India vs Sri Lanka 1st Test Live Cricket Scorecard: भारत-श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से गॉल के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच के पहले दो दिन बारिश से प्रभावित रहे हैं और सिर्फ 116 ओवर का ही खेल हो सका है। दूसरे दिन श्रीलंका ने गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन के दमपर वापसी की, लेकिन भारत का पलड़ा अभी भी भारी है। भारतीय टीम तीसरे दिन चौथी ही गेंद पर ऑलआउट हो गई।

प्रसिद्ध कृष्णा के तौर पर आखिरी विकेट गिरा। 4 गेंदों पर 2 रन भी बने। भारत ने पहली पारी में 116.4 ओवर में 462 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल ने बेहतरीन शतक जड़ा। इसके अलावा केएल राहुल और ध्रुव जुरेल ने अर्धशतक जड़े। श्रीलंका के लिए प्रभात जयसूर्या ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए।

India in Sri Lanka, 2 Test Series, 2026 Sri Lanka

41/2 (10.3) vs India

462 (116.4) Batting R B Lahiru Udara 22 31 Kamindu Mendis * 5 14 Bowling O R WKT Prasidh Krishna * 4.3 15 0 Manav Suthar 2 5 1 Play In Progress ( Day 3 – 1st Test )

Sri Lanka trail by 421 runs View Scorecard

भारत के लिए देवदत्त पडिक्कल ने 167 रनों की पारी खेली। इसके अलावा केएल राहुल ने 82 और ध्रुव जुरेल ने 51 रनों की पारी खेली। ऋषभ पंत ने 39 और यशस्वी जायसवाल ने 32 रनों की पारी खेली। मानव सुतार ने 24, शुभमन गिल ने 16, रविंद्र जडेजा ने 13 और मोहम्मद सिराज ने 11 रन बनाए। प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 रन बनाए। कुलदीप यादव 13 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका के लिए प्रभात जयसूर्या ने 4, केशरा नुवंथा ने 3 और असिता फर्नांडो ने 2 विकेट लिए।

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