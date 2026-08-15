IND vs SL 1st Test Cricket Match LIVE Streaming: भारत-श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच शनिवार (15 अगस्त) से बुधवार (19 अगस्त) तक खेला जाएगा। भारतीय टीम के लिए यह मैच ऐतिहासिक है। वह 600 टेस्ट खेलने वाली तीसरी टीम बन जाएगी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा कर सके हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिहाज से भी यह मैच काफी महत्वपूर्ण है।

भारतीय टीम फिलहाल 5वें पर है और उसे फाइनल में पहुंचने के लिए 9 में 6-7 टेस्ट जीतने होंगे। श्रीलंका की टीम की भी हालत भारत जैसी ही है। वह छठे नंबर पर है। न्यूजीलैंड के बाद साउथ अफ्रीका से घरेलू सरजमीं पर हार के बाद स्पिन भारतीय टीम की सबसे बड़ी कमजोरी उभरकर सामने आई है और यह श्रीलंका दौरे पर उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी।

श्रीलंका दौरे से पहले भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय खिलाड़ियों का चोटिल होना है। जसप्रीत बुमराह, साई सुदर्शन और वाशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी उपलब्ध नहीं हैं। साई की जगह देवदत्त पडिक्कल का खेलना तय है। स्पिन विभाग की जिम्मेदारी कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और मानव सुतार पर होगी। तेज गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज का साथ गुरनूर बरार और प्रसिद्ध कृष्णा में से कोई एक खिलाड़ी दे सकता है।

यहां इस खबर में भारत-श्रीलंका के बीच 2 मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारी दी गई है

भारत-श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच कब खेला जाएगा?

भारत-श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच शनिवार (15 अगस्त) से बुधवार (19 अगस्त) तक खेला जाएगा।

भारत-श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच कहां खेला जाएगा?

भारत-श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच गॉल के गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शनिवार से खेला जाएगा।

भारत-श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट का टॉस कब होगा?

भारत-श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट का टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 9.30 बजे होगा।

भारत-श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट कब से खेला जाएगा?

भारत-श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से खेला जाएगा।

भारत-श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट कहां देख पाएंगे?

भारत-श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

भारत-श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत-श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर देख सकते हैं।

भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट मौसम रिपोर्ट

भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। गॉल में मैच के दिन सुबह 82 प्रतिशत बारिश का अनुमान बताया गया है। अगर मैच में बारिश विलेन बनी तो भारत को नुकसान भी WTC में हो सकता है। पूरी खबर पढ़ें।