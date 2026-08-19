India vs Sri Lanka 1st Test DAY 5 Live Cricket Scorecard: भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे गॉल टेस्ट का आज 5वां और आखिरी दिन है। इस मैच को जीतने से टीम इंडिया 6 विकेट दूर है। वहीं श्रीलंकाई टीम ने चौथे दिन के अंत तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे और उसे जीत के लिए 288 रन चाहिए हैं। भारत के लिए चौथे दिन मानव सुतार ने 2 और सिराज व कृष्णा ने 1-1 विकेट लिया था। इससे पहले भारत की दूसरी पारी 193 रन पर सिमट गई थी और श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य मिला था। भारत के लिए दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने 66 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। अब पांचवें दिन भारतीय टीम जल्द से जल्द इस मैच को खत्म करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त लेना चाहेगी।
यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-
India in Sri Lanka, 2 Test Series, 2026
Sri Lanka
284(79.4)& 130/4(50.0)
India
462(116.4)& 193(48.5)
Play In Progress ( Day 5 – 1st Test )
Sri Lanka need 242 runs to win with 6 wickets remaining
धनंजय डी सिल्वा ने ठोका 20वां अर्धशतक
श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने अपने टेस्ट करियर का 20वां अर्धशतक जड़ा है। उन्होंने चौका लगाकर फिफ्टी पूरी की। भारतीय टीम की चिंता अब बढ़ रही है। सोनल दिनूशा और धनंजय 82 रन जोड़ चुके हैं।
धनंजय-सोनल की बेहतरीन बल्लेबाजी
धनंजय डी सिल्वा और सोनल दिनूशा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों के बीच साझेदारी 66 रन की हो चुकी है। वहीं 45 ओवर में श्रीलंका का स्कोर है 113/4
श्रीलंका का स्कोर 100 रन के पार
श्रीलंका ने 47 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे, उसके बाद कप्तान धनंजय डी सिल्वा और पहली पारी के शतकवीर सोनल दिनूशा के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी है। इसी के साथ श्रीलंका का स्कोर 100 के पार भी पहुंच गया है।
40 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 96/4
श्रीलंकाई टीम ने 40 ओवर में 4 विकेट पर 96 रन ही बनाए हैं। साफ पता चल रहा है कि मेजबान टीम मैच जीतने से पहले उसे बचाने के बारे में सोच रही है। धनंजय डी सिल्वा और सोनल दिनुशा क्रीज पर डटे हैं।
भारत को विकेट की तलाश
धनंजय डी सिल्वा और सोनल दिनुशा क्रीज पर डटे हैं और 47 रन की साझेदारी कर चुके हैं। भारत को विकेट की तलाश है और श्रीलंका ने 4 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं।
सिराज दूसरी तरफ से करेंगे गेंदबाजी
रविंद्र जडेजा ने एक तरफ से स्पिन से शुरुआत की तो दूसरे छोर से मोहम्मद सिराज ने जिम्मा संभाला और गेंदबाजी की शुरुआत की।
धनंजय डी सिल्वा ने पांचवें दिन रविंद्र जडेजा के पहले ओवर में चौके से शुरुआत की और स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाया। वह 35 रन बनाकर नाबाद हैं। श्रीलंका का स्कोर 35 ओवर के बाद 89/4
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5वें दिन का खेल शुरू
गॉल टेस्ट का 5वां दिन शुरू हो चुका है। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी की शुरुआत की। श्रीलंका के बल्लेबाज सोनल दिनुशा और कप्तान धनंजय डी सिल्वा क्रीज पर हैं।
कहां देखें मैच का लाइव कवरेज?
इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर देख सकते हैं। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर उपलब्ध है।
भारतीय टीम जीत से 6 विकेट दूर
श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट के चौथे दिन भारत की दूसरी पारी दूसरे सत्र में 193 रन पर सिमट गई। श्रीलंका को जीत के लिए गॉल टेस्ट में 372 रन का लक्ष्य मिला। उसने चौथे दिन के अंत तक 34 ओवर में 4 विकेट पर 84 रन बना लिए। जीत के लिए उसे 288 रन चाहिए।
IND vs SL: गॉल में 5वें दिन कैसा रहेगा मौसम?
गॉल में पांचवें दिन बारिश के पूर्वानुमान की बात करें तो बीबीसी वेदर के मुताबिक, सुबह 9.30 बजे 20 प्रतिशत, 11.30 बजे 50 प्रतिशत और दोपहर 1.30 बजे 24 प्रतिशत बारिश की संभावना है। इसके बाद दोपहर 3.30 बजे 25 प्रतिशत और शाम 5.30 बजे 33 प्रतिशत बारिश का पूर्वानुमान है।
नमस्कार
नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको भारत बनाम श्रीलंका के बीच खेले जा रहे गॉल टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन का लाइव अपडेट जानने को मिलेगा। वहीं इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड भी इसमें मौजूद है। खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।