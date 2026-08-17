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India vs Sri Lanka 1st Test Live Cricket Scorecard: भारत-श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से गॉल के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच के पहले दो दिन बारिश से प्रभावित रहे हैं और सिर्फ 116 ओवर का ही खेल हो सका है। दूसरे दिन श्रीलंका ने गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन के दमपर वापसी की, लेकिन भारत का पलड़ा अभी भी भारी है। भारतीय टीम तीसरे दिन चौथी ही गेंद पर ऑलआउट हो गई।

प्रसिद्ध कृष्णा के तौर पर आखिरी विकेट गिरा। 4 गेंदों पर 2 रन भी बने। भारत ने पहली पारी में 116.4 ओवर में 462 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल ने बेहतरीन शतक जड़ा। इसके अलावा केएल राहुल और ध्रुव जुरेल ने अर्धशतक जड़े। श्रीलंका के लिए प्रभात जयसूर्या ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए।

India in Sri Lanka, 2 Test Series, 2026

Sri Lanka 
41/2 (10.3)

vs

India  
462 (116.4)

BattingRB
Lahiru Udara22 31
Kamindu Mendis *5 14
BowlingORWKT
Prasidh Krishna *4.3150
Manav Suthar251

Play In Progress ( Day 3 – 1st Test )
Sri Lanka trail by 421 runs

View Scorecard

भारत के लिए देवदत्त पडिक्कल ने 167 रनों की पारी खेली। इसके अलावा केएल राहुल ने 82 और ध्रुव जुरेल ने 51 रनों की पारी खेली। ऋषभ पंत ने 39 और यशस्वी जायसवाल ने 32 रनों की पारी खेली। मानव सुतार ने 24, शुभमन गिल ने 16, रविंद्र जडेजा ने 13 और मोहम्मद सिराज ने 11 रन बनाए। प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 रन बनाए। कुलदीप यादव 13 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका के लिए प्रभात जयसूर्या ने 4, केशरा नुवंथा ने 3 और असिता फर्नांडो ने 2 विकेट लिए।

Live Updates
10:38 (IST) 17 Aug 2026

मानव सुतार ने पहली ही गेंद पर विकेट झटक लिया

मानव सुतार ने पहली ही गेंद पर विकेट झटक लिया। उन्होंने दिनेश चांदीमल को पवेलिय भेजा। उन्होंने 4 रन बनाए। श्रीलंका ने 7.1 ओवर में 2 विकेट पर 27 रन बनाए। भारत 435 रन से आगे।

10:36 (IST) 17 Aug 2026

लाहिरू उदारा तेजी से रन बना रहे हैं

लाहिरू उदारा तेजी से रन बना रहे हैं। उन्होंने 4 चौके की मदद से 25 गेंद पर 18 रन बनाए। दिनेश चांदीमल 4 रन बनाकर क्रीज पर। श्रीलंका ने 7 ओवर में 1 विकेट पर 27 रन बनाए। भारत 435 रन से आगे।

10:19 (IST) 17 Aug 2026

चांदीमल-उदारा क्रीज पर

श्रीलंका ने 4 ओवर में 1 विकेट पर 12 रन बनाए। दिनेश चांदीमल 2 और लाहिरू उदारा 10 रन बनाकर क्रीज पर। 12 रनों की साझेदारी हुई।

10:04 (IST) 17 Aug 2026
श्रीलंका की बल्लेबाजी शुरू

श्रीलंका की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। लाहिरू उदारा-निशान फर्नांडो पारी की शुरुआत करने क्रीज पर उतरे। मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की शुरुआत की। निशान फर्नांडो को दूसरी ही गेंद पर सिराज ने पवेलियन भेजा। दिनेश चांदीमल क्रीज पर। पहले ओवर में कोई रन नहीं बना।

09:55 (IST) 17 Aug 2026

भारत की पारी

भारत के लिए देवदत्त पडिक्कल ने 167 रनों की पारी खेली। इसके अलावा केएल राहुल ने 82 और ध्रुव जुरेल ने 51 रनों की पारी खेली। ऋषभ पंत ने 39 और यशस्वी जायसवाल ने 32 रनों की पारी खेली। मानव सुतार ने 24, शुभमन गिल ने 16, रविंद्र जडेजा ने 13 और मोहम्मद सिराज ने 11 रन बनाए। प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 रन बनाए। कुलदीप यादव 13 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका के लिए प्रभात जयसूर्या ने 4, केशरा नुवंथा ने 3 और असिता फर्नांडो ने 2 विकेट लिए।

09:51 (IST) 17 Aug 2026

भारतीय टीम ऑलआउट

भारतीय टीम 116.4 ओवर में 462 रन पर आउट हो गई। प्रसिद्ध कृष्णा को असिता फर्नांडो ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 2 रन बनाए। कुलदीप यादव 13 रन बनाकर नाबाद रहे। तीसरे दिन 4 गेंद के अंदर आखिरी गिर गया।

09:46 (IST) 17 Aug 2026
गॉल टेस्ट का तीसरा दिन

गॉल टेस्ट का तीसरा दिन अहम होगा। फिलहाल मौसम की बात करें तो धूप है। उम्मीद होगी कि आज के दिन का खेल बर्बाद न हो, जो 15 मिनट पहले भारतीय समयानुसार 9.45 बजे से शुरू हुआ।

09:43 (IST) 17 Aug 2026
दो दिन में सिर्फ 116 ओवर

गॉल टेस्ट के पहले दो दिन बारिश से प्रभावित रहे हैं और सिर्फ 116 ओवर का ही खेल हो सका है। भारतीय टीम ने पारी घोषित नहीं की है। कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा पैड पहने दिखाई दे रहे हैं।

09:41 (IST) 17 Aug 2026

यहां देखें भारत बनाम श्रीलंका मैच से जुड़े अपडेट्स

नमस्कार। भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। इस सीरीज का पहले मैच में भारत का श्रीलंका से मुकाबला गॉल के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रहा है। आज मैच का तीसरा दिन है। इस लाइव ब्लॉग में हम भारत बनाम श्रीलंका मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।