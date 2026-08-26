India vs Sri Lanka 2nd Test Match Live Cricket Scorecard: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का आज चौथा दिन है। श्रीलंकाई टीम की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई। सोनल दिनुशा ने सर्वाधिक 103 रन की पारी खेली लेकिन टीम को फॉलोऑन खेलने से बचा नहीं पाए। भारत को पहली पारी के आधार पर 213 रन की बढ़त मिली। कप्तान शुभमन गिल ने श्रीलंका को फॉलोऑन देने यानी दोबारा बल्लेबाजी करवाने का फैसला किया है। भारत के लिए गेंदबाजी में मानव सुतार और प्रसिद्ध कृष्णा को 3-3 विकेट मिले। जबकि डेब्यूटेंट सारांश जैन ने 2 और मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिया।
यहां देखें कोलंबो टेस्ट मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-
India in Sri Lanka, 2 Test Series, 2026
Sri Lanka
290(89.4)& 5/1(3.4)
India
503/9 dec (138.0)
Play In Progress ( Day 4 – 2nd Test )
Sri Lanka trail by 208 runs
श्रीलंका की फॉलोऑन पारी शुरू
श्रीलंका ने अपनी फॉलोऑन की पारी शुरू कर दी है। दोनों ओपनर्स लाहिरु उदारा और कामिल मिशारा क्रीज पर हैं। भारतीय टीम के पास कुल 213 रन की बढ़त पहली पारी के आधार पर है।
श्रीलंका खेलेगी फॉलोऑन, भारत के पास 213 की बढ़त
भारतीय टीम ने कोलंबो टेस्ट की पहली पारी में श्रीलंका को 290 रन पर समेट दिया है। यानी मेजबान टीम फॉलोऑन नहीं बचा पाई है और अब फिर से बल्लेबाजी करेगी। भारत को 213 रन की बढ़त मिल चुकी है। सोनल दिनुशा ने 103 रन की पारी खेली। भारत के लिए मानव सुतार और प्रसिद्ध कृष्णा को 3-3 विकेट मिले। जबकि डेब्यूटेंट सारांश जैन ने 2 और मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिया।
सारांश जैन का पहला इंटरनेशनल विकेट
सारांश जैन ने अपना पहला इंटरनेशनल विकेट 19.4 ओवर के इंतजार के बाद अब लिया है। उन्होंने लाहिरु कुमारा को आउट किया और श्रीलंका को 288 रन पर 9वां झटका दिया। श्रीलंकाई टीम फॉलोऑन बचाने से अब 16 रन पीछे है।
सोनल दिनुशा का शतक पूरा
सोनल दिनुशा ने गॉल के बाद कोलंबो में भी भारत के खिलाफ शतक ठोक दिया है। उन्होंने 147 गेंद पर चौके के साथ शतक पूरा किया। गॉल में उन्होंने 100, 84 रन बनाए थे और अब यहां उन्होंने लगातार दूसरे मैच में शतक जड़ा।
सोनल दिनुशा का काउंटर अटैक
डीआरएस से बचने के बाद सोनल दिनुशा ने काउंटर अटैक किया है और वह 98 रन बना चुके हैं। 85 ओवर में श्रीलंका ने 279 रन 8 विकेट पर बना लिए हैं। सारांश जैन के ओवर में उन्होंने 14 रन कूटे।
UP T20 League: रिंकू सिंह की एंट्री, भुवनेश्वर कुमार बाहर, अंकतालिका में मेरठ का जलवा जारी; देखें टॉप 10 बल्लेबाज-गेंदबाज
सारांश को नहीं मिल पाया विकेट
सारांश जैन को अब भी पहले इंटरनेशनल विकेट का इंतजार है। अंपायर ने सोनल दिनुशा को आउट दे दिया था। डीआरएस ने उन्हें बचा लिया और ट्रैकिंग में गेंद स्टंप के ऊपर जा रही थी। अंपायर को अपना फैसला फिर बदलना पड़ा।
चौथे दिन का खेल शुरू
रविंद्र जडेजा ने अपना ओवर पूरा किया और चौथे दिन का खेल शुरू हुआ। सोनल दिनुशा 85 पर डटे हैं। अगला ओवर फेंकने आए हैं सारांश जैन।
सोनल दिनुशा बने भारत के लिए सिरदर्द
सोनल दिनुशा ने तीसरे दिन के अंत तक नाबाद रहते हुए 85 रन बना लिए थे। वह एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बने हैं। उनका लगातार यह तीसरा फिफ्टी प्लस स्कोर है, इसमें गॉल टेस्ट की पहली पारी का शतक भी शामिल है।
फॉलोऑन बचाने से 39 रन दूर श्रीलंका
श्रीलंका की टीम ने तीसरे दिन के अंत तक 8 विकेट पर 265 रन बना लिए थे। अभी फॉलोऑन बचाने के लिए श्रीलंकाई टीम को 39 रन चाहिए हैं। भारत के स्कोर से टीम 238 रन पीछे है।
नमस्कार
नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन के लाइव अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। वहीं खेल जगत की अन्य खबरें भी इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।