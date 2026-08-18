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India vs Sri Lanka 1st Test DAY 4 Live Cricket Scorecard: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में खेले जा रहे सीरीज के पहले टेस्ट का आज चौथा दिन है। भारत की दूसरी पारी शुरू हो चुकी है और पहले ओवर में ही ओपनर यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। असिता फर्नान्डो को उनका विकेट मिला। तीसरे दिन का आखिरी आधा घंटा बारिश की भेंट चढ़ गया था। चौथे दिन भी बारिश का खतरा बना हुआ है। भारत ने तीसरे दिन श्रीलंका को 284 रन पर समेटते हुए 178 रन की बढ़त ले ली थी। गेंदबाजी में भारत के लिए मानव सुतार ने 4 और रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए थे। आज के दिन भारतीय टीम अच्छा लक्ष्य रखने के लिए तेज बल्लेबाजी कर सकती है। आपको बता दें पहली पारी में भारतीय टीम ने 462 रन बनाए थे और देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन की पारी खेली थी।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

India in Sri Lanka, 2 Test Series, 2026

Sri Lanka 
284 (79.4)

vs

India  
462(116.4)& 15/1(4.0)

BowlingORWKT
Asitha Fernando261
Keshara Nuwantha *280
BattingRB
KL Rahul *4 10
Devdutt Padikkal9 12

Play In Progress ( Day 4 – 1st Test )
India lead by 193 runs

View Scorecard

Live Updates
09:52 (IST) 18 Aug 2026

पडिक्कल ने चौके से खोला खाता

देवदत्त पडिक्कल ने अपना शानदार फॉर्म दिखाया और दूसरी पारी की दूसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरा और अपना व टीम का खाता खोला। भारत का स्कोर 4/1

09:49 (IST) 18 Aug 2026

भारत का पहला विकेट, यशस्वी का नहीं खुला खाता

चौथे दिन भारत की दूसरी पारी शुरू हुई और पहले ओवर में ही तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल पवेलियन लौट गए। असिता फर्नान्डो ने उन्हें डक पर आउट किया और भारत को पहला झटका दिया।

09:43 (IST) 18 Aug 2026

यशस्वी-राहुल क्रीज पर उतरे

भारतीय टीम की दूसरी पारी शुरू होने जा रही है। ओपनर्स यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल क्रीज पर उतर चुके हैं। भारत के पास 178 रन की बढ़त पहले से है।

09:41 (IST) 18 Aug 2026

गॉल में फिलहाल मौसम साफ

चौथे दिन के ताजा अपडेट की बात करें तो फिलहाल गॉल में अभी मौसम साफ है। अभी बारिश नहीं हो रही है और खिलाड़ी भी मैदान पर अभ्यास कर रहे हैं। यानी तय समय पर मुकाबला शुरू हो सकता है।

09:38 (IST) 18 Aug 2026

UP T20 League: भुवनेश्वर की टीम को मिली पहली जीत, नोएडा सुपर किंग्स को 3 विकेट से हराया; रिंकू की टीम अंकतालिका में टॉप पर

यूपी टी20 लीग के छठे मैच में लखनऊ फाल्कन्स ने नोएडा सुपर किंग्स को हराते हुए अपनी पहली जीत दर्ज की। भुवनेश्वर कुमार की कप्तानी वाली लखनऊ पहला मैच गोरखपुर से हारी थी। पहले दोनों मैच जीतने वाली रिंकू सिंह की मेरठ की टीम अंकतालिका में टॉप पर है। ...पूरी जानकारी
09:37 (IST) 18 Aug 2026

तीसरे दिन क्या-क्या हुआ?

तीसरे दिन भारतीय टीम ने 462 रन पर अपनी पारी खत्म की। उसके बाद श्रीलंका की पारी शुरू हुई और 90 रन पर आधी टीम आउट हो गई। फिर निरोशन डिकवेला ने 80 और सोनल दिनुशा ने 100 रन की पारी खेली। श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। भारत को 178 रन की लीड मिली। सुतार ने 4 और जडेजा ने 3 विकेट झटके। अब चौथे दिन भारत की दूसरी पारी शुरू होगी।

09:33 (IST) 18 Aug 2026

गॉल टेस्ट का तीसरा दिन खत्म: भारत 178 रन से आगे, श्रीलंका 284 पर सिमटी; सुतार ने 4 और जडेजा ने 3 विकेट झटके

भारतीय टीम ने गॉल टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त बना ली है। श्रीलंकाई टीम पहली पारी में 284 रन पर सिमटी। मानव सुतार ने 4 और रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट अपने नाम किए। ...और पढ़ें
09:33 (IST) 18 Aug 2026

चौथे दिन क्या है बारिश का पूर्वानुमान?

चौथे दिन बारिश के पूर्वानुमान की बात करें तो बीबीसी वेदर के मुताबिक सुबह 9.30 बजे 37 प्रतिशत, 11.30 बजे 34 प्रतिशत और दोपहर 1.30 बजे 40 प्रतिशत बारिश की संभावना है। इसके बाद तकरीबन 18 प्रतिशत बारिश का अनुमान है।

09:31 (IST) 18 Aug 2026

चौथे दिन भी बारिश बनेगी विलेन

बारिश के कारण चौथे दिन का खेल भी बाधित हो सकता है। इससे पहले तकरीबन आधे से ज्यादा दूसरे दिन का खेल बारिश की भेंट चढ़ चुका है।

09:31 (IST) 18 Aug 2026

IND vs SL: कितने बजे शुरू होगा मैच?

भारत और श्रीलंका के बीच गॉल टेस्ट के चौथे दिन का खेल भारतीय समय के मुताबिक सुबह 9.45 से शुरू होगा। तीसरे दिन का अंतिम आधा घंटा या 45 मिनट बारिश के कारण बर्बाद हो गए थे। अब चौथे दिन 98 ओवर का खेल हो सकता है।

09:30 (IST) 18 Aug 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको भारत बनाम श्रीलंका के बीच खेले जा रहे गॉल टेस्ट के चौथे दिन का लाइव अपडेट जानने को मिलेगा। वहीं इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड भी इसमें मौजूद है। खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।