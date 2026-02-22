IND vs SA Super 8 Cricket Match LIVE Score: भारत के सामने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका की चुनौती होगी। टीम इंडिया को प्रोटियाज के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर उतरना है। ये मुकाबला शाम 7.00 बजे से शुरू होगा। मैच में टॉस का समय शाम 6.30 बजे का होगा।

ICC Men's T20 World Cup, 2026 India

vs South Africa

Match Yet To Begin ( Day – Super 8 – Match 3 )

Match begins at 19:00 IST (13:30 GMT) View Scorecard

भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में अपराजेय रही थी और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो अपने विजयी क्रम को बनाए रखना चाहेगी। वहीं प्रोटियाज भी कम नहीं हैं और उन्होंने भी अपने पिछले चारों मुकाबले जीते हैं। दोनों टीमों बेहद मजबूत नजर आ रही हैं और अहमदाबाद में दवाब झेलने वाली टीम ही जीत हासिल करेगी।

भारत-साउथ अफ्रीका की टीम में एक से बढ़कर एक स्टार बैटर, बॉलर मौजूद हैं जो मैच बदल सकते हैं, लेकिन भारत के लिए अभिषेक का फॉर्म थोड़ी चिंता का विषय है। अभिषेक अगर खेल जाते हैं तो भारत को बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। भारत को यानसेन और लुंगी नगिडी जैसे बॉलर तो वहीं डिकॉक और मार्करम बैटिंग में परेशान कर सकते हैं। तिलक वर्मा का प्रोटियाज के खिलाफ शानदार बैटिंग रिकॉर्ड है और वो टीम के लिए बड़ा असेट साबित हो सकते हैं।

Live Updates