ अफ़्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले इस टूर्नामेंट के नजरिये से ही देखा जाएगा। भारत के लिए हर परफॉर्मेंस पर लोगों की दिलचस्पी होगी। उसको तारीफ भी मिलेगी और बारीकी से परखा भी जाएगा। वेस्टइंडीज ने आखिरी बार 2006 में घर पर भारत को वनडे सीरीज में हराया था। तब से भारत ने दोनों टीमों के बीच हुई सभी 13 सीरीज जीती हैं। यह इस फॉर्मेट में एक रिकॉर्ड है। वनडे में वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। विराट कोहली के नाम सबसे ज्यादा शतक (नौ) भी हैं। एशिया में 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले विदेशी बल्लेबाजों में शाई होप का वनडे औसत सबसे ज्यादा (68.17) है।

West Indies in India, 3 ODI Series, 2026 India

vs West Indies

0/0 (0.0) Match yet to begin ( Day – 1st ODI )

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