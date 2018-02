स्टंप माइक में कैद हुई धोनी की ‘चीकू’ को सलाह, सुनिए विराट कोहली से क्या बोले माही

क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ियों की आपसी सूझबूझ और बातचीत उन्हें मैच को जिताने में मदद करती है। वहीं कई बार भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी अपने साथी खिलाड़ियों को फील्डिंग के दौरान उन्हें गाइड करते हुए सुना गया है। ऐसा ही कुछ दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच शनिवार को खेले गए चौथे वनडे में देखने को मिला जब धोनी फील्डिंग के दौरान अपनी टीम के कप्तान विराट कोहली को सलाह देते हुए सुनाई दिए। धोनी द्वारा कोहली को दी गई सलाह स्टंप पर लगे माइक में रिकॉर्ड हुई है, जिसें सोनीलिव ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है।

इस वीडियो में आप सुन सकते हैं कि धोनी कोहली से फील्डिंग के दौरान थोड़ा पीछे होने के लिए कह रहे हैं। इस वीडियो के अनुसार धोनी ने बोला “दो कदम पीछे रहना, सामने मैं देखूंगा, चीकू सीधा होजा, चीक्स सीधा होजा, वो फिर पीछे चला गया।” इस वीडियो में आप यह भी सुन सकते हैं कि धोनी गेंदबाजों को कैसी गेंद डालनी की सलाह दे रहे हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि धोनी स्टंप के पीछे सेे खिलाड़ियों को सलाह देते हैं। टीम के कप्तान भले ही कोहली हों लेकिन वे भी धोनी की सलाह मानते हैं। बता दें कि चौथा वनडे मैच भारत ने पांच विकेट से गंवा दिया था।

#NotSoFriendly Team India demonstrated that winning is a team effort and communication is the key. Hear the players sharing tips and helping each other. Which player do you think was most chirpy? #SAvsIND pic.twitter.com/cvEwLSNPI4

— SonyLIV (@SonyLIV) February 8, 2018