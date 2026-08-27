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India vs Sri Lanka 2nd Test Match Day 5 Live Cricket Scorecard: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो टेस्ट का आज पांचवां और आखिरी दिन है। चौथे दिन के अंत तक श्रीलंका ने 6 विकेट 229 रन बना लिए थे और मेजबान टीम 16 रन आगे थे। चौथे दिन पसिंदू सूरियाबंदारा ने 92 और कमिंदु मेंडिस ने 55 रन बनाकर श्रीलंका के लिए पारी की हार को टाला था और 213 रन की भारत की बढ़त को पार किया था। पिछली तीन पारियों में 100, 84 और 103 रन बनाने वाले सोनल दिनुशा चौथे दिन स्टंप्स तक क्रीज पर नाबाद थे। वहीं उनके साथ केशरा नुवंता भी क्रीज पर थे। भारत के लिए दूसरी पारी में अब तक मानव सुतार ने 2 विकेट लिए हैं। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा और सारांश जैन ने 1-1 विकेट लिया।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

India in Sri Lanka, 2 Test Series, 2026

Sri Lanka 
290(89.4)& 316/6(96.5)

vs

India  
503/9 dec (138.0)

BattingRB
Sonal Dinusha *50 99
Keshara Nuwantha39 112
BowlingORWKT
Manav Suthar24922
Ravindra Jadeja *25.5761

Play In Progress ( Day 5 – 2nd Test )
Sri Lanka lead by 103 runs

View Scorecard

Live Updates
11:22 (IST) 27 Aug 2026

श्रीलंका की बढ़त 100 पार

श्रीलंका का स्कोर 96 ओवर में 6 विकेट पर 314 रन हो गया है। कुल बढ़त मेजबान टीम की 100 के पार 101 रन की हो गई है। सोनल दिनुशा और केशारा नुवंता 93 रन की साझेदारी कर चुके हैं।

11:05 (IST) 27 Aug 2026

श्रीलंका का स्कोर 300 पार, भारत की बढ़ी टेंशन

श्रीलंका की टीम ने 91 ओवर में 6 विकेट पर 302 रन बना लिए हैं। केशरा 37 और दिनुशा 39 रन बनाकर डटे हैं। दोनों के बीच 84 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। श्रीलंका की कुल बढ़त भी 89 रन की हो गई है।

11:01 (IST) 27 Aug 2026

90 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 292/6

श्रीलंका ने 90 ओवर में 6 विकेट पर 292 रन बना लिए हैं। केशारा नुवंता बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और वह 36 रन बना चुके हैं। जबकि सोनल दिनुशा भी 34 रन बना चुके हैं।

10:48 (IST) 27 Aug 2026

नुवंता-दिनुशा ने बढ़ाई भारत की टेंशन

केशारा नुवंता और सोनल दिनुशा के बीच 64 रन की साझेदारी हो चुकी है। श्रीलंका ने 282 रन बना लिए हैं और भारत को 4 विकेट की तलाश है। श्रीलंकाई टीम की कुल बढ़त 69 रन की हो चुकी है।

10:29 (IST) 27 Aug 2026

श्रीलंका का स्कोर 260 पार

श्रीलंकाई टीम ने दूसरी पारी में फॉलोऑन खेलते हुए 6 विकेट पर 262 रन बना लिए हैं। उसकी कुल बढ़त 49 रन की हो चुकी है। केशरा नुवंता और सोनल दिनुशा के बीच अब तक 44 रन की साझेदारी हो चुकी है।

10:21 (IST) 27 Aug 2026

मोहम्मद सिराज गेंदबाजी के लिए उतरे

चौथे दिन चोट लगने के बावजूद मोहम्मद सिराज पांचवें दिन नई गेंद के साथ गेंदबाजी करते दिखे हैं। उन्होंने गेंद को संभाला है और भारत को नई गेंद से विकेट की तलाश है।

10:17 (IST) 27 Aug 2026

भारत ने ली नई गेंद, प्रसिद्ध कृष्णा कर रहे गेंदबाजी

भारतीय टीम ने 82वें ओवर में नई गेंद ले ली है। प्रसिद्ध कृष्णा वापस गेंदबाजी के लिए आए हैं। अब देखना होगा कि दूसरे छोर से मोहम्मद सिराज दिखेंगे या नहीं।

10:11 (IST) 27 Aug 2026

80 ओवर में श्रीलंका के 250 रन पूरे

श्रीलंका ने 80 ओवर में अपने 250 रन पूरे कर लिए हैं। नुवंता 16 और सोनल दिनुशा 15 रन पर खेल रहे हैं। श्रीलंका की लीड 37 रन की हो गई है।

09:55 (IST) 27 Aug 2026

75 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 242/6

श्रीलंकाई टीम ने 75 ओवर में 6 विकेट पर 242 रन बना लिए हैं। सोनल दिनुशा 9 और केशरा नुवंता 14 रन बनाकर खेल रहे हैं।

09:50 (IST) 27 Aug 2026

नुवंता की तेज शुरुआत

रविंद्र जडेजा के पांचवें दिन पहले ओवर में केशरा नुवंता ने तेज शुरुआत की है। उन्होंने इस ओवर में एक चौका समेत 8 रन बनाए। जडेजा के इस ओवर में कुल 9 रन बने। श्रीलंका का स्कोर 238/6

09:47 (IST) 27 Aug 2026

सारांश जैन ने पूरा किया ओवर

सारांश जैन ने अपना चौथे दिन का ओवर पूरा किया। पारी के 73वें ओवर की चार गेंद के बाद खेल रुक गया था। अब पांचवें दिन सारांश ने गेंदबाजी शुरू की और अपने बचे हुए ओवर की दो गेंद फेंकी।

09:45 (IST) 27 Aug 2026

श्रीलंकाई बल्लेबाज उतरे क्रीज पर

श्रीलंका के बल्लेबाज सोनल दिनुशा और केशरा नुवंता क्रीज पर उतर चुके हैं। दिनुशा 7 और नुवंता 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। श्रीलंका की पारी 229 रन पर 6 विकेट के बाद आगे बढ़ेगी।

09:43 (IST) 27 Aug 2026

सूरियाबंदारा-मेंडिस ने टाली पारी की हार

पसिंदु सूरियाबंदारा और कमिंडु मेंडिस ने श्रीलंका के लिए पारी की हार को टाला था। पसिंदु ने 92 और मेंडिस ने 55 रन की पारी खेली थी। इन दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 115 रन की साझेदारी की थी।

09:42 (IST) 27 Aug 2026

सोनल दिनुशा भारत के गले की फांस

सोनल दिनुशा ने अब तक इस सीरीज में 100, 84, 103 रन की पारियां खेली हैं। अपनी चौथी पारी में कोलंबो टेस्ट के चौथे दिन के अंत तक वह 7 रन बनाकर नाबाद थे। अगर भारत को यह मैच जल्दी खत्म करना है तो उन्हें दिनुशा का विकेट जल्दी लेना होगा।

09:40 (IST) 27 Aug 2026

श्रीलंका 16 रन से आगे

भारत ने पहली पारी के आधार पर 213 रन की बढ़त बनाई थी। फॉलोऑन खेलते हुए चौथे दिन के अंत तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बना लिए थे और पारी की हार को टाल दिया था। अब मेजबान टीम 16 रन से आगे है।

09:39 (IST) 27 Aug 2026

देवदत्त पडिक्कल-ध्रुव जुरेल की एंट्री, सरफराज खान भी लिस्ट में; ये हैं WTC में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 15 भारतीय

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 15 बल्लेबाजों की सूचि में नंबर 1 पर कप्तान शुभमन गिल हैं। वहीं लगातार दो शतक लगाने वाले देवदत्त पडिक्कल ने भी इस लिस्ट में एंट्री कर ली है। ध्रुव जुरेल भी इसका हिस्सा बने हैं। ...पूरी जानकारी
09:39 (IST) 27 Aug 2026

5वें दिन क्या है बारिश का पूर्वानुमान?

बीबीसी वेदर के मुताबिक पांचवें दिन भी बारिश का पूर्वानुमान है और अलग-अलग समय पर बारिश की कितने प्रतिशत संभावना है:-

  • सुबह 9.30 बजे: 47%
  • सुबह 11.30 बजे: 38%
  • दोपहर 1.30 बजे: 27%
  • दोपहर 3.30 बजे: 34%
  • शाम 5.30 बजे: 31%
  • शाम 7.30 बजे: 28%
    • 09:36 (IST) 27 Aug 2026

    भारत की नजरें क्लीन स्वीप पर

    गॉल टेस्ट में 165 रन से जीत दर्ज करने के बाद कोलंबो में भी भारतीय टीम मजबूत नजर आ रही है। भारत की नजरें निश्चित ही क्लीन स्वीप पर होंगी। बारिश लेकिन श्रीलंका को बचा सकती है।

    09:35 (IST) 27 Aug 2026

    नमस्कार

    नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको भारत और श्रीलंका के बीच जारी कोलंबो टेस्ट के पांचवें दिन के लाइव अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। वहीं खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।