India vs Sri Lanka 1st Test Live Cricket Scorecard: भारत-श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच शनिवार (15 अगस्त) से गॉल के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। देवदत्त पडिक्कल को प्लेइंग 11 में 21 महीने बाद जगह मिली। सरफराज खान, सारांश जैन, गुरनूर बरार और आकिब नबी को मौका नहीं मिला। श्रीलंका के लिए केशरा नुवांथा ने डेब्यू किया।

India in Sri Lanka, 2 Test Series, 2026 Sri Lanka

vs India

47/1 (11.1) Bowling O R WKT Keshara Nuwantha 2 12 0 Prabath Jayasuriya * 1.1 1 0 Batting R B KL Rahul * 14 30 Devdutt Padikkal 0 0 Play In Progress ( Day 1 – 1st Test )

India elected to bat View Scorecard

श्रीलंका की प्लेइंग 11: लाहिरू उदारा, निशान मदुश्का, दिनेश चंडीमल, कामिन्दु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), केशरा नुवांथा, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा, असिथा फर्नांडो।

भारत की प्लेइंग 11: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

भारत का यह 600वां टेस्ट है। वह यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाले केवल तीसरा देश है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने ही उनसे ज्यादा टेस्ट खेले हैं। पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर क्लीन स्वीप झेलने के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में भारतीय टीम पिछड़ गई है। उसे रेस में बने रहने के लिए टेस्ट सीरीज जीतना जरूरी है। भारत को अगले साल लंदन के ओवल में डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने के लिए 9 में से 6-7 खेलने होंगे।

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