Ind vs SL 3rd T20: टीम इंडिया के फिजियो ने दिखाया करतब, जसप्रीत बुमराह के साथ-साथ सहवाग भी रह गए हैरान

भारत ने श्रीलंका पर अपना दबदबा बरकरार रखते हुए तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पांच विकेट से जीत दर्ज करके तीन मैचों की श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। भारत के तेज और स्पिन मिश्रत आक्रमण के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाये और सात विकेट पर 135 रन ही बना पाये। उसके छह बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे जिनमें असेला गुणरत्ने ने सर्वाधिक 36 रन बनाये। अंतिम क्षणों में दासुन शनाका ने नाबाद 29 रन की पारी खेली। भारत को भी रन बनाने के लिये संघर्ष करना पड़ा लेकिन आखिर में उसने 19.2 ओवर में पांच विकेट पर 139 रन बनाकर श्रीलंका की जीत से अंत करने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारत के लिये मनीष पांडे (29 गेंदों पर 32), श्रेयस अय्यर (32 गेंदों पर 30), कप्तान रोहित शर्मा (20 गेंदों पर 27) की छोटी पारियां आखिर में महत्वपूर्ण साबित हुआ। दिनेश कार्तिक (नाबाद 18) और महेंद्र सिंह धोनी (नाबाद 16) ने अंत में 19 गेंदों पर 31 रन की अटूट साझेदारी करके टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया।

मैदान में भारतीय टीम श्रीलंका के सामने आखिरी टी20 में थोड़ा परेशान नजर आई। हालांकि टीम इंडिया के डग-आउट का नजारा दूसरा ही था। यहां फिजियो पैट्रिक फरहत के एक करतब ने जसप्रीत बुमराह और बेसिल थम्‍पी के अलावा कमेंटेटर्स और मैच देख रहे दर्शकों को भी लाजवाब कर दिया। पैट्रिक एक बोतल को अपने सिर पर करीब 30 सेकेंड तक रखे रहे। इस दौरान हिंदी में कमेंट्री कर रहे वीरेंद्र सहवाग ने भी खूब मजे लिए। सहवाग पैट्रिक को ‘गंजा’ कहकर चिढ़ाते हैं। इसका वीडियो बीसीसीआई ने जारी किया है।

