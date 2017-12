वीडियो: हार्दिक पंड्या और 12 साल बड़े महेंद्र सिंह धोनी के बीच लगी 100 मीटर की रेस, देखिए कौन जीता

स्टेडियम में अभ्यास के दौरान 24 साल के युवा हार्दिक पंड्या और 36 साल के धोनी के बीच अलग ही मुकाबला देखने को मिला। दोनों के बीच 100 मीटर की लगी रेस में हार्दिक पंड्या ने शुरुआत तो शानदार की मगर आखिर में धोनी ने अपने उसी अंदाज में दौड़ जीती, जिस अंदाज में उनके बल्ले से तमाम मैचों में टीम इंडिया के लिए चौके-छक्के के रूप में विजयी रन निकलते रहे हैं। बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को ट्वीट किया, लिखा-हार्दिक पंड्या और महेंद्र सिंह धोनी के बीच लगी 100 मीटर की रेस, देखिए कौन जीता। इस पर ट्विटर यूजर्स चहक उठे। उन्होंने वीडियो पर कमेंट की बौछार कर दी । लोगों ने धोनी की जमकर दाद दी और कहा कि-ओल्ड इज गोल्ड….बॉस इज ऑलवेज राइट। किसी ने चुटकी लेते हुए शाबाशी दी, वेलडन धोनी, अबकी बार भारत का ओलंपिक में मेडल पक्का। किसी ने उन्हें क्रिकेट का उसैन बोल्ट बताया। यही नहीं कुछ ने इसी बहाने धोनी के आलोचकों पर भी करारा निशाना साधा, जो उन्हें बढ़ती उम्र के कारण मिसफिट बताते हैं। ट्विटर यूजर्स ने कहा-धोनी की बढ़ती उम्र पर निशाना साधने वालों को यह वीडियो देखना चाहिए।

प्रवीण सिंह ने लिखा-चीते की चाल, बाज की नजर, तलवार की धार और धोनी की रफ्तार पर कभी संदेह नहीं करते।

No Doubt Who Win This Race One & Only Thunderbolt @msdhoni

Becoz –

Cheetah Ki Chaal

Baaz Ki Nazar

Talwaar Ki Dhaar

Aur @msdhoni Ki Raftaar

Par Kabhi Sandeh Nhi Karte #TeamIndia #INDvSL pic.twitter.com/UU4OCrJ5SL — Praveen Singh (@Praveen23499) December 13, 2017

विकास ने चुटकी लेते हुए कहा- वाह धोनी, ओलंपिक में गोल्ड मेडल पक्का है आपका। धोनी की फुर्ती पर फिदा हुए शाहिद खान ने कहा-उसैन बोल्ट भी नहीं हरा सकते धोनी को(Even usain bolt can’t beat dhoni….)

Even usain bolt can’t beat dhoni…. — Shahid khan (@lunaticShahid) December 13, 2017

Wa dhoni ji wa great Olympic m gold medal pkka h aapka @BCCI @msdhoni @hardikpandya7 — Vikash indlia (@VIndlia) December 13, 2017

बंदगी कालरा ने कहा-वन मैन आर्मी… एमएस धोनी। आकांक्षा कश्यप ने कहा-हार्दिक ने स्टार्टिंग अच्छी की, मगर धोनी ने फिनिश अपनी ही स्टाइल में किया।

Hardik ne start achhi Kari…..bt #MSD finishes in his #Style!!! — Akanksha Kashyap (@Akanksha_Ak07) December 13, 2017

मिहिर शर्मा ने कहा-यह वीडियो उनके लिए है, जिनकी नजर में धोनी अनफिट हैं। वह विराट के बाद सबसे फिट क्रिकेट खिलाड़ी हैं।

Show this video to those who feel that he is unfit. He is currently the fittest indian cricketer after Virat. Keep going Dhoni. We love you — Mihir Sharma (@MihirSh33529447) December 13, 2017

अजय ने लिखा- धोनी तो 17 साल के लड़के की तरह दिख रहे हैं। रूद्र ने लिखा-12 साल का अंतर है, फिर भी धोनी यंग हैं।

