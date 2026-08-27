India vs Sri Lanka 2nd Test Match Day 5 Live Cricket Scorecard: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो टेस्ट का आज पांचवां और आखिरी दिन है। चौथे दिन के अंत तक श्रीलंका ने 6 विकेट 229 रन बना लिए थे और मेजबान टीम 16 रन आगे थे। चौथे दिन पसिंदू सूरियाबंदारा ने 92 और कमिंदु मेंडिस ने 55 रन बनाकर श्रीलंका के लिए पारी की हार को टाला था और 213 रन की भारत की बढ़त को पार किया था। पिछली तीन पारियों में 100, 84 और 103 रन बनाने वाले सोनल दिनुशा चौथे दिन स्टंप्स तक क्रीज पर नाबाद थे। वहीं उनके साथ केशरा नुवंता भी क्रीज पर थे। भारत के लिए दूसरी पारी में अब तक मानव सुतार ने 2 विकेट लिए हैं। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा और सारांश जैन ने 1-1 विकेट लिया।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

India in Sri Lanka, 2 Test Series, 2026 Sri Lanka

290 (89.4) & 316/6 (96.5) vs India

503/9 dec (138.0) Batting R B Sonal Dinusha * 50 99 Keshara Nuwantha 39 112 Bowling O R WKT Manav Suthar 24 92 2 Ravindra Jadeja * 25.5 76 1 Play In Progress ( Day 5 – 2nd Test )

Sri Lanka lead by 103 runs View Scorecard

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