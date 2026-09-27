India vs West Indies 1st ODI Live Cricket Scorecard: भारत बनाम वेस्टइंडीज तीन मैच की सीरीज का पहला वनडे तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुभमन गिल ने बताया कि वह चार गेंदबाजों के साथ खेलेंगे। नमन धीर का वनडे डेब्यू भी हो गया है। 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में अब एक साल से भी कम समय बचा है, इसलिए अब से हर सीरीज को साउथ अफ़्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले इस टूर्नामेंट के नजरिये से ही देखा जाएगा। भारत के लिए हर परफॉर्मेंस पर लोगों की दिलचस्पी होगी। उसको तारीफ भी मिलेगी और बारीकी से परखा भी जाएगा। वेस्टइंडीज ने आखिरी बार 2006 में घर पर भारत को वनडे सीरीज में हराया था। तब से भारत ने दोनों टीमों के बीच हुई सभी 13 सीरीज जीती हैं। यह इस फॉर्मेट में एक रिकॉर्ड है। वनडे में वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। विराट कोहली के नाम सबसे ज्यादा शतक (नौ) भी हैं। एशिया में 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले विदेशी बल्लेबाजों में शाई होप का वनडे औसत सबसे ज्यादा (68.17) है।
West Indies in India, 3 ODI Series, 2026
India
West Indies
0/0 (0.0)
Match yet to begin ( Day – 1st ODI )
India elected to field
ये है वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन
वेस्टइंडीज की प्लेइंग XI: जॉन कैंपबेल, जस्टिन ग्रीव्स, कीसी कार्टी, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), अमीर जांगू, ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स।
ये है भारत की प्लेइंग इलेवन
भारत की प्लेइंग XI: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, रविंद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बराड़, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा।
नमन धीर का वनडे इंटरनेशनल डेब्यू
भारतीय टीम के एकजुट होने से पहले कोहली और गिल बातचीत कर रहे थे। नमन धीर के लिए एक खास पल है, क्योंकि उन्हें कप्तान शुभमन गिल से अपनी पहली इंडिया कैप मिली। वह अपने इंटरनेशनल डेब्यू के लिए तैयार हैं। उनके चेहरे की मुस्कान सब कुछ बयां कर रही है।
चार गेंदबाजों के साथ उतरा भारत
शुभमन गिल ने टॉस जीतने के बाद कहा, हम पहले गेंदबाजी करेंगे। पिच अच्छी लग रही है। लाइट्स में यह और बेहतर हो जाएगी, इसलिए हम चेज करना चाहते हैं। हमारे पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। चार गेंदबाज और दो ऑलराउंडर। वर्ल्ड कप से पहले अभी 20 मैच बाकी हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन को आजमाने का यह अच्छा मौका है। हम चार गेंदबाजों के साथ उतर रहे हैं।
भारत का पहले गेंदबाजी करने का फैसला
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।
नमस्कार
नमस्कार। भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे सीरीज के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के पहले मैच में भारत का वेस्टइंडीज से मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रहा है। इस लाइव ब्लॉग में हम इंडिया बनाम वेस्टइंडीज मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें। हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।