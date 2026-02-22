IND vs SA Super 8 Cricket Match LIVE Score: भारत के सामने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका की चुनौती होगी। टीम इंडिया को प्रोटियाज के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर उतरना है। ये मुकाबला शाम 7.00 बजे से शुरू होगा। मैच में टॉस का समय शाम 6.30 बजे का होगा।
भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में अपराजेय रही थी और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो अपने विजयी क्रम को बनाए रखना चाहेगी। वहीं प्रोटियाज भी कम नहीं हैं और उन्होंने भी अपने पिछले चारों मुकाबले जीते हैं। दोनों टीमों बेहद मजबूत नजर आ रही हैं और अहमदाबाद में दवाब झेलने वाली टीम ही जीत हासिल करेगी।
भारत-साउथ अफ्रीका की टीम में एक से बढ़कर एक स्टार बैटर, बॉलर मौजूद हैं जो मैच बदल सकते हैं, लेकिन भारत के लिए अभिषेक का फॉर्म थोड़ी चिंता का विषय है। अभिषेक अगर खेल जाते हैं तो भारत को बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। भारत को यानसेन और लुंगी नगिडी जैसे बॉलर तो वहीं डिकॉक और मार्करम बैटिंग में परेशान कर सकते हैं। तिलक वर्मा का प्रोटियाज के खिलाफ शानदार बैटिंग रिकॉर्ड है और वो टीम के लिए बड़ा असेट साबित हो सकते हैं।
IND vs SA Super 8 Match Live Update: भारत का पलड़ा भारी
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 35 मैच खेले गए हैं जिसमें भारत ने 21 जबकि साउथ अफ्रीका ने 13 मैच जीते हैं। दो मैच बेनतीजा रहा है। भारत की जीत का प्रतिशत 60 है।
IND vs SA Super 8 Match Live Update: अर्शदीप से रहेगी बड़ी उम्मीद
अहमदाबाद में शुरुआत में पेस बॉलर को मदद मिल सकती है ऐसे में अर्शदीप सिंह अपनी स्विंग की वजह से उपयोगी साबित हो सकते हैं। अर्शदीप टी20 में भारत को शुरुआती सफलता दिलाने में खूब सफल रहे हैं।
IND vs SA Super 8 Match Live Update: वरुण का साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड
वरुण चक्रवर्ती का साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड है। वरुण ने इस टीम के खिलाफ अब तक 8 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 22 विकेट लिए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछले टी20 सीरीज में वरुण प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे। वरुण से टीम को बड़ी उम्मीदें होगी।
IND vs SA Super 8 Match Live Update: पहले बैटिंग करने वाली टीम को बनाना होगा कम से कम 210 रन
अहमदाबाद में पहले जो भी टीम बैटिंग करेगी उसे जीत के लिए कम से कम 210 रन तक किसी भी हाल में पहुंचना होगा क्योंकि बाद में ओस की वजह से गेंदबाजों को लिए गेंदबाजी करना आसान नहीं होगा साथ ही दूसरी पारी में गेंद बल्ले पर आएगी।
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सूरज चमक रहा है और यहां मौसम एकदम साफ है। यानी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अहमदाबाद में होने वाला मैच बिना किसी खलल के खेला जा सकता है। क्रिकेट फैंस को पूरे 40 ओवर का मैच देखने को मिलेगा।
IND vs SA Super 8 Match Live Update: साउथ अफ्रीका के पास है 8 नंबर तक बैटिंग
साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप काफी शानदार है और इस टीम के पास भी भारत की तरह से 8वें नंबर तक बैटर हैं। मार्को यानसेन निचले क्रम पर आते हैं जो बेहद आक्रामक बैटिंग करते हैं। भारत को इसे ध्यान में रखना होगा।
IND vs SA Super 8 Match Live Update: काली मिट्टी की पिच पर खेला जाएगा मैच
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला काली मिट्टी की पिच पर खेला जाएगा जहां शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। इस पिच पर बल्लेबाजों की चांदी है और एक हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है।
IND vs SA Super 8 Match Today: एडन मार्करम हैं लय में
साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम गजब की लय में हैं। उन्होंने पिछले 4 मैचों में अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। मार्करम को भी जल्दी आउट करना होगा। पावरप्ले में अगर वरुण को इस्तेमाल किया जाता है तो वो फंस सकते हैं। वरुण ने मार्करम को टी20 में अब तक 6 बार आउट किया है।
IND vs SA Super 8 Match Today: क्विंटन डिकॉक भारत के लिए बन सकते हैं खतरा
साउथ अफ्रीका के ओपनर क्विंटन डिकॉक किस समय मैच को बदल देंगे इसका कोई ठीक नहीं है। डिकॉक लय में हैं और अगर उन्हें जल्दी आउट नहीं किया गया तो फिर वो भारतीय गेंदबाजों को तोड़-फोड़ देंगे।
IND vs SA Super 8 Match Today: अभिषेक-इशान करेंगे ओपन
साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभिषेक-इशान भारत के लिए ओपन करते नजर आएंगे। सूर्यकुमार यादव साफ कर चुके हैं कि खराब फॉर्म के बावजूद अभिषेक को ही बैक किया जाएगा। संजू की जगह फिलहाल टीम में बनती नजर नहीं आ रही है।
IND vs SA Super 8 Match Today: तिलक वर्मा का साउथ अफ्रीका के खिलाफ तगड़ा रिकॉर्ड
तिलक वर्मा वो भारतीय बैटर हैं जिनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कमाल का रिकॉर्ड है। 10 मैचों में उन्होंने इस टीम के खिलाफ 2 शतक के साथ सबसे ज्यादा 496 रन बना चुके हैं। तिलक तीसरे नंबर पर आएंगे और उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी।
IND vs SA Super 8 Match Today: इशान का बल्ला चलना जरूरी
अभिषेक नहीं चल रहे हैं, लेकिन इशान उनकी कमी महसूस नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन नामीबिया के खिलाफ वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे। इशान को भी जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करने की जरूरत होगी।
IND vs SA Super 8 Match Today: यानसेन और मार्करम अभिषेक को कर सकते हैं परेशान
अभिषेक के लिए सबसे बड़ा थ्रेट मार्करम हो सकते हैं जो ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं। वो शुरुआत में आकर उन्हें आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभिषेक को शुरुआत में संभलकर खेलना होगा बाद में वो चार्ज कर सकते हैं। यानसेन ने भी अभिषेक को परेशान किया है और वो भी उनके लिए खतरा बन सकते हैं।
IND vs SA Super 8 Match Today: ऑफ स्पिनर के खिलाफ नहीं चल पा रहे हैं अभिषेक
अभिषेक शर्मा लगातार ऑफ स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ सफल नहीं हो पा रहे हैं और अपना विकेट गंवा दे रहे हैं। जाहिर है वो अपनी इस कमी पर काम करते साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही मैदान पर उतरेंगे।
IND vs SA Super 8 Match Today: अभिषेक की फॉर्म चिंता का विषय
भारतीय कप्तान सुर्यकुमार यादव ने कहा है कि अभिषेक की फॉर्म को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है और अगर वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो हम लोग संभाल लेंगे, लेकिन ये भी सच है कि अभिषेक के नहीं चलने से भारत पर दवाब तो आता है। अभिषेक अगर रन बनाते हैं तो बाद में आने वाले बैटर खुलकर खेल सकते हैं और भारत एक बड़ा टोटल प्रोटियाज के सामने खड़ा कर सकता है।
IND vs SA Super 8 Match Today: साउथ अफ्रीका का भी है जलवा
साउथ अफ्रीका की टीम ग्रुप डी में थी और इस टीम ने भी चारों लीग मैच जीते थे और 8 अंक के साथ अपने ग्रुप की अंकतालिका में पहले स्थान पर रही थी। साउथ अफ्रीका की टीम काफी दमदार है और भारत को कड़ी टक्कर मिलने की पूरी उम्मीद है।
IND vs SA Super 8 Match Today: जीत का क्रम बनाए रखना चाहेगा भारत
सुपर 8 में पहुंचने से पहले भारत ने अपने सभी ग्रुप मुकाबले जीते थे। भारत ग्रुप ए की अंकतालिका में 8 अंक के साथ पहले स्थान पर रहा था और टीम इंडिया प्रोटियाज को खिलाफ मैच जीतकर अपने विजयी क्रम को बनाए रखना चाहेगा।
IND vs SA Super 8 Match Today: साउथ अफ्रीका की टीम
एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, एनरिच नॉर्खिया, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी नगिडी, केशव महाराज, मार्को यानसेन।
अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेट कीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज।
IND vs SA Super 8 Match Today: भारत का सामना साउथ अफ्रीका से
नमस्कार, जनसत्ता डॉट कॉम के लाइव ब्लॉग पर आपका स्वागत है। भारत टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। इस मैच की पूरी डिटेल्स हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे साथ ही क्रिकेट व खेल की अन्य खबरों के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहें।