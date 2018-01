IND vs SA: दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने फिर बुना था जाल, मगर इस वजह से नहीं फंसे विराट कोहली

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केपटाउन में खेले गए पहले मैच की ही तरह सेंचुरियन के दूसरे टेस्ट में मेजबान टीम के गेंदबाजों ने कप्तान विराट कोहली को अपने जाल में फंसाकर आउट की भरपूर कोशिश की। कोहली को आउट करने का सबसे पहला प्रयास दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने किया। इस मैच में कगिसो रबाडा ने अपनी गेंद डिलीवरी फुल और वाइड की, लेकिन कोहली ने आगे बढ़कर गेंद को खेला और क्विंटन डी कॉक की तरफ फेंक दिया। इसके बाद कोहली को तीसरी बार आउट करने की कोशिश करने से पहले रबाडा ने कोहली की तरफ एक आसान सी गेंद फेंकी। कोहली ने बस गेंद को देखा और उसे खेलने का काई खास प्रयास नहीं किया।

इस गेंद के बाद रबाडा ने कोहली को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। रबाडा ने पांचवी गेंद कोहली की तरफ डाली तो उसका एंगल स्टंप की तरफ था। कोहली ने गेंद को अपने अगले पैड के करीब खेला, लेकिन वे किसी तरह गेंद को फ्लिक करने में कामयाब हुए और एक रन लिया। रबाडा का ओवर समाप्त हुआ और कोहली को आउट करने के लिए वे अपने अगले ओवर की प्रतिक्षा करने लगे। अगले ओवर में रबाडा ने फिर से कोहली को आउट करने की कोशिश की। रबाडा के ओवर की पहली गेंद बहुत वाइड थी, जो कि स्टंप के तीसरे विकेट के साइड से निकल गई। इस ओवर में भी रबाडा कोहली को आउट नहीं कर पाए थे। ऐसा ही रबाडा ने तीसरे ओवर में भी किया। पहले फुल गेंद डाली, एक कोहली के बाहर की तरफ फेंकी, बाउंसर और फिर एक बिलकुल अंदर की तरफ गेंद फेंकी।

WATCH: Virat Kohli’s unbeaten 85 on day two in Centurion

https://t.co/T0zpNe4W6U #SAvIND

(Indian subcontinent only)

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 14, 2018