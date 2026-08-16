India vs Sri Lanka 1st Test Live Cricket Scorecard: भारत-श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से गॉल के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। बारिश के कारण दूसरे दिन का खेल तय समय पर शुरू नहीं हो सका। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9.45 बजे शुरू होना था। आधे घंटे का खेल बर्बाद हो चुका है और बारिश जारी है।

भारत ने पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया और 73 ओवर में 2 विकेट पर 288 रन बना लिए। देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर क्रीज पर। केएल राहुल 77 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। शुभमन गिल 16 रन बनाकर प्रभात जयसूर्या की गेंद पर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल ने 32 रन बनाए। श्रीलंका ने 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। केवल एक गेंदबाज विकेट ले सका।

India in Sri Lanka, 2 Test Series, 2026 Sri Lanka

vs India

288/2 (73.0) Bowling O R WKT Keshara Nuwantha * 21 98 0 Dhananjaya de Silva 4 15 0 Batting R B Devdutt Padikkal 131 178 Rishabh Pant * 27 36 Rain Stoppage ( Day 2 – 1st Test )

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