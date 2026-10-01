Asian Games 2026, 2nd Semi Final Match, India vs Sri Lanka T20 Live Cricket Match Scorecard: एशियाई खेल 2026 में पुरुष क्रिकेट स्पर्धा का दूसरा सेमीफाइनल मैच भारत और श्रीलंका के बीच निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 169 रन बनाए। इशान किशन 4 चौके और 5 छक्के की मदद से 46 गेंद में 80 रन बनाकर नाबाद रहे। वैभव सूर्यवंशी ने 21 गेंद में 38 रन बनाए। इशान और वैभव के अलावा कप्तान श्रेयस अय्यर ही दहाई का आंकड़ा छू पाए। श्रेयस अय्यर 13 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हुए। श्रीलंका की ओर से थरिंदु रत्नायके और कप्तान सहान अराच्चिगे ने क्रमशः 32 और 28 रन देकर 2-2 विकेट लिए। वानुजा सहन, लसित क्रासपुले और नुवानिंदु फर्नांडो ने क्रमशः 17, 25 और 20 रन देकर 1-1 विकेट लिए।
Asian Games Men’s T20I, 2026
India
169/7 (20.0)
Sri Lanka
Innings Break ( Day – 2nd Semi-Final )
Sri Lanka need 170 runs in 120 balls at 8.5 rpo
पाकिस्तान पहले ही फाइनल में पहुंच चुका है
बता दें कि इससे पहले एशियन गेम्स 2026 में पुरुष टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को छह विकेट से हराया। पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश मैच गीली आउटफील्ड के कारण 13 ओवर का कर दिया गया था। अब पाकिस्तान गोल्ड मेडल के लिए भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले मैच के विजेता से भिड़ेगा। हारने वाली टीम ब्रॉन्ज मेडल के मैच में बांग्लादेश का सामना करेगी। जापान के निशिन में मौसम साफ है, इसलिए भारत बनाम श्रीलंका मैच के पूरे 20 ओवर होने की उम्मीद है।
भारत ने 20 ओवर में बनाए 7 विकेट पर 169 रन
इस तरह भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 169 रन बनाए। इशान किशन 46 गेंद में 80 रन बनाकर नाबाद रहे। वाशिंगटन सुंदर 3 गेंद में 7 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 8.45 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। अब भारतीय गेंदबाजों की जिम्मेदारी है कि वे शानदार प्रदर्शन करें और टीम को फाइनल में पहुंचाए।
इशान किशन और वाशिंगटन सुंदर ने लगाए छक्के
बिनुरा फर्नांडो 20वां ओवर लेकर आए। उनकी पहली गेंद पर इशान किशन ने 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर छक्का लगाया। तीसरी गेंद वाइड रही। अगली गेंद को लॉन्ग ऑफ की ओर खेलकर एक रन लिया। चौथी गेंद को वाशिंगटन सुंदर ने डीप मिड-विकेट के ऊपर से खेलकर छक्का लगाया। पांचवीं गेंद पर सुंदर ने एक रन लिया। आखिरी गेंद पर एक रन लिया।
भारत को लगा 7वां झटका, शिवम दुबे लौटे पवेलियन
भारत को 19वें ओवर की पांचवीं गेंद पर सातवां झटका लगाया। थरिंदु रत्नायके की गेंद पर शिवम दुबे ने सहान अराच्चिगे को अपना कैच थमा दिया, बल्कि यूं कहें कि गेंद सहान की हथेलियों पर चिपक गई। सहान अराच्चिगे का कवर पर यह बहुत ही शानदार कैच। श्रीलंकाई कप्तान ने इसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से पकड़ा। शिवम दुबे नौ गेंद में 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी के लिए आए हैं।
इशान किशन ने लगाया चौका
थरिंदु रत्नायके 19वां ओवर लेकर आए। उनकी पहली गेंद पर इशान किशन ने चौका लगाया। इशान किशन का यह बहुत बढ़िया शॉट रहा। इशान किशन जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने नीचे झुककर, अपना स्टांस बदलकर रिवर्स स्वीप खेला और शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया।
18 ओवर के बाद भारत ने बनाए 6 विकेट पर 146 रन
भारतीय पारी के 18 ओवर हो चुके हैं। भारत का स्कोर 6 विकेट पर 146 रन है। इशान किशन के 40 गेंद में 65 रन हैं। शिवम दुबे के छह गेंद में 3 रन हैं। दोनों के बीच 18 गेंद में 21 रन की साझेदारी हुई है। इनमें से 18 रन इशान किशन के हैं। इशान किशन अब तक 3 चौके और 4 छक्के लगा चुके हैं।
इशान किशन ने 33 गेंद में ठोका पचासा
नुवानिदु फर्नांडो 17वां ओवर लेकर आए। इशान ने उनकी पहली गेंद पर छक्का लगाया और अपना अर्धशतक पूरा किया। इशान किशन ने 33 गेंद में अपनी फिफ्टी पूरी की। भारत का स्कोर 17 ओवर के बाद 6 विकेट पर 137 रन है। इशान किशन के 36 गेंद में 57 रन हैं। इशान किशन ने अब तक 2 चौके और 4 छक्के लगाए हैं। शिवम दुबे के 4 गेंद में 2 रन हैं।
16वें ओवर से भारत के खाते में आए सिर्फ तीन रन
लसित क्रासपुले 16वां ओवर लेकर आए। पहली गेंद डॉट रही। दूसरी गेंद पर इशान किशन ने एक रन लिया। तीसरी गेंद पर शिवम दुबे ने एक रन लेकर अपना खाता खोला। चौथी गेंद डॉट रही। पांचवीं गेंद पर इशान किशन ने एक रन लिया। आखिरी गेंद भी डॉट रही। भारत का स्कोर 16 ओवर के बाद 6 विकेट पर 128 रन है।
इशान अर्धशतक के करीब
भारत का स्कोर 15 ओवर के बाद 6 विकेट पर 125 रन है। इशान किशन के 28 गेंद में 47 रन हैं। तिलक वर्मा की जगह शिवम दुबे बल्लेबाजी के लिए आए हैं।
भारत का लगा छठा झटका, तिलक वर्मा भी आउट
दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक बॉलर नुवानिदु फर्नांडो गेंदबाजी करने आए हैं। उनकी पहली गेंद पर इशान किशन ने छक्का लगाया। इशान किशन ने अगली गेंद पर चौका लगाया। तीसरी गेंद पर एक रन लिया। अक्षर पटेल की जगह बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा चौथी गेंद पर रन नहीं बना पाए। पांचवीं गेंद भी डॉट रही। आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा स्टम्प हो गए। वह चार गेंद में सिर्फ दो रन बनाकर आउट हुए।
भारत की आधी टीम पवेलियन लौटी
भारत की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। भारत को पांचवं झटका 14वें ओवर की पांचवी गेंद पर अक्षर पटेल के रूप में लगा। लसित क्रासपुले की गेंद पर अक्षर पटेल आउट हो गए। सहन अराच्चिगे ने कैच पकड़ा!! यह एक खराब स्लॉग शॉट था। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से (टॉप-एज) से लगकर हवा में गई और भारत ने अपना 5वां विकेट गंवा दिया। गेंद ऑफ-स्टंप के बाहर अच्छी तरह से हवा में तैरती हुई आई और बाएं हाथ के बल्लेबाज से दूर गई। अक्षर ने बड़ा स्लॉग शॉट खेलने की कोशिश की। उन्होंने गेंद की दिशा (ड्रिफ्ट) के विपरीत शॉट खेला और गेंद टॉप-एज लगकर हवा में उछल गई। अराच्चिगे कवर-पॉइंट पर गेंद के नीचे आए और एक अच्छा कैच लपका। अक्षर पटेल 13 गेंद में आठ रन बनाकर पवेलियन लौटे।
इशान किशन ने रिवर्स स्वीप से लगाया चौका
इशान किशन ने 13वें ओवर की पाचंवी गेंद पर रिवर्स स्वीप खेला। इशान किशन ने नीचे झुककर शॉर्ट थर्ड और बैकवर्ड पॉइंट के बीच से शॉट मारा और गेंद बाउंड्री के लिए चली गई। भारतीय पारी में 20 गेंद बाद यह चौका आया है। इससे पहले 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर बाउंड्री आई थी।
भारत का स्कोर 98-4
12 ओवर के बाद भारत का स्कोर चार विकेट पर 98 रन है। इशान किशन के 18 गेंद में 25 रन हैं। अक्षर पटेल के नौ गेंद में पांच रन हैं। दोनों के बीच 14 गेंद में 11 रन की साझेदारी हुई है।
वैभव सूर्यवंशी अर्धशतक से चूके, 180 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन, सहवाग की बराबरी की; संजू,अभिषेक,श्रेयस ने किया निराश
भारत के खाते में सिर्फ छह रन
अब दाएं हाथ के ऑफ-ब्रेक गेंदबाज लसिथ क्रूसपुले बॉलिंग करने आये हैं। उनकी पहली गेंद वाइड रही। अगली गेंद भी वाइड रही। अगली गेंद पर इशान किशन ने एक रन लिया। दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने एक रन लिया। इशान किशन ने एक रन लिया। अक्षर पटेल ने चौथी गेंद पर एक रन लिया। इशान किशन ने पांचवीं गेंद पर एक रन लिया। आखिरी गेंद डॉट रही। 12वें ओवर से भारत के खाते में सिर्फ छह रन आए।
दस ओवर के बाद भारत का स्कोर 88-4
नए बल्लेबाज के रूप में अक्षर पटेल क्रीज पर आए हैं। उन्होंने आखिरी गेंद पर एक रन लेकर अपना खाता खोला। भारत का स्कोर 10 ओवर के बाद चार विकेट पर 88 रन है। इशान किशन के 13 गेंद में 20 और अक्षर पटेल के दो गेंद में एक रन हैं।
भारत को लगा चौथा झटका, श्रेयस अय्यर बोल्ड
वानुजा सहान 10वां ओवर लेकर आए। उनकी पहली गेंद पर इशान किशन ने छक्का लगाया। गेंद बल्ले की पहुंच में थी और यह पार्क के बाहर चली गई! दूसरी गेंद पर एक रन लिया। तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने चौका लगाया। हालांकि, अगली ही गेंद पर वह बोल्ड हो गए। श्रेयस अय्यर एक चौके की मदद से 13 गेंद में 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे।
इशान किशन ने जड़ा छक्का
नौवें ओवर के लिए दाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज विजयकांत व्यासकांत आक्रमण पर आए। विजयकांत व्यासकांत की पहली गेंद पर इशान किशन ने एक रन लिया। तीसरी गेंद पर इशान किशन ने छक्का लगाया। इस ओवर से भारत के खाते में नौ रन आए।
8वें ओवर में भारत के खाते में आए सिर्फ पांच रन
वानुजा सहान आठवां ओवर लेकर आए। उनके ओवर से भारत के खाते में सिर्फ पांच रन आए। भारत का स्कोर तीन विकेट पर 67 रन है। श्रेयस अय्यर के 10 गेंद में 8 और इशान किशन के छह गेंद में पांच रन हैं।
भारत ने 7 ओवर में बनए 62 रन, गंवाए 3 विकेट
सात ओवर के बाद भारत का स्कोर तीन विकेट पर 62 रन है। श्रेयस अय्यर के सात गेंद में छह और इशान किशन के तीन गेंद में दो रन हैं।
अभिषेक शर्मा की तरह आउट हुए वैभव सूर्यवंशी
सहान अराच्चिगे ने अभिषेक शर्मा को भी इसी तरह आउट किया था। वैभव सूर्यवंशी क्रीज से बाहर निकले। ऑफ-स्पिनर ने उन्हें आगे निकलते हुए देख गेंद वाइड रखी। वैभव सूर्यवंशी ने जोरदार शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर शॉर्ट थर्ड की तरफ गई। वहां फील्डर ने एक अच्छा लो कैच पकड़ लिया।
वैभव सूर्यवंशी लौटे पवेलियन
सहान अराचिगे सातवां ओवर लेकर आए। उनकी पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक रन लिया। अगली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी अपना विकेट गंवा बैठे। वैभव सूर्यवंशी को सिनेथ जयवर्धने ने लपका। वैभव सूर्यवंशी छह चौके और दो छक्के की मदद से 21 गेंद में 38 रन बनाकर आउट हुए। उनकी जगह इशान किशन बल्लेबाजी के लिए आए हैं। भारत का स्कोर 59/3
वैभव-श्रेयस ने 18 गेंद में जोड़े 34 रन
बिनुरा फर्नांडो छठा ओवर लेकर आए। उनकी पांचवीं गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने छक्का लगाया। छह ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट पर 58 रन है। वैभव सूर्यवंशी के 20 गेंद में 38 और श्रेयस अय्यर के पांच गेंद में चार रन हैं। दोनों के बीच 18 गेंद में 34 रन की साझेदारी हुई है।
वैभव सूर्यवंशी के 16 गेंद में 32 रन
भारत का स्कोर पांच ओवर के बाद दो विकेट पर 51 रन है। वैभव सूर्यवंशी के 16 गेंद में 32 रन हैं। वैभव सूर्यवंशी अब तक छह चौके और एक छक्का लगा चुके हैं। श्रेयस अय्यर के तीन गेंद में तीन रन हैं। दोनों के बीच 12 गेंद में 27 रन की साझेदारी हुई है.
वैभव ने लगाए दो चौके और एक छक्का
थरिंदु रत्नायके पांचवां ओवर लेकर आए। उनकी पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक रन लिया। अगली दो गेंदें डॉट रहीं। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने चौथी गेंद पर चौका, पांचवीं गेंद पर छक्का और छठी गेंद पर फिर चौका लगाया। इस ओवर से भारत के खाते में 15 रन आए।
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भारत का स्कोर चार ओवर के बाद दो विकेट पर 36 रन है। वैभव सूर्यवंशी के 11 गेंद में 18 रन हैं। वैभव सूर्यवंशी अब तक चार चौके लगा चुके हैं। श्रेयस अय्यर के तीन गेंद में तीन रन हैं। दोनों के बीच छह गेंद में 13 रन की साझेदारी हुई है।
वैभव सूर्यवंशी ने लगाए दो गेंद पर दो चौके
संजू सैमसन की जगह दाएं हाथ के बल्लेबाज और कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। श्रीलंका की ओर से बिनुरा फर्नांडो ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली। उनकी पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक रन लिया। दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक रन लेकर अपना खाता खोला। तीसरी गेंद पर वैभव ने डीप मिड-विकेट पर खेलकर एक रन लिया। चौथी गेंद को पॉइंट पर खेलकर श्रेयस अय्यर ने एक रन लिया। पांचवीं गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने लॉन्ग ऑफ की ओर खेलकर चौका लगाया। आखिरी गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर खेलकर फिर चौका लगाया।
संजू सैमसन बोल्ड हो गए
तीसरा ओवर थरिंदु रत्नायके लेकर आए। उनकी दूसरी गेंद नोबॉल रही। अगली गेंद फिर नोबॉल रही। अगली गेंद पर संजू सैमसन ने दो रन लिए। तीसरी गेंद पर संजू ने चौका लगाया। अगली दो गेंदें डॉट रहीं और आखिरी गेंद पर संजू सैमसन बोल्ड हो गए। संजू सैमसन नौ गेंद में एक चौके की मदद से सात रन बनाकर आउट हुए।
वैभव सूर्यवंशी ने लगाया चौका
संजू सैमसन ने ओवर की चौथी गेंद पर एक रन लेकर अपना खाता खोला। पांचवीं गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने चौका लगाया। आखिरी गेंद डॉट रही। दो ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट पर 17 रन है। वैभव सूर्यवंशी के सात गेंद में आठ रन हैं। संजू सैमसन के दो गेंद में एक रन हैं।