India vs West Indies 2nd ODI Cricket Match Live Streaming: भारत और वेस्ट इंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी में खेला जाएगा। इस मैच की शुरुआत दोपहर 2.00 बजे से होगी जबकि मैच में टॉस का समय दोपहर 1.30 बजे का होगा।

पहले वनडे मुकाबले में भारत ने मेहमान टीम को 8 विकेट से हराया था। हालांकि इस मैच में वेस्टइंडीज ने बल्लेबाजी की शुरुआत तो शानदार की थी मगर इस टीम के बाद के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए थे। वहीं पहले मैच में भारत की बैटिंग खास तौर पर विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन किया था तो वहीं गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने बाजी मारी थी। अब भारत दूसरे मैच को जीतकर सीरीज में अपराजेय बढ़त हासिल करना चाहेगा तो वहीं वेस्टइंडीज वापसी की कोशिश करेगा। इस मैच को आप किस तरह से लाइव देख सकते हैं आइए जानते हैं।

भारत-वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच कहां खेला जाएगा?

भारत-वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी में खेला जाएगा।

भारत-वेस्टइंडीज के बीच दूसरे वनडे मैच की शुरुआत कितने बजे से होगी?

भारत-वेस्टइंडीज के बीच दूसरे वनडे मैच की शुरुआत दोपहर 2.00 बजे से होगी और टॉस दोपहर 1.30 बजे किया जाएगा।

भारत-वेस्टइंडीज दूसरे मैच का लाइव प्रसारण किस टीवी चैनल पर किया जाएगा?

भारत-वेस्टइंडीज पहले वनडे मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

भारत-वेस्टइंडीज दूसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां की जाएगी?

भारत-वेस्टइंडीज पहले मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्कार एप पर की जाएगी।

भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उपकप्तान), ध्रुव जुरेल, नितीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर।

वेस्टइंडीज की वनडे टीम: शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्डे, जस्टिन ग्रीव्स, अमीर जांगू, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, विटेल लॉज, गुडाकेश मोटी, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड और जेडन सील्स।

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