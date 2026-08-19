India vs Sri Lanka 1st Test DAY 5 Live Cricket Scorecard: भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे गॉल टेस्ट का आज 5वां और आखिरी दिन है। इस मैच को जीतने से टीम इंडिया 6 विकेट दूर है। वहीं श्रीलंकाई टीम ने चौथे दिन के अंत तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे और उसे जीत के लिए 288 रन चाहिए हैं। भारत के लिए चौथे दिन मानव सुतार ने 2 और सिराज व कृष्णा ने 1-1 विकेट लिया था। इससे पहले भारत की दूसरी पारी 193 रन पर सिमट गई थी और श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य मिला था। भारत के लिए दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने 66 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। अब पांचवें दिन भारतीय टीम जल्द से जल्द इस मैच को खत्म करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त लेना चाहेगी।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

India in Sri Lanka, 2 Test Series, 2026 Sri Lanka

284 (79.4) & 130/4 (50.0) vs India

462 (116.4) & 193 (48.5) Batting R B Dhananjaya de Silva * 54 132 Sonal Dinusha 43 73 Bowling O R WKT Manav Suthar * 15 37 2 Ravindra Jadeja 14 46 0 Play In Progress ( Day 5 – 1st Test )

Sri Lanka need 242 runs to win with 6 wickets remaining View Scorecard

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