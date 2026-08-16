India vs Sri Lanka 1st Test Live Cricket Scorecard: भारत-श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से गॉल के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। बारिश के कारण दूसरे दिन का खेल तय समय पर शुरू नहीं हो सका। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9.45 बजे शुरू होना था। आधे घंटे का खेल बर्बाद हो चुका है और बारिश जारी है।
भारत ने पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया और 73 ओवर में 2 विकेट पर 288 रन बना लिए। देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर क्रीज पर। केएल राहुल 77 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। शुभमन गिल 16 रन बनाकर प्रभात जयसूर्या की गेंद पर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल ने 32 रन बनाए। श्रीलंका ने 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। केवल एक गेंदबाज विकेट ले सका।
India in Sri Lanka, 2 Test Series, 2026
Sri Lanka
India
288/2 (73.0)
Rain Stoppage ( Day 2 – 1st Test )
India elected to bat
आधे घंटे का खेल बर्बाद
गॉल में बारिश जारी है और दूसरे दिन आधे घंटे का खेल बर्बाद हो चुका है। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9.45 बजे शुरू होना था।
गॉल में बारिश रुकने पर भी मैच शुरू होने में कम से कम 1 घंटे शुरू होगा। मैदान पूरा ढका हुआ है। कवर्स पर काफी पानी है।
गॉल में बारिश की वापसी
गॉल में बारिश आंख-मिचौली का खेल कर रही है। थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि बारिश रुक गई है। अभी खबर आई है कि बारिश फिर से शुरू हो गई है।
15 मिनट पहले मैच शुरू होना था
गॉल में पहले दिन नुकसान हुए ओवरों की भरपाई के लिए आज 15 मिनट पहले मैच शुरू होना था, लेकिन बारिश के कारण ऐसा नहीं हो सका।
दूसरे दिन का खेल देरी से शुरू होगा
गॉल में बारिश के कारण दूसरे दिन का खेल देरी से शुरू होगा। पहले दिन का खेल भी बारिश से प्रभावित रहा था। पहले दिन सिर्फ 73 ओवरों का खेल हो सका था।
गिल-जायसवाल आउट
केएल राहुल 77 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। शुभमन गिल 16 रन बनाकर प्रभात जयसूर्या की गेंद पर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल ने 32 रन बनाए। श्रीलंका ने 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। केवल 1 को विकेट मिला।
भारत की स्थिति मजबूत
भारत ने पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया और 73 ओवर में 2 विकेट पर 288 रन बना लिए। देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर क्रीज पर हैं।
यहां देखें भारत बनाम श्रीलंका मैच से जुड़े अपडेट्स
नमस्कार। भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के पहले मैच में भारत का श्रीलंका से मुकाबला गॉल के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रहा है। आज टेस्ट मैच का दूसरा दिन है। इस लाइव ब्लॉग में हम भारत बनाम श्रीलंका मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।