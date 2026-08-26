Go to Live Updates

India vs Sri Lanka 2nd Test Match Live Cricket Scorecard: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का आज चौथा दिन है। श्रीलंकाई टीम की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई। सोनल दिनुशा ने सर्वाधिक 103 रन की पारी खेली लेकिन टीम को फॉलोऑन खेलने से बचा नहीं पाए। भारत को पहली पारी के आधार पर 213 रन की बढ़त मिली। कप्तान शुभमन गिल ने श्रीलंका को फॉलोऑन देने यानी दोबारा बल्लेबाजी करवाने का फैसला किया है। भारत के लिए गेंदबाजी में मानव सुतार और प्रसिद्ध कृष्णा को 3-3 विकेट मिले। जबकि डेब्यूटेंट सारांश जैन ने 2 और मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिया।

यहां देखें कोलंबो टेस्ट मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

India in Sri Lanka, 2 Test Series, 2026

Sri Lanka 
290(89.4)& 5/1(3.4)

vs

India  
503/9 dec (138.0)

BattingRB
Kamil Mishara2 6
Pasindu Sooriyabandara *0 1
BowlingORWKT
Prasidh Krishna240
Mohammed Siraj *1.411

Play In Progress ( Day 4 – 2nd Test )
Sri Lanka trail by 208 runs

View Scorecard

Live Updates
10:37 (IST) 26 Aug 2026

श्रीलंका की फॉलोऑन पारी शुरू

श्रीलंका ने अपनी फॉलोऑन की पारी शुरू कर दी है। दोनों ओपनर्स लाहिरु उदारा और कामिल मिशारा क्रीज पर हैं। भारतीय टीम के पास कुल 213 रन की बढ़त पहली पारी के आधार पर है।

10:19 (IST) 26 Aug 2026

श्रीलंका खेलेगी फॉलोऑन, भारत के पास 213 की बढ़त

भारतीय टीम ने कोलंबो टेस्ट की पहली पारी में श्रीलंका को 290 रन पर समेट दिया है। यानी मेजबान टीम फॉलोऑन नहीं बचा पाई है और अब फिर से बल्लेबाजी करेगी। भारत को 213 रन की बढ़त मिल चुकी है। सोनल दिनुशा ने 103 रन की पारी खेली। भारत के लिए मानव सुतार और प्रसिद्ध कृष्णा को 3-3 विकेट मिले। जबकि डेब्यूटेंट सारांश जैन ने 2 और मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिया।

10:04 (IST) 26 Aug 2026

सारांश जैन का पहला इंटरनेशनल विकेट

सारांश जैन ने अपना पहला इंटरनेशनल विकेट 19.4 ओवर के इंतजार के बाद अब लिया है। उन्होंने लाहिरु कुमारा को आउट किया और श्रीलंका को 288 रन पर 9वां झटका दिया। श्रीलंकाई टीम फॉलोऑन बचाने से अब 16 रन पीछे है।

09:58 (IST) 26 Aug 2026

सोनल दिनुशा का शतक पूरा

सोनल दिनुशा ने गॉल के बाद कोलंबो में भी भारत के खिलाफ शतक ठोक दिया है। उन्होंने 147 गेंद पर चौके के साथ शतक पूरा किया। गॉल में उन्होंने 100, 84 रन बनाए थे और अब यहां उन्होंने लगातार दूसरे मैच में शतक जड़ा।

09:53 (IST) 26 Aug 2026

सोनल दिनुशा का काउंटर अटैक

डीआरएस से बचने के बाद सोनल दिनुशा ने काउंटर अटैक किया है और वह 98 रन बना चुके हैं। 85 ओवर में श्रीलंका ने 279 रन 8 विकेट पर बना लिए हैं। सारांश जैन के ओवर में उन्होंने 14 रन कूटे।

09:51 (IST) 26 Aug 2026

UP T20 League: रिंकू सिंह की एंट्री, भुवनेश्वर कुमार बाहर, अंकतालिका में मेरठ का जलवा जारी; देखें टॉप 10 बल्लेबाज-गेंदबाज

यूपी टी20 लीग 2026 के 20 मैचों के बाद अंकतालिका में रिंकू सिंह की मेरठ टॉप पर बरकरार है। वहीं टॉप 10 बल्लेबाजों में भी रिंकू की एंट्री हो गई है। स्वास्तिक चिकारा टॉप पर बने हैं। गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार टॉप 10 से बाहर हैं। ...और पढ़ें
09:50 (IST) 26 Aug 2026

सारांश को नहीं मिल पाया विकेट

सारांश जैन को अब भी पहले इंटरनेशनल विकेट का इंतजार है। अंपायर ने सोनल दिनुशा को आउट दे दिया था। डीआरएस ने उन्हें बचा लिया और ट्रैकिंग में गेंद स्टंप के ऊपर जा रही थी। अंपायर को अपना फैसला फिर बदलना पड़ा।

09:48 (IST) 26 Aug 2026

चौथे दिन का खेल शुरू

रविंद्र जडेजा ने अपना ओवर पूरा किया और चौथे दिन का खेल शुरू हुआ। सोनल दिनुशा 85 पर डटे हैं। अगला ओवर फेंकने आए हैं सारांश जैन।

09:45 (IST) 26 Aug 2026

सोनल दिनुशा बने भारत के लिए सिरदर्द

सोनल दिनुशा ने तीसरे दिन के अंत तक नाबाद रहते हुए 85 रन बना लिए थे। वह एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बने हैं। उनका लगातार यह तीसरा फिफ्टी प्लस स्कोर है, इसमें गॉल टेस्ट की पहली पारी का शतक भी शामिल है।

09:44 (IST) 26 Aug 2026

फॉलोऑन बचाने से 39 रन दूर श्रीलंका

श्रीलंका की टीम ने तीसरे दिन के अंत तक 8 विकेट पर 265 रन बना लिए थे। अभी फॉलोऑन बचाने के लिए श्रीलंकाई टीम को 39 रन चाहिए हैं। भारत के स्कोर से टीम 238 रन पीछे है।

09:44 (IST) 26 Aug 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन के लाइव अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। वहीं खेल जगत की अन्य खबरें भी इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।