भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया। दिन के अंत में बारिश आने की वजह से खेल समय से पहले ही खत्म कर दिया गया था। भारतीय बल्लेबाजों ने जिस अंदाज में इस चुनौतीपूर्ण विकेट पर बल्लेबाजी की वो काबिले तारीफ थी। तीसरे दिन विकेट में दरारे आने की वजह से भारतीय बल्लेबाज खेलते समय कई बार चोटिल भी हुए। भारतीय बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में काफी सूझ-बूझ भरी शुरुआत की और छोटी-छोटी साझेदारी बनाते रहे। असमान उछाल और तेजी के बीच गेंदबाज इस विकेट पर भारतीय बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा ले रहे थे और कई बार मैदान पर फिजियोथेरेपिस्ट के दर्शन भी हुए। वाबजूद इसके भारत ने अजिंक्य रहाणे के 48, कप्तान विराट कोहली के 41, भुवनेश्वर कुमार के 33, मुरली विजय के 25 और मोहम्मद शमी के 27 रनों की मदद से दक्षिण अफ्रीका के सामने तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में 241 रनों का लक्ष्य दिया। भारतीय बल्लेबाजों को देखकर क्रिकेट के दिग्गजों ने उनकी खूब तारीफ की है।

भुवनेश्वर कुमार और हाशिम अमला।

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने भी पिच की आलोचना करते हुए कहा, ”जिन लोगों को लगता है कि भारतीय बल्लेबाज केवल भारतीय पिचों पर ही अच्छा खेल सकते हैं, उन्हें यह मैच देखने की जरूरत है’। हुसैन के अलावा कमेंटेटर हर्षा भोगले ने भी पिच की आलोचना की है। भोगले ने कहा, ”भारतीय बल्लेबाजों का एटीट्यूड देखकर मजा आ गया, उनहोंने बड़ी ही दिलेरी के साथ इस पिच पर बल्लेबाजी की है”।

Who asked 4 such kind of wicket in Jburg?it was @OfficialCSA who asked for such track not our boys.our batsman’s didn’t even complained even once while batting on the same track..Bt SA don’t wanna play now..it’s not a fair wicket but who’s at fault ?Match must go on @ICC — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) January 26, 2018

पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कहा, ”मैच में आगे क्या होगा नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी देखकर दिल खुश हो गया”। वहीं पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना है कि भारतीय टीम की स्थिति बेहद मजबूत है। वह यहां से मैच जीतना चाहेगी”। दिन के अंत में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने पिच से नाराजगी जताई थी, जिस पर भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने कहा, जब भारतीय बल्लेबाजों ने इस पिच पर बल्लेबाजी की तो दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को क्या परेशानी आ रही है, उन्हें मैच पूरा करना चाहिए”।

The Test match will continue tomorrow. That to me is great news and in all fairness. It’s Advantage India tomorrow and hope the bowlers deliver their best tomorrow. — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) January 26, 2018

Don’t care what happens tomorrow. I am already very proud of this Indian team for the way they have played here.<br — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) January 26, 2018

Two things I will say about this test .. if anyone ever calls this Indian batting line up flat track bullies again they need to be reminded of the skill and bravery they have shown in this innings .. — Nasser Hussain (@nassercricket) January 26, 2018

