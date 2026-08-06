IND vs SL XI Live Streaming: श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले भारतीय क्रिकेट टीम कोलंबो के एनसीसी ग्राउंड्स पर 7 अगस्त से श्रीलंका क्रिकेट 11 के खिलाफ तीन दिन का वॉर्म-अप मैच खेलेगी। श्रीलंका क्रिकेट ने प्रैक्टिस मैच के लिए अपनी टीम की घोषणा की जिसके कप्तान सोनल दिनुशा होंगे। इस मैच के लिए जहां भारतीय क्रिकेट टीम अपनी मुख्य टीम के खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी वहीं श्रीलंका ने अनुभवी और उभरते हुए खिलाड़ियों वाली एक मिली-जुली टीम चुनी है।

दोनों टीमों के लिए यह वॉर्म-अप मैच बहुत अहम है, क्योंकि हाल के कुछ मैचों में दोनों ही टीमें अपने असली स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं खेल पाई हैं। भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका में है और उसका मकसद 2 मैचों की सीरीज में मेजबान टीम पर 2-0 से जीत हासिल करना है। श्रीलंका की पिचों का मिजाज देखते हुए मेन इन ब्लू के लिए यह सीरीज मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वहं की पिचें ज्यादातर स्पिनरों को मदद करती हैं। वॉर्म-अप मैच से टीम को श्रीलंकाई स्पिनरों के खिलाफ अपनी बैटिंग स्किल्स और तकनीक को परखने में मदद मिलेगी। इस मैच को किस तरह से लाइव देख सकते हैं इसके बारे में जानते हैं।

भारत बनाम श्रीलंका 11 तीन दिवसीय अभ्यास मैच की शुरुआत कब होगी?

भारत बनाम श्रीलंका 11 तीन दिवसीय अभ्यास मैच की शुरुआत शुक्रवार यानी 7 अगस्त से होगी।

भारत बनाम श्रीलंका 11 तीन दिवसीय अभ्यास मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम श्रीलंका 11 तीन दिवसीय अभ्यास मैच कोलंबो के एनसीसी ग्राउंड्स पर खेला जाएगा।

भारत बनाम श्रीलंका 11 तीन दिवसीय अभ्यास मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

भारत बनाम श्रीलंका 11 तीन दिवसीय अभ्यास मैच की शुरुआत भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10.00 बजे से होगी। टॉस सुबह 9.30 बजे किया जाएगा।

भारत बनाम श्रीलंका 11 तीन दिवसीय अभ्यास मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां की जाएगी?

भारत बनाम श्रीलंका 11 तीन दिवसीय अभ्यास मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV app पर की जाएगी।

भारत बनाम श्रीलंका 11 तीन दिवसीय अभ्यास मैच की लाइव प्रसारण किस चैनल पर किया जाएगा?

भारत बनाम श्रीलंका 11 तीन दिवसीय अभ्यास मैच की लाइव प्रसारण Sony Sports Network पर किया जाएगा।

अभ्यास मैच के लिए भारतीय टीम

यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, सारांश जैन, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, साई सुदर्शन, मानव सुतार, गुरनूर बराड़, आकिब नबी।

अभ्यास मैच के लिए श्रीलंका 11 की टीम

निशान मदुशंका, रविन्दु रशंथा, पसिंदु सोरियाबंदारा, पवन रथनायके, अहान विक्रमसिंघे, सोनल दिनुशा (कप्तान), अंजला बंडारा (विकेटकीपर), रमेश मेंडिस, विश्व फर्नांडो, लाहिरू कुमारा, निपुण धनंजय, असंका मनोज, इसिथा विजेसुंदरा, केसरा नुवांथा, दिलुम सुदीरा।

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