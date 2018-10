टीम बुरी तरह फ्लॉप हुई पर इस विंडीज खिलाड़ी का रहा जलवा, पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा

वेस्टइंडीज टेस्ट टीम के मौजूदा कप्तान जेसन होल्डर इस वक्त टीम के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार हैं। होल्डर चोट की वजह से भारत के खिलाफ पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाए, मगर दूसरे मैच में अपनी गेंदबाजी से उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को खासा परेशान कर दिया। दूसरे टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने ना सिर्फ अर्धशतक जमाया बल्कि पांच विकेट भी झटके। यहां इंडीज कप्तान के लिए खास बात यह है कि अब तक साल 2018 उनके लिए बहुत अच्छा गुजरा है। इस साल खेले 6 टेस्ट मैच वह 33 विकेट अपने नाम क चुके हैं। साल 2018 में टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाजों की बात करें तो वह इस मामले में चौथे नंबर पर है। पहले नंबर साउथ अफ्रीका के रबाडा हैं जिन्होंने 9 मैच 46 विकेट झटके। हालांकि औसत के मामले में होल्डर किसी भी तेज गेंदबाज से बहुत आगे हैं। उन्होंने 11.87 की औसत से यह विकेट हासिल किए हैं। इस साल की शुरुआत में उनका गेंदबाजी औसत 38.52 था जो घटकर 28.30 पर पहुंच गया। होल्डर जिन्होंने 2014 में टेस्ट करियर शुरू करने के बाद से अभी तक कुल 86 विकेट हासिल किए हैं, अगर इन विकेटों का औसत निकाला जाए तो करीब चालीस फीसदी विकेट उन्होंने इसी साल हासिल किए।

इसके अलावा जेसन होल्डर ने एक और बड़ा एतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दरअसल पिछले 100 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी तेज गेंदबाज का एक साल में इतना कम गेंदबाजी औसत हो और उसने कम से कम तीस विकेट अपने नाम किए हो। होल्डर से पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के नाम था जिन्होंने 2003 में 12.36 की औसत से विकेट लिए थे। लिस्ट में तीसरे नंबर रिडर्ड हेडली हैं, जिन्होंने 1984 में 13.20 की औसत 35 विकेट अपने नाम किए। चौथे और पांचवें नंबर पर पाकिस्तान के इमरान खान हैं।। छठे नंबर पर भी पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज वकार यूनुस है।

