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India vs Sri Lanka 1st Test Live Cricket Scorecard: भारत-श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से गॉल के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। बारिश के कारण दूसरे दिन का खेल तय समय पर शुरू नहीं हो सका। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9.45 बजे शुरू होना था। आधे घंटे का खेल बर्बाद हो चुका है और बारिश जारी है।

भारत ने पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया और 73 ओवर में 2 विकेट पर 288 रन बना लिए। देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर क्रीज पर। केएल राहुल 77 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। शुभमन गिल 16 रन बनाकर प्रभात जयसूर्या की गेंद पर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल ने 32 रन बनाए। श्रीलंका ने 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। केवल एक गेंदबाज विकेट ले सका।

India in Sri Lanka, 2 Test Series, 2026

Sri Lanka 

vs

India  
288/2 (73.0)

BowlingORWKT
Keshara Nuwantha *21980
Dhananjaya de Silva4150
BattingRB
Devdutt Padikkal131 178
Rishabh Pant *27 36

Rain Stoppage ( Day 2 – 1st Test )
India elected to bat

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Live Updates
10:13 (IST) 16 Aug 2026

आधे घंटे का खेल बर्बाद

गॉल में बारिश जारी है और दूसरे दिन आधे घंटे का खेल बर्बाद हो चुका है। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9.45 बजे शुरू होना था।

10:05 (IST) 16 Aug 2026
गॉल में बारिश

गॉल में बारिश रुकने पर भी मैच शुरू होने में कम से कम 1 घंटे शुरू होगा। मैदान पूरा ढका हुआ है। कवर्स पर काफी पानी है।

09:54 (IST) 16 Aug 2026

गॉल में बारिश की वापसी

गॉल में बारिश आंख-मिचौली का खेल कर रही है। थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि बारिश रुक गई है। अभी खबर आई है कि बारिश फिर से शुरू हो गई है।

09:51 (IST) 16 Aug 2026

15 मिनट पहले मैच शुरू होना था

गॉल में पहले दिन नुकसान हुए ओवरों की भरपाई के लिए आज 15 मिनट पहले मैच शुरू होना था, लेकिन बारिश के कारण ऐसा नहीं हो सका।

09:47 (IST) 16 Aug 2026

दूसरे दिन का खेल देरी से शुरू होगा

गॉल में बारिश के कारण दूसरे दिन का खेल देरी से शुरू होगा। पहले दिन का खेल भी बारिश से प्रभावित रहा था। पहले दिन सिर्फ 73 ओवरों का खेल हो सका था।

09:45 (IST) 16 Aug 2026

गिल-जायसवाल आउट

केएल राहुल 77 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। शुभमन गिल 16 रन बनाकर प्रभात जयसूर्या की गेंद पर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल ने 32 रन बनाए। श्रीलंका ने 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। केवल 1 को विकेट मिला।

09:44 (IST) 16 Aug 2026

भारत की स्थिति मजबूत

भारत ने पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया और 73 ओवर में 2 विकेट पर 288 रन बना लिए। देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर क्रीज पर हैं।

09:44 (IST) 16 Aug 2026

यहां देखें भारत बनाम श्रीलंका मैच से जुड़े अपडेट्स

नमस्कार। भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के पहले मैच में भारत का श्रीलंका से मुकाबला गॉल के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रहा है। आज टेस्ट मैच का दूसरा दिन है। इस लाइव ब्लॉग में हम भारत बनाम श्रीलंका मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।