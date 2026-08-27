India vs Sri Lanka 2nd Test Match Day 5 Live Cricket Scorecard: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो टेस्ट का आज पांचवां और आखिरी दिन है। चौथे दिन के अंत तक श्रीलंका ने 6 विकेट 229 रन बना लिए थे और मेजबान टीम 16 रन आगे थे। चौथे दिन पसिंदू सूरियाबंदारा ने 92 और कमिंदु मेंडिस ने 55 रन बनाकर श्रीलंका के लिए पारी की हार को टाला था और 213 रन की भारत की बढ़त को पार किया था। पिछली तीन पारियों में 100, 84 और 103 रन बनाने वाले सोनल दिनुशा चौथे दिन स्टंप्स तक क्रीज पर नाबाद थे। वहीं उनके साथ केशरा नुवंता भी क्रीज पर थे। भारत के लिए दूसरी पारी में अब तक मानव सुतार ने 2 विकेट लिए हैं। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा और सारांश जैन ने 1-1 विकेट लिया।
यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-
India in Sri Lanka, 2 Test Series, 2026
Sri Lanka
290(89.4)& 316/6(96.5)
India
503/9 dec (138.0)
Play In Progress ( Day 5 – 2nd Test )
Sri Lanka lead by 103 runs
श्रीलंका की बढ़त 100 पार
श्रीलंका का स्कोर 96 ओवर में 6 विकेट पर 314 रन हो गया है। कुल बढ़त मेजबान टीम की 100 के पार 101 रन की हो गई है। सोनल दिनुशा और केशारा नुवंता 93 रन की साझेदारी कर चुके हैं।
श्रीलंका का स्कोर 300 पार, भारत की बढ़ी टेंशन
श्रीलंका की टीम ने 91 ओवर में 6 विकेट पर 302 रन बना लिए हैं। केशरा 37 और दिनुशा 39 रन बनाकर डटे हैं। दोनों के बीच 84 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। श्रीलंका की कुल बढ़त भी 89 रन की हो गई है।
90 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 292/6
श्रीलंका ने 90 ओवर में 6 विकेट पर 292 रन बना लिए हैं। केशारा नुवंता बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और वह 36 रन बना चुके हैं। जबकि सोनल दिनुशा भी 34 रन बना चुके हैं।
नुवंता-दिनुशा ने बढ़ाई भारत की टेंशन
केशारा नुवंता और सोनल दिनुशा के बीच 64 रन की साझेदारी हो चुकी है। श्रीलंका ने 282 रन बना लिए हैं और भारत को 4 विकेट की तलाश है। श्रीलंकाई टीम की कुल बढ़त 69 रन की हो चुकी है।
श्रीलंका का स्कोर 260 पार
श्रीलंकाई टीम ने दूसरी पारी में फॉलोऑन खेलते हुए 6 विकेट पर 262 रन बना लिए हैं। उसकी कुल बढ़त 49 रन की हो चुकी है। केशरा नुवंता और सोनल दिनुशा के बीच अब तक 44 रन की साझेदारी हो चुकी है।
मोहम्मद सिराज गेंदबाजी के लिए उतरे
चौथे दिन चोट लगने के बावजूद मोहम्मद सिराज पांचवें दिन नई गेंद के साथ गेंदबाजी करते दिखे हैं। उन्होंने गेंद को संभाला है और भारत को नई गेंद से विकेट की तलाश है।
भारत ने ली नई गेंद, प्रसिद्ध कृष्णा कर रहे गेंदबाजी
भारतीय टीम ने 82वें ओवर में नई गेंद ले ली है। प्रसिद्ध कृष्णा वापस गेंदबाजी के लिए आए हैं। अब देखना होगा कि दूसरे छोर से मोहम्मद सिराज दिखेंगे या नहीं।
80 ओवर में श्रीलंका के 250 रन पूरे
श्रीलंका ने 80 ओवर में अपने 250 रन पूरे कर लिए हैं। नुवंता 16 और सोनल दिनुशा 15 रन पर खेल रहे हैं। श्रीलंका की लीड 37 रन की हो गई है।
75 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 242/6
श्रीलंकाई टीम ने 75 ओवर में 6 विकेट पर 242 रन बना लिए हैं। सोनल दिनुशा 9 और केशरा नुवंता 14 रन बनाकर खेल रहे हैं।
नुवंता की तेज शुरुआत
रविंद्र जडेजा के पांचवें दिन पहले ओवर में केशरा नुवंता ने तेज शुरुआत की है। उन्होंने इस ओवर में एक चौका समेत 8 रन बनाए। जडेजा के इस ओवर में कुल 9 रन बने। श्रीलंका का स्कोर 238/6
सारांश जैन ने पूरा किया ओवर
सारांश जैन ने अपना चौथे दिन का ओवर पूरा किया। पारी के 73वें ओवर की चार गेंद के बाद खेल रुक गया था। अब पांचवें दिन सारांश ने गेंदबाजी शुरू की और अपने बचे हुए ओवर की दो गेंद फेंकी।
श्रीलंकाई बल्लेबाज उतरे क्रीज पर
श्रीलंका के बल्लेबाज सोनल दिनुशा और केशरा नुवंता क्रीज पर उतर चुके हैं। दिनुशा 7 और नुवंता 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। श्रीलंका की पारी 229 रन पर 6 विकेट के बाद आगे बढ़ेगी।
सूरियाबंदारा-मेंडिस ने टाली पारी की हार
पसिंदु सूरियाबंदारा और कमिंडु मेंडिस ने श्रीलंका के लिए पारी की हार को टाला था। पसिंदु ने 92 और मेंडिस ने 55 रन की पारी खेली थी। इन दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 115 रन की साझेदारी की थी।
सोनल दिनुशा भारत के गले की फांस
सोनल दिनुशा ने अब तक इस सीरीज में 100, 84, 103 रन की पारियां खेली हैं। अपनी चौथी पारी में कोलंबो टेस्ट के चौथे दिन के अंत तक वह 7 रन बनाकर नाबाद थे। अगर भारत को यह मैच जल्दी खत्म करना है तो उन्हें दिनुशा का विकेट जल्दी लेना होगा।
श्रीलंका 16 रन से आगे
भारत ने पहली पारी के आधार पर 213 रन की बढ़त बनाई थी। फॉलोऑन खेलते हुए चौथे दिन के अंत तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बना लिए थे और पारी की हार को टाल दिया था। अब मेजबान टीम 16 रन से आगे है।
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5वें दिन क्या है बारिश का पूर्वानुमान?
बीबीसी वेदर के मुताबिक पांचवें दिन भी बारिश का पूर्वानुमान है और अलग-अलग समय पर बारिश की कितने प्रतिशत संभावना है:-
भारत की नजरें क्लीन स्वीप पर
गॉल टेस्ट में 165 रन से जीत दर्ज करने के बाद कोलंबो में भी भारतीय टीम मजबूत नजर आ रही है। भारत की नजरें निश्चित ही क्लीन स्वीप पर होंगी। बारिश लेकिन श्रीलंका को बचा सकती है।
नमस्कार
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