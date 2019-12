India vs West Indies (Ind vs WI) 1st ODI: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में ऋषभ पंत का बल्ला जमकर हल्ला बोला। पिछले कुछ मैचों से लगातार खराब शॉट खेलकर आउट हो रहे पंत ने इस मैच संयम के साथ बल्लेबाजी की। चेन्नई की मुश्किल पिच पर पंत ने टीम के लिए सबसे अधिक 71 रन बनाए। पंत ने 69 गेंदों में 7 चौके और एक छक्का जड़कर फॉर्म में वापसी के संकेत दिए। ऋषभ पंत ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर 114 रनों की अहम साझेदारी की और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। धोनी का गढ़ माने जाने वाली चेन्नई में पंत के इस प्रदर्शन ने स्टेडियम में मौजूद फैंस का भी दिल जीत लिया। स्टेडियम में फैंस जोश भरे अंदाज में पंत को चीयर करते नजर आए।

इससे पहले पंत अक्सर गलत शॉट खेलकर आउट होते रहे हैं। जिसके बाद फैंस माही को याद कर धोनी-धोनी के नारे लगाते रहे हैं। लेकिन आज नजारा कुछ और ही था। फैंस न सिर्फ पंत को चीयर कर रहे थे बल्कि उनके हर शॉट का मजा भी उठा रहे थे। ऋषभ के अर्धशतक जड़ते ही चेपॉक के मैदान पर पंत-पंत के नारे लगने लगे। इतना ही नहीं कुछ फैंस ने पंत को समर्थन करने वाले पोस्टर्स भी मैदान में लाए थे, जिसे वो बार-बार हवा में लहरा रहे थे।

यहां जानें भारत-वेस्टइंडीज मैच का लाइव हाल…

इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी खेल प्रशंसक पंत की इस पारी से खुश नजर आए और उनकी जमकर तारीफ की। चेन्नई की मुश्किल पिच पर जहां दूसरे बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा रहा था। वहां पंत का स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर रहा, जिसे फैंस ने खूब सराहा। यहां देखें सोशल मीडिया रिएक्शन…

On a pitch where everybody struggled and the second best S/R in the Top 5, was 80, @RishabhPant17 came in at 80/3 and batted at a S/R of 102.89 while rebuilding the innings! This is why he should be backed! #INDvWI #RishabhPant #INDvsWI — Gurkirat Singh Gill (@gurkiratsgill) December 15, 2019

From listening ‘Dhoni, Dhoni’ to make them say ‘Rishabh Pant’. He has finally delivered!! #INDvWI #pant pic.twitter.com/UYTFqEmGrK — NIDHI Varma (@NIDHIVarma19) December 15, 2019

Brilliant innings from Rishabh Pant. This is what i always said. When he comes early in innings, he will score a lot of runs. Has now scored fifty in all 3 formats. More to come. Chennai crowd were excellent for cheering #RishabhPant. #INDvWI #INDvsWI @RaviShastriOfc — Shivam (@itsShivam18) December 15, 2019

Rishabh Pant After Scoring Fifty pic.twitter.com/fflicY46pM — Sarcastic 3 (@3Sarcastic) December 15, 2019

Whew!! Finally, Rishabh Pant made a decent contribution. Hope it’s not a flash in the pan. But he eventually got out in his typical immature way. Anyways, well played Rishabh. — Rajiv Madhavan (@MadhavanRajiv) December 15, 2019

Really very happy for Rishabh Pant..well done Pant 71(69).#INDvWI — (@CRICKETDUDE_) December 15, 2019

Rishabh Pant to his trollers after today’s inning of 71 runs: pic.twitter.com/KsohyRpkfn — Raj Yadav (memer.devil) (@RajYada69554775) December 15, 2019

Shreyas iyer & RISHABH PANT played really well today,matured inning good partnership & stroke play good thing for #TeamIndia #INDvsWI — Roshni Tapadia (@RoshniTapadia) December 15, 2019

Captain words became real @imVkohli said pant needs time to settle and he played today like that and crowd started cheering pant name Finally Everyone is shouting Rishabh Pant pic.twitter.com/yNwhbAdpQk — Kingkohlifanclub (@Kingkohlifc18) December 15, 2019

Remember how Many chances Rohit Sharma got??

It’s been only 13 matches for Rishabh Pant.. Go easy on him.. — Ekita (@LostByWaves) December 15, 2019

