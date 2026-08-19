Go to Live Updates

India vs Sri Lanka 1st Test DAY 5 Live Cricket Scorecard: भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे गॉल टेस्ट का आज 5वां और आखिरी दिन है। इस मैच को जीतने से टीम इंडिया 6 विकेट दूर है। वहीं श्रीलंकाई टीम ने चौथे दिन के अंत तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे और उसे जीत के लिए 288 रन चाहिए हैं। भारत के लिए चौथे दिन मानव सुतार ने 2 और सिराज व कृष्णा ने 1-1 विकेट लिया था। इससे पहले भारत की दूसरी पारी 193 रन पर सिमट गई थी और श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य मिला था। भारत के लिए दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने 66 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। अब पांचवें दिन भारतीय टीम जल्द से जल्द इस मैच को खत्म करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त लेना चाहेगी।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

India in Sri Lanka, 2 Test Series, 2026

Sri Lanka 
284(79.4)& 130/4(50.0)

vs

India  
462(116.4)& 193(48.5)

BattingRB
Dhananjaya de Silva *54 132
Sonal Dinusha43 73
BowlingORWKT
Manav Suthar *15372
Ravindra Jadeja14460

Play In Progress ( Day 5 – 1st Test )
Sri Lanka need 242 runs to win with 6 wickets remaining

View Scorecard

Live Updates
10:44 (IST) 19 Aug 2026

धनंजय डी सिल्वा ने ठोका 20वां अर्धशतक

श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने अपने टेस्ट करियर का 20वां अर्धशतक जड़ा है। उन्होंने चौका लगाकर फिफ्टी पूरी की। भारतीय टीम की चिंता अब बढ़ रही है। सोनल दिनूशा और धनंजय 82 रन जोड़ चुके हैं।

10:29 (IST) 19 Aug 2026

धनंजय-सोनल की बेहतरीन बल्लेबाजी

धनंजय डी सिल्वा और सोनल दिनूशा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों के बीच साझेदारी 66 रन की हो चुकी है। वहीं 45 ओवर में श्रीलंका का स्कोर है 113/4

10:22 (IST) 19 Aug 2026

श्रीलंका का स्कोर 100 रन के पार

श्रीलंका ने 47 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे, उसके बाद कप्तान धनंजय डी सिल्वा और पहली पारी के शतकवीर सोनल दिनूशा के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी है। इसी के साथ श्रीलंका का स्कोर 100 के पार भी पहुंच गया है।

10:11 (IST) 19 Aug 2026

40 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 96/4

श्रीलंकाई टीम ने 40 ओवर में 4 विकेट पर 96 रन ही बनाए हैं। साफ पता चल रहा है कि मेजबान टीम मैच जीतने से पहले उसे बचाने के बारे में सोच रही है। धनंजय डी सिल्वा और सोनल दिनुशा क्रीज पर डटे हैं।

10:02 (IST) 19 Aug 2026

भारत को विकेट की तलाश

धनंजय डी सिल्वा और सोनल दिनुशा क्रीज पर डटे हैं और 47 रन की साझेदारी कर चुके हैं। भारत को विकेट की तलाश है और श्रीलंका ने 4 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं।

09:52 (IST) 19 Aug 2026

सिराज दूसरी तरफ से करेंगे गेंदबाजी

रविंद्र जडेजा ने एक तरफ से स्पिन से शुरुआत की तो दूसरे छोर से मोहम्मद सिराज ने जिम्मा संभाला और गेंदबाजी की शुरुआत की।

09:50 (IST) 19 Aug 2026
धनंजय ने चौके से की शुरुआत

धनंजय डी सिल्वा ने पांचवें दिन रविंद्र जडेजा के पहले ओवर में चौके से शुरुआत की और स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाया। वह 35 रन बनाकर नाबाद हैं। श्रीलंका का स्कोर 35 ओवर के बाद 89/4

09:46 (IST) 19 Aug 2026

ऋषभ पंत नंबर 1, शुभमन गिल को छोड़ा पीछे, कोहली से आगे जडेजा; ये हैं WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 भारतीय

ऋषभ पंत ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में दूसरी पारी में 66 रन बनाते हुए जहां छक्कों का शतक पूरा किया। वहीं वह WTC में भी अब भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने शुभमन गिल को पीछे छोड़ा। ...पूरी जानकारी
09:46 (IST) 19 Aug 2026

5वें दिन का खेल शुरू

गॉल टेस्ट का 5वां दिन शुरू हो चुका है। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी की शुरुआत की। श्रीलंका के बल्लेबाज सोनल दिनुशा और कप्तान धनंजय डी सिल्वा क्रीज पर हैं।

09:44 (IST) 19 Aug 2026

कहां देखें मैच का लाइव कवरेज?

इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर देख सकते हैं। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर उपलब्ध है।

09:44 (IST) 19 Aug 2026

भारतीय टीम जीत से 6 विकेट दूर

श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट के चौथे दिन भारत की दूसरी पारी दूसरे सत्र में 193 रन पर सिमट गई। श्रीलंका को जीत के लिए गॉल टेस्ट में 372 रन का लक्ष्य मिला। उसने चौथे दिन के अंत तक 34 ओवर में 4 विकेट पर 84 रन बना लिए। जीत के लिए उसे 288 रन चाहिए।

09:43 (IST) 19 Aug 2026

IND vs SL: गॉल में 5वें दिन कैसा रहेगा मौसम?

गॉल में पांचवें दिन बारिश के पूर्वानुमान की बात करें तो बीबीसी वेदर के मुताबिक, सुबह 9.30 बजे 20 प्रतिशत, 11.30 बजे 50 प्रतिशत और दोपहर 1.30 बजे 24 प्रतिशत बारिश की संभावना है। इसके बाद दोपहर 3.30 बजे 25 प्रतिशत और शाम 5.30 बजे 33 प्रतिशत बारिश का पूर्वानुमान है।

09:42 (IST) 19 Aug 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको भारत बनाम श्रीलंका के बीच खेले जा रहे गॉल टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन का लाइव अपडेट जानने को मिलेगा। वहीं इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड भी इसमें मौजूद है। खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।