India vs Sri Lanka 2nd Test Match Live Cricket Scorecard: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का आज चौथा दिन है। श्रीलंकाई टीम की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई। सोनल दिनुशा ने सर्वाधिक 103 रन की पारी खेली लेकिन टीम को फॉलोऑन खेलने से बचा नहीं पाए। भारत को पहली पारी के आधार पर 213 रन की बढ़त मिली। कप्तान शुभमन गिल ने श्रीलंका को फॉलोऑन देने यानी दोबारा बल्लेबाजी करवाने का फैसला किया है। भारत के लिए गेंदबाजी में मानव सुतार और प्रसिद्ध कृष्णा को 3-3 विकेट मिले। जबकि डेब्यूटेंट सारांश जैन ने 2 और मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिया।

यहां देखें कोलंबो टेस्ट मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

India in Sri Lanka, 2 Test Series, 2026 Sri Lanka

290 (89.4) & 5/1 (3.4) vs India

503/9 dec (138.0) Batting R B Kamil Mishara 2 6 Pasindu Sooriyabandara * 0 1 Bowling O R WKT Prasidh Krishna 2 4 0 Mohammed Siraj * 1.4 1 1 Play In Progress ( Day 4 – 2nd Test )

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