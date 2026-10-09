IND vs WI 2nd T20 Cricket Match LIVE Streaming: भारत-न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच शुक्रवार (9 अक्टूबर) को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्पलेक्स में खेला जाएगा। लखनऊ में खेला गया पहला टी20 जीतकर भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है।
रांची में जनवरी 2023 के बाद से कोई नाइट टी20 मैच नहीं हुआ है। उस मैच में न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 176 रन का सफलतापूर्वक बचाव किया था। रांची में हाई स्कोरिंग मैच देखने को कम ही मिलता है। यहां खेले गए 10 नाइट मैचों में से सिर्फ एक बार ही स्कोर 200 के पार पहुंचा है। यहां भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारी दी गई है।
भारत-वेस्टइंडीज दूसरा टी20 मैच कब है?
भारत-वेस्टइंडीज दूसरा टी20 मैच शुक्रवार, 9 अक्टूबर को खेला जाएगा।
भारत-वेस्टइंडीज दूसरा टी20 मैच कहां खेला जाएगा?
भारत-वेस्टइंडीज दूसरा टी20 मैच रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्पलेक्स में खेला जाएगा।
भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टी20 का टॉस कब होगा?
भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टी20 का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे होगा।
भारत-वेस्टइंडीज दूसरा टी20 कब से खेला जाएगा?
भारत-वेस्टइंडीज दूसरा टी20 भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा।
भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?
भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टी20 का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?
भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टी20 का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।
भारतीय टीम
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, वैभव सूर्यवंशी, प्रिंस यादव।
वेस्टइंडीज टीम
शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्डे, शमर स्प्रिंगर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोटी, कीमो पॉल, अमीर जांगू, क्वेंटिन सैम्पसन।
चेतेश्वर पुजारा ने चुनी भारत की संभावित प्लेइंग 11
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए पुजारा ने भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन का चयन किया जिसमें उन्होंने एक बार फिर से नितीश कुमार रेड्डी और वैभव को शामिल नहीं किया। पूरी खबर पढ़ें।