IND vs SA Cricket Match LIVE Streaming: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 के तीसरे मैच में रविवार (22 फरवरी) को भारत का सामना साउथ अफ्रीका से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। सुपर-8 के ग्रुप 1 का यह पहला मैच होगा। दोनों टीमों का टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में आमना-सामना हुआ था। भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर 17 साल का सूखा खत्म किया था। टी20 वर्ल्ड कप 2026 की बात करें तो दोनों टीमें बेहतरीन फॉर्म में हैं और एक भी मैं नहीं हारी है।

आइए जानते हैं भारत-साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 मैच लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 के तीसरे मैच में किस टीम का सामना किससे होगा?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 के तीसरे मैच में भारत का सामना साउथ अफ्रीका से होग।

भारत-साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 मैच कब खेला जाएगा?

भारत-साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 मैच रविवार (22 फरवरी) को खेला जाएगा।

भारत-साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 मैच कहां खेला जाएगा?

भारत-साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत-साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 मैच किस समय शुरू होगा?

भारत-साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से होगा।

भारत-साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 मैच का टॉस कब होगा?

भारत-साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे होगा।

भारत-साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख पाएंगे?

भारत-साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

भारत-साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख पाएंगे?

भारत-साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

