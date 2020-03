India vs South Africa: चीन से फैला कोरोनावायरस (Coronavirus) का खतरा अब तमाम देशों में है। हर कोई अपनी सुरक्षा के लिए सेनिटाइजर और मास्क को साथ कैरी कर रहा है। इस वायरस के डर से तमाम लोगों ने होली के जश्न में शिरकत नहीं की। अब इसका असर टीम इंडिया के क्रिकेटर्स पर भी दिखने लगा है। टीम इंडिया इस वक्त हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हैं और 12 मार्च को होने वाले साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच की प्रैक्टिस कर रही है। इस दौरान तमाम प्लेयर्स मास्क पहने हुए नजर आए। स्पिनर युजवेंद्र चहल की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है। वह फ्लाइट के अंदर भी मास्क पहने हुए नजर आए।

जी हां, इस बात की जानकारी खुद चहल ने अपने सोशल अकाउंट पर तस्वीर शेयर कर दी है। तस्वीर के कैप्शन में ने मास्क और फ्लाइट इमोजी बनाए हैं। इस फोटो में मास्क पहने हुए चहल को देख कई फैंस उनके खूब मजे ले रहे हैं। एक फैन ने लिखा, भाई तुम मास्क मत लगाओ…कोरोना तुम्हारे अंदर नहीं जाएगा…उससे भला इसका क्या फायदा होगा और इसी के साथ स्माइल का इमोजी भी बनाया।

एक अन्य फैन ने लिखा, ”खेलना जरूरी है क्या? पैसे के चक्कर में क्यों लोगों की लाइफ बर्बाद कर रहे हो…जब तक कोरोना है आराम कर लो।” एक अन्य फऐन ने लिखा, ये कैसा मास्क है जिससे आपका मुंह ही ढक गया है।

बता दें कि भारत में अब तक कोरोना वायरस के 50 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिससे चलते लोग आपस में न हाथ मिला रहे हैं और न ही एक-दूसरे के गले लग रहे। बताया जा रहा है कि खिलाड़ियों को ‘दर्शकों से बातचीत’ और ‘सेल्फी लेने’ पर पाबंदी शामिल है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के कोच मार्क बाउचर ने भी कह चुके हैं कोरोनावायरस के डर के चलते उनकी टीम के खिलाड़ी हाथ मिलाने से बचने की कोशिश करेंगे। हम इस तरह अपनी टीम को सुरक्षित रख पाएंगे।

Himachal Pradesh: Indian Cricket team practice ahead of 3-match ODI series against South Africa. The 1st ODI match is scheduled for 12th March in Dharamshala. #IndvsSA pic.twitter.com/MuC79MYyYW

— ANI (@ANI) March 10, 2020