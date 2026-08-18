India vs Sri Lanka 1st Test DAY 4 Live Cricket Scorecard: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में खेले जा रहे सीरीज के पहले टेस्ट का आज चौथा दिन है। भारत की दूसरी पारी शुरू हो चुकी है और पहले ओवर में ही ओपनर यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। असिता फर्नान्डो को उनका विकेट मिला। तीसरे दिन का आखिरी आधा घंटा बारिश की भेंट चढ़ गया था। चौथे दिन भी बारिश का खतरा बना हुआ है। भारत ने तीसरे दिन श्रीलंका को 284 रन पर समेटते हुए 178 रन की बढ़त ले ली थी। गेंदबाजी में भारत के लिए मानव सुतार ने 4 और रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए थे। आज के दिन भारतीय टीम अच्छा लक्ष्य रखने के लिए तेज बल्लेबाजी कर सकती है। आपको बता दें पहली पारी में भारतीय टीम ने 462 रन बनाए थे और देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन की पारी खेली थी।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

India in Sri Lanka, 2 Test Series, 2026 Sri Lanka

284 (79.4) vs India

462 (116.4) & 15/1 (4.0) Bowling O R WKT Asitha Fernando 2 6 1 Keshara Nuwantha * 2 8 0 Batting R B KL Rahul * 4 10 Devdutt Padikkal 9 12 Play In Progress ( Day 4 – 1st Test )

India lead by 193 runs View Scorecard

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