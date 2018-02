सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट्स पार्क मैदान पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला जा रहा है। मैच शुरू होने से ठीक पहले तकनीकी कारणों की वजह से मैच का लाइव प्रसारण रोक दिया गया। मैच का लाइव प्रसारण सोनी टेन 1, सोनी टेन 1 एचडी, सोनी टेन 3 और सोनी टेन 3 एचडी पर प्रसारण होना था, लेकिन समय पर मैच का लाइव टेलिकास्‍ट नहीं किया गया। मैच शुरू होने के बाद भी चैनल पर स्कोर कार्ड नहीं दिखाया जा रहा है। चैनल की तरफ से इसकी वजह ग्राफिक्स तकनीकी समस्या को बताया गया है। सोशल मीडिया के जरिए क्रिकेट फैंस इस बात को लेकर लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिर मैच के समय ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से चैनल बंद आ रहा है। एक फैन ने लिखा, ”लगता है सोनी टेन वाले बिग बैश लीग का खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद ही मैच का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा”। दरअसल, भारत और दक्षिण अफ्रीका मैच से पहले सोनी टेन चैनल बिग बैश लीग का प्रसारण कर रही थी। क्रिकेट फैंस ने चैनल की इस लापरवाही के लिए जमकर सुनाया है।

भारत छह मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से आगे चल रहा है। पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी करने वाले फाफ डु प्लेसिस के चोटिल होने की वजह से केवल दो मैचों को अनुभव रखने वाले एडिन मार्कराम को टीम का कप्तान बनाया गया है। फाफ डु प्लेसिस चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स भी चोट की वजह से सीरीज के पहले तीन मैच से बाहर हो चुके हैं।

सेंचुरियन में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीकी के इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहेगी। भारत यहां जीत हासिल कर सीरीज में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी। पहले मैच में भारत के बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। आज एक बार फिर बल्लेबाजों से उसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद होगी। वहीं गेंदबाजी में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल फिर टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं।

जानिए ट्विटर पर क्रिकेट फैंस ने क्या कहा…

@SPNSportsIndia how long it take to rectify sony ten 1 broadcast problem? We are waiting to watch #INDvsSAS. — Satya (@sathya_sagara) February 4, 2018

Wtf! Have to watch it online now!!Sony Ten 1 is temporarily unavailable on videocon due to technical failure from broadcasters end #IndvsSA — Swati (@SwatiT_) February 4, 2018

#IndvsSA if Sony Ten 1 have problems with #Budget2018 then they shouldn’t take revenge like this.. Really unprofessional. — Ramdas Dhumale (@ramdhoom) February 4, 2018

@SonyTV why the hell Sony ten 1. Channel no 285 not broadcasted today on @airtelindia dth — Chetan Hegde (@HegdeChetan) February 4, 2018

Anyone else facing problems with Sony Ten 1 or just my cabelwala? — VibhÖr (@VibhorDaga) February 4, 2018

I was eagerly waiting for the match to start. But this is what I got while switched to sony ten network. pic.twitter.com/tYBPEQmCfo — prashant kumar (@prashant93kumar) February 4, 2018

