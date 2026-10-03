India vs West Indies 3rd ODI LIVE Streaming: भारत-वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच शनिवार (3 अक्टूबर) को न्यू चंड़ीगढ़ के पीसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत 2 मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुका है और उसकी निगाहें क्लीन स्वीप पर होंगी। पहले दोनों वनडे हाई-स्कोरिंग हुए हैं और तीसरे वनडे में भी बड़े स्कोर की उम्मीद की जा सकती है। भारत ने अब वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 14 द्विपक्षीय सीरीज जीत ली हैं, जो किसी भी टीम का एक ही टीम के खिलाफ लगातार सीरीज जीतने का रिकॉर्ड है। यहां भारत-वेस्टइंडीज तीसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारी दी गई है:
भारत-वेस्टइंडीज तीसरा वनडे मैच कब है?
भारत-वेस्टइंडीज तीसरा वनडे मैच शनिवार, 3 अक्टूबर को खेला जाएगा।
भारत-वेस्टइंडीज तीसरा वनडे कहां खेला जाएगा?
भारत-वेस्टइंडीज तीसरा वनडे न्यू चंड़ीगढ़ के पीसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
भारत-वेस्टइंडीज तीसरे वनडे का टॉस कब होगा?
भारत-वेस्टइंडीज तीसरा वनडे का टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे होगा।
भारत-वेस्टइंडीज तीसरा वनडे कब से खेला जाएगा?
भारत-वेस्टइंडीज तीसरा वनडे भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे होगा।
भारत-वेस्टइंडीज तीसरे वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?
भारत-वेस्टइंडीज तीसरे वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
भारत-वेस्टइंडीज तीसरे वनडे का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?
भारत-वेस्टइंडीज तीसरे वनडे का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।
भारत का स्क्वाड
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, रविंद्र जडेजा, औकिब नबी, गुरनूर बरार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, अंशुल कंबोज।
वेस्टइंडीज का स्क्वाड
जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, शाई होप (विकेटकीपर), आमिर जांगू, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेस, कीमो पॉल, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, जायडन सील्स, विटेल लॉज, गुडाकेश मोटी, मैथ्यू फोर्ड, ज्वेल एंड्रयू।
भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन
भारत व वेस्टइंडीज के बीच तीसरा व आखिरी वनडे मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इस मैच में रोहित शर्मा को आराम दिया जा सकता है और उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को ओपन करने का मौका दिया जा सकता है। पूरी खबर पढ़ें।