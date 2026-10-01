Asian Games 2026, 2nd Semi Final Match, India vs Sri Lanka T20 Live Cricket Match Scorecard: एशियाई खेल 2026 में पुरुष क्रिकेट स्पर्धा का दूसरा सेमीफाइनल मैच भारत और श्रीलंका के बीच निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 169 रन बनाए। इशान किशन 4 चौके और 5 छक्के की मदद से 46 गेंद में 80 रन बनाकर नाबाद रहे। वैभव सूर्यवंशी ने 21 गेंद में 38 रन बनाए। इशान और वैभव के अलावा कप्तान श्रेयस अय्यर ही दहाई का आंकड़ा छू पाए। श्रेयस अय्यर 13 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हुए। श्रीलंका की ओर से थरिंदु रत्नायके और कप्तान सहान अराच्चिगे ने क्रमशः 32 और 28 रन देकर 2-2 विकेट लिए। वानुजा सहन, लसित क्रासपुले और नुवानिंदु फर्नांडो ने क्रमशः 17, 25 और 20 रन देकर 1-1 विकेट लिए।

Asian Games Men’s T20I, 2026 India

169/7 (20.0) vs Sri Lanka

Innings Break ( Day – 2nd Semi-Final )

Sri Lanka need 170 runs in 120 balls at 8.5 rpo View Scorecard

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