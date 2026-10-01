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Asian Games 2026, 2nd Semi Final Match, India vs Sri Lanka T20 Live Cricket Match Scorecard: एशियाई खेल 2026 में पुरुष क्रिकेट स्पर्धा का दूसरा सेमीफाइनल मैच भारत और श्रीलंका के बीच निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 169 रन बनाए। इशान किशन 4 चौके और 5 छक्के की मदद से 46 गेंद में 80 रन बनाकर नाबाद रहे। वैभव सूर्यवंशी ने 21 गेंद में 38 रन बनाए। इशान और वैभव के अलावा कप्तान श्रेयस अय्यर ही दहाई का आंकड़ा छू पाए। श्रेयस अय्यर 13 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हुए। श्रीलंका की ओर से थरिंदु रत्नायके और कप्तान सहान अराच्चिगे ने क्रमशः 32 और 28 रन देकर 2-2 विकेट लिए। वानुजा सहन, लसित क्रासपुले और नुवानिंदु फर्नांडो ने क्रमशः 17, 25 और 20 रन देकर 1-1 विकेट लिए।

Asian Games Men’s T20I, 2026

India 
169/7 (20.0)

vs

Sri Lanka  

Innings Break ( Day – 2nd Semi-Final )
Sri Lanka need 170 runs in 120 balls at 8.5 rpo

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Live Updates
11:32 (IST) 1 Oct 2026

पाकिस्तान पहले ही फाइनल में पहुंच चुका है

बता दें कि इससे पहले एशियन गेम्स 2026 में पुरुष टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को छह विकेट से हराया। पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश मैच गीली आउटफील्ड के कारण 13 ओवर का कर दिया गया था। अब पाकिस्तान गोल्ड मेडल के लिए भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले मैच के विजेता से भिड़ेगा। हारने वाली टीम ब्रॉन्ज मेडल के मैच में बांग्लादेश का सामना करेगी। जापान के निशिन में मौसम साफ है, इसलिए भारत बनाम श्रीलंका मैच के पूरे 20 ओवर होने की उम्मीद है।

11:28 (IST) 1 Oct 2026

भारत ने 20 ओवर में बनाए 7 विकेट पर 169 रन

इस तरह भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 169 रन बनाए। इशान किशन 46 गेंद में 80 रन बनाकर नाबाद रहे। वाशिंगटन सुंदर 3 गेंद में 7 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 8.45 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। अब भारतीय गेंदबाजों की जिम्मेदारी है कि वे शानदार प्रदर्शन करें और टीम को फाइनल में पहुंचाए।

11:25 (IST) 1 Oct 2026

इशान किशन और वाशिंगटन सुंदर ने लगाए छक्के

बिनुरा फर्नांडो 20वां ओवर लेकर आए। उनकी पहली गेंद पर इशान किशन ने 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर छक्का लगाया। तीसरी गेंद वाइड रही। अगली गेंद को लॉन्ग ऑफ की ओर खेलकर एक रन लिया। चौथी गेंद को वाशिंगटन सुंदर ने डीप मिड-विकेट के ऊपर से खेलकर छक्का लगाया। पांचवीं गेंद पर सुंदर ने एक रन लिया। आखिरी गेंद पर एक रन लिया।

11:20 (IST) 1 Oct 2026

भारत को लगा 7वां झटका, शिवम दुबे लौटे पवेलियन

भारत को 19वें ओवर की पांचवीं गेंद पर सातवां झटका लगाया। थरिंदु रत्नायके की गेंद पर शिवम दुबे ने सहान अराच्चिगे को अपना कैच थमा दिया, बल्कि यूं कहें कि गेंद सहान की हथेलियों पर चिपक गई। सहान अराच्चिगे का कवर पर यह बहुत ही शानदार कैच। श्रीलंकाई कप्तान ने इसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से पकड़ा। शिवम दुबे नौ गेंद में 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी के लिए आए हैं।

11:18 (IST) 1 Oct 2026

इशान किशन ने लगाया चौका

थरिंदु रत्नायके 19वां ओवर लेकर आए। उनकी पहली गेंद पर इशान किशन ने चौका लगाया। इशान किशन का यह बहुत बढ़िया शॉट रहा। इशान किशन जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने नीचे झुककर, अपना स्टांस बदलकर रिवर्स स्वीप खेला और शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया।

11:14 (IST) 1 Oct 2026

18 ओवर के बाद भारत ने बनाए 6 विकेट पर 146 रन

भारतीय पारी के 18 ओवर हो चुके हैं। भारत का स्कोर 6 विकेट पर 146 रन है। इशान किशन के 40 गेंद में 65 रन हैं। शिवम दुबे के छह गेंद में 3 रन हैं। दोनों के बीच 18 गेंद में 21 रन की साझेदारी हुई है। इनमें से 18 रन इशान किशन के हैं। इशान किशन अब तक 3 चौके और 4 छक्के लगा चुके हैं।

11:11 (IST) 1 Oct 2026

इशान किशन ने 33 गेंद में ठोका पचासा

नुवानिदु फर्नांडो 17वां ओवर लेकर आए। इशान ने उनकी पहली गेंद पर छक्का लगाया और अपना अर्धशतक पूरा किया। इशान किशन ने 33 गेंद में अपनी फिफ्टी पूरी की। भारत का स्कोर 17 ओवर के बाद 6 विकेट पर 137 रन है। इशान किशन के 36 गेंद में 57 रन हैं। इशान किशन ने अब तक 2 चौके और 4 छक्के लगाए हैं। शिवम दुबे के 4 गेंद में 2 रन हैं।

11:07 (IST) 1 Oct 2026

16वें ओवर से भारत के खाते में आए सिर्फ तीन रन

लसित क्रासपुले 16वां ओवर लेकर आए। पहली गेंद डॉट रही। दूसरी गेंद पर इशान किशन ने एक रन लिया। तीसरी गेंद पर शिवम दुबे ने एक रन लेकर अपना खाता खोला। चौथी गेंद डॉट रही। पांचवीं गेंद पर इशान किशन ने एक रन लिया। आखिरी गेंद भी डॉट रही। भारत का स्कोर 16 ओवर के बाद 6 विकेट पर 128 रन है।

11:04 (IST) 1 Oct 2026

इशान अर्धशतक के करीब

भारत का स्कोर 15 ओवर के बाद 6 विकेट पर 125 रन है। इशान किशन के 28 गेंद में 47 रन हैं। तिलक वर्मा की जगह शिवम दुबे बल्लेबाजी के लिए आए हैं।

11:03 (IST) 1 Oct 2026

भारत का लगा छठा झटका, तिलक वर्मा भी आउट

दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक बॉलर नुवानिदु फर्नांडो गेंदबाजी करने आए हैं। उनकी पहली गेंद पर इशान किशन ने छक्का लगाया। इशान किशन ने अगली गेंद पर चौका लगाया। तीसरी गेंद पर एक रन लिया। अक्षर पटेल की जगह बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा चौथी गेंद पर रन नहीं बना पाए। पांचवीं गेंद भी डॉट रही। आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा स्टम्प हो गए। वह चार गेंद में सिर्फ दो रन बनाकर आउट हुए।

10:59 (IST) 1 Oct 2026

भारत की आधी टीम पवेलियन लौटी

भारत की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। भारत को पांचवं झटका 14वें ओवर की पांचवी गेंद पर अक्षर पटेल के रूप में लगा। लसित क्रासपुले की गेंद पर अक्षर पटेल आउट हो गए। सहन अराच्चिगे ने कैच पकड़ा!! यह एक खराब स्लॉग शॉट था। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से (टॉप-एज) से लगकर हवा में गई और भारत ने अपना 5वां विकेट गंवा दिया। गेंद ऑफ-स्टंप के बाहर अच्छी तरह से हवा में तैरती हुई आई और बाएं हाथ के बल्लेबाज से दूर गई। अक्षर ने बड़ा स्लॉग शॉट खेलने की कोशिश की। उन्होंने गेंद की दिशा (ड्रिफ्ट) के विपरीत शॉट खेला और गेंद टॉप-एज लगकर हवा में उछल गई। अराच्चिगे कवर-पॉइंट पर गेंद के नीचे आए और एक अच्छा कैच लपका। अक्षर पटेल 13 गेंद में आठ रन बनाकर पवेलियन लौटे।

10:56 (IST) 1 Oct 2026

इशान किशन ने रिवर्स स्वीप से लगाया चौका

इशान किशन ने 13वें ओवर की पाचंवी गेंद पर रिवर्स स्वीप खेला। इशान किशन ने नीचे झुककर शॉर्ट थर्ड और बैकवर्ड पॉइंट के बीच से शॉट मारा और गेंद बाउंड्री के लिए चली गई। भारतीय पारी में 20 गेंद बाद यह चौका आया है। इससे पहले 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर बाउंड्री आई थी।

10:53 (IST) 1 Oct 2026

भारत का स्कोर 98-4

12 ओवर के बाद भारत का स्कोर चार विकेट पर 98 रन है। इशान किशन के 18 गेंद में 25 रन हैं। अक्षर पटेल के नौ गेंद में पांच रन हैं। दोनों के बीच 14 गेंद में 11 रन की साझेदारी हुई है।

10:52 (IST) 1 Oct 2026

वैभव सूर्यवंशी अर्धशतक से चूके, 180 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन, सहवाग की बराबरी की; संजू,अभिषेक,श्रेयस ने किया निराश

वैभव ने श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में अर्धशतक से चूक गए, लेकिन अपनी पारी के दौरान 2 छक्के लगाकर उन्होंने सहवाग के इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। ...यहां पढ़ें
10:51 (IST) 1 Oct 2026

भारत के खाते में सिर्फ छह रन

अब दाएं हाथ के ऑफ-ब्रेक गेंदबाज लसिथ क्रूसपुले बॉलिंग करने आये हैं। उनकी पहली गेंद वाइड रही। अगली गेंद भी वाइड रही। अगली गेंद पर इशान किशन ने एक रन लिया। दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने एक रन लिया। इशान किशन ने एक रन लिया। अक्षर पटेल ने चौथी गेंद पर एक रन लिया। इशान किशन ने पांचवीं गेंद पर एक रन लिया। आखिरी गेंद डॉट रही। 12वें ओवर से भारत के खाते में सिर्फ छह रन आए।

10:46 (IST) 1 Oct 2026

दस ओवर के बाद भारत का स्कोर 88-4

नए बल्लेबाज के रूप में अक्षर पटेल क्रीज पर आए हैं। उन्होंने आखिरी गेंद पर एक रन लेकर अपना खाता खोला। भारत का स्कोर 10 ओवर के बाद चार विकेट पर 88 रन है। इशान किशन के 13 गेंद में 20 और अक्षर पटेल के दो गेंद में एक रन हैं।

10:42 (IST) 1 Oct 2026

भारत को लगा चौथा झटका, श्रेयस अय्यर बोल्ड

वानुजा सहान 10वां ओवर लेकर आए। उनकी पहली गेंद पर इशान किशन ने छक्का लगाया। गेंद बल्ले की पहुंच में थी और यह पार्क के बाहर चली गई! दूसरी गेंद पर एक रन लिया। तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने चौका लगाया। हालांकि, अगली ही गेंद पर वह बोल्ड हो गए। श्रेयस अय्यर एक चौके की मदद से 13 गेंद में 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

10:40 (IST) 1 Oct 2026

इशान किशन ने जड़ा छक्का

नौवें ओवर के लिए दाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज विजयकांत व्यासकांत आक्रमण पर आए। विजयकांत व्यासकांत की पहली गेंद पर इशान किशन ने एक रन लिया। तीसरी गेंद पर इशान किशन ने छक्का लगाया। इस ओवर से भारत के खाते में नौ रन आए।

10:37 (IST) 1 Oct 2026

8वें ओवर में भारत के खाते में आए सिर्फ पांच रन

वानुजा सहान आठवां ओवर लेकर आए। उनके ओवर से भारत के खाते में सिर्फ पांच रन आए। भारत का स्कोर तीन विकेट पर 67 रन है। श्रेयस अय्यर के 10 गेंद में 8 और इशान किशन के छह गेंद में पांच रन हैं।

10:35 (IST) 1 Oct 2026

भारत ने 7 ओवर में बनए 62 रन, गंवाए 3 विकेट

सात ओवर के बाद भारत का स्कोर तीन विकेट पर 62 रन है। श्रेयस अय्यर के सात गेंद में छह और इशान किशन के तीन गेंद में दो रन हैं।

10:34 (IST) 1 Oct 2026

अभिषेक शर्मा की तरह आउट हुए वैभव सूर्यवंशी

सहान अराच्चिगे ने अभिषेक शर्मा को भी इसी तरह आउट किया था। वैभव सूर्यवंशी क्रीज से बाहर निकले। ऑफ-स्पिनर ने उन्हें आगे निकलते हुए देख गेंद वाइड रखी। वैभव सूर्यवंशी ने जोरदार शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर शॉर्ट थर्ड की तरफ गई। वहां फील्डर ने एक अच्छा लो कैच पकड़ लिया।

10:33 (IST) 1 Oct 2026

वैभव सूर्यवंशी लौटे पवेलियन

सहान अराचिगे सातवां ओवर लेकर आए। उनकी पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक रन लिया। अगली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी अपना विकेट गंवा बैठे। वैभव सूर्यवंशी को सिनेथ जयवर्धने ने लपका। वैभव सूर्यवंशी छह चौके और दो छक्के की मदद से 21 गेंद में 38 रन बनाकर आउट हुए। उनकी जगह इशान किशन बल्लेबाजी के लिए आए हैं। भारत का स्कोर 59/3

10:30 (IST) 1 Oct 2026

वैभव-श्रेयस ने 18 गेंद में जोड़े 34 रन

बिनुरा फर्नांडो छठा ओवर लेकर आए। उनकी पांचवीं गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने छक्का लगाया। छह ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट पर 58 रन है। वैभव सूर्यवंशी के 20 गेंद में 38 और श्रेयस अय्यर के पांच गेंद में चार रन हैं। दोनों के बीच 18 गेंद में 34 रन की साझेदारी हुई है।

10:26 (IST) 1 Oct 2026

वैभव सूर्यवंशी के 16 गेंद में 32 रन

भारत का स्कोर पांच ओवर के बाद दो विकेट पर 51 रन है। वैभव सूर्यवंशी के 16 गेंद में 32 रन हैं। वैभव सूर्यवंशी अब तक छह चौके और एक छक्का लगा चुके हैं। श्रेयस अय्यर के तीन गेंद में तीन रन हैं। दोनों के बीच 12 गेंद में 27 रन की साझेदारी हुई है.

10:25 (IST) 1 Oct 2026

वैभव ने लगाए दो चौके और एक छक्का

थरिंदु रत्नायके पांचवां ओवर लेकर आए। उनकी पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक रन लिया। अगली दो गेंदें डॉट रहीं। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने चौथी गेंद पर चौका, पांचवीं गेंद पर छक्का और छठी गेंद पर फिर चौका लगाया। इस ओवर से भारत के खाते में 15 रन आए।

10:24 (IST) 1 Oct 2026

रोहित शर्मा 6 छक्के लगा बने नंबर 1, गिल-कोहली टॉप-5 में; 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-8 बल्लेबाज

रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में अपनी शतकीय पारी के दौरान 6 छक्के लगाए और साल 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में पहले नंबर पर आ गए। ...पूरी जानकारी
10:20 (IST) 1 Oct 2026
वैभव सूर्यवंशी ने लगाए अब तक चार चौके

भारत का स्कोर चार ओवर के बाद दो विकेट पर 36 रन है। वैभव सूर्यवंशी के 11 गेंद में 18 रन हैं। वैभव सूर्यवंशी अब तक चार चौके लगा चुके हैं। श्रेयस अय्यर के तीन गेंद में तीन रन हैं। दोनों के बीच छह गेंद में 13 रन की साझेदारी हुई है।

10:19 (IST) 1 Oct 2026

वैभव सूर्यवंशी ने लगाए दो गेंद पर दो चौके

संजू सैमसन की जगह दाएं हाथ के बल्लेबाज और कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। श्रीलंका की ओर से बिनुरा फर्नांडो ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली। उनकी पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक रन लिया। दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक रन लेकर अपना खाता खोला। तीसरी गेंद पर वैभव ने डीप मिड-विकेट पर खेलकर एक रन लिया। चौथी गेंद को पॉइंट पर खेलकर श्रेयस अय्यर ने एक रन लिया। पांचवीं गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने लॉन्ग ऑफ की ओर खेलकर चौका लगाया। आखिरी गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर खेलकर फिर चौका लगाया।

10:15 (IST) 1 Oct 2026

संजू सैमसन बोल्ड हो गए

तीसरा ओवर थरिंदु रत्नायके लेकर आए। उनकी दूसरी गेंद नोबॉल रही। अगली गेंद फिर नोबॉल रही। अगली गेंद पर संजू सैमसन ने दो रन लिए। तीसरी गेंद पर संजू ने चौका लगाया। अगली दो गेंदें डॉट रहीं और आखिरी गेंद पर संजू सैमसन बोल्ड हो गए। संजू सैमसन नौ गेंद में एक चौके की मदद से सात रन बनाकर आउट हुए।

10:10 (IST) 1 Oct 2026

वैभव सूर्यवंशी ने लगाया चौका

संजू सैमसन ने ओवर की चौथी गेंद पर एक रन लेकर अपना खाता खोला। पांचवीं गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने चौका लगाया। आखिरी गेंद डॉट रही। दो ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट पर 17 रन है। वैभव सूर्यवंशी के सात गेंद में आठ रन हैं। संजू सैमसन के दो गेंद में एक रन हैं।