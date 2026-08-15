India vs Sri Lanka 1st Test Live Cricket Scorecard: भारत-श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच शनिवार (15 अगस्त) से गॉल के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। देवदत्त पडिक्कल को प्लेइंग 11 में 21 महीने बाद जगह मिली। सरफराज खान, सारांश जैन, गुरनूर बरार और आकिब नबी को मौका नहीं मिला। श्रीलंका के लिए केशरा नुवांथा ने डेब्यू किया।
India in Sri Lanka, 2 Test Series, 2026
Sri Lanka
India
47/1 (11.1)
Play In Progress ( Day 1 – 1st Test )
India elected to bat
श्रीलंका की प्लेइंग 11: लाहिरू उदारा, निशान मदुश्का, दिनेश चंडीमल, कामिन्दु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), केशरा नुवांथा, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा, असिथा फर्नांडो।
भारत की प्लेइंग 11: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।
भारत का यह 600वां टेस्ट है। वह यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाले केवल तीसरा देश है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने ही उनसे ज्यादा टेस्ट खेले हैं। पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर क्लीन स्वीप झेलने के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में भारतीय टीम पिछड़ गई है। उसे रेस में बने रहने के लिए टेस्ट सीरीज जीतना जरूरी है। भारत को अगले साल लंदन के ओवल में डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने के लिए 9 में से 6-7 खेलने होंगे।
यशस्वी जायसवाल रन आउट
भारत को बड़ा झटका लगा है। यशस्वी जायसवाल रन आउट हो गए हैं। उन्होंने 37 गेंद पर 32 रन बनाए। केएल राहुल 14 रन बनाकर क्रीज पर। भारत ने 10.5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 47 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल नए बल्लेबाज हैं।
भारत की तेज शुरुआत
भारत ने तेज शुरुआत की है। उसने 4.25 के रनरेट से 8 ओवर में 34 रन बनाए हैं। यशस्वी जायसावल 23 और केएल राहुल 10 रन बनाकर क्रीज पर हैं।
केएल राहुल ने भी चौके से खाता खोला
केएल राहुल ने भी चौके से खाता खोल लिया है। यशस्वी जायसवाल 6 और केएल राहुल 4 रन बनाकर क्रीज पर। भारत ने बगैर विकेट के 10 रन बनाए।
भारत की बल्लेबाजी शुरू
भारत की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल क्रीज पर। असिथा फर्नांडो की गेंदबाजी शुरू हो गई है। तीसरी गेंद पर यशस्वी ने चौके से खाता खोला। पहले ओवर में 4 रन बने। पहले ओवर के बाद भारत का स्कोर 4/0
गॉल में यह 50वां टेस्ट है। वह एशिया में सबसे ज्यादा टेस्ट की मेजबानी करने वाला स्टेडियम बन गया है।
50 - गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम।
47 - नेशनल स्टेडियम, कराची।
46 - सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब, कोलंबो।
43 - ईडन गार्डन, कोलकाता।
42 - गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर।
सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाले देश
1097 - इंग्लैंड
883 - ऑस्ट्रेलिया
600* - भारत
596 - वेस्टइंडीज
487 - न्यूजीलैंड
भारत के लिए ऐतिहासिक टेस्ट
भारतीय टीम 600 टेस्ट खेलने वाला तीसरा देश बन गया है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने ही यह उपलब्धि हासिल की है।
भारत की प्लेइंग 11
यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।
श्रीलंका की प्लेइंग 11
लाहिरू उदारा, निशान मदुश्का, दिनेश चंडीमल, कामिन्दु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), केशरा नुवांथा, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा, असिथा फर्नांडो।
भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया
श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम ने 3 स्पिनर और 2 तेज गेंदबाजों को मौका दिया।
यहां देखें भारत बनाम श्रीलंका मैच से जुड़े अपडेट्स
नमस्कार। भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के पहले मैच में भारत का श्रीलंका से मुकाबला गॉल के गॉल स्टेडियम में होगा। इस लाइव ब्लॉग में हम भारत बनाम श्रीलंका मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।