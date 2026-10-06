IND vs WI 1st T20 Cricket Match Live Streaming: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच मंगलवार (6 अक्टूबर) को लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वर्ल्ड चैंपियन भारत की टी20 टीम शनिवार (3 अक्टूबर) को एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीती। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर खराब प्रदर्शन के बाद वह शानदार फॉर्म में है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड शानदार है। वह 31 में से 20 मैच जीती है। इकाना में स्टेडियम में उसका रिकॉर्ड और शानदार है। वह यहां एक भी मैच नहीं हारी है। इस खबर में भारत-वेस्टइंडीज के बीच पहले टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारी दी गई है।

भारत-वेस्टइंडीज के बीच पहला टी20 मैच कब है?

भारत-वेस्टइंडीज के बीच पहला टी20 मैच मंगलवार, 6 अक्टूबर को खेला जाएगा।

भारत-वेस्टइंडीज के बीच पहला टी20 मैच कहां खेला जाएगा?

भारत-वेस्टइंडीज पहला टी20 मैच भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत-वेस्टइंडीज के बीच पहले टी20 मैच का टॉस कब होगा?

भारत-वेस्टइंडीज पहले टी20 मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे होगा।

भारत-वेस्टइंडीज के बीच पहला टी20 मैच कब शुरू होगा?

भारत-वेस्टइंडीज पहला टी20 भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा।

भारत-वेस्टइंडीज के बीच पहले टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख पाएंगे?

भारत-वेस्टइंडीज पहले टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

भारत-वेस्टइंडीज के बीच पहले टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?

भारत-वेस्टइंडीज पहले टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

भारत-वेस्टइंडीज पहला टी20 संभावित प्लेइंग 11

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 6 अक्टूबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा। इस मुकाबले के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, उसकी जानकारी यहां दी गई है। पूरी खबर पढ़ें।