भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को टीम इंडिया में शामिल ना करने का मुद्दा हर जगह छाया हुआ है। भारत से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक के दिग्गज क्रिकेटर्स इस मामले में अपनी राय रख रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। बड़े क्रिकेटर्स को बेहद आश्चर्य हो रहा है कि भुवनेश्वर कुमार को टीम में शामिल क्यों नहीं किया गया। पूर्व अफ्रीकन तेज गेंदबाज एलेन डोनाल्ड से लेकर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीवीएस तक ने ट्विटर के जरिए कप्तान विराट कोहली के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। लक्ष्मण ने ट्वीट कर कहा, ‘भुवनेश्वर को टीम में ना देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है। पहले टेस्ट मैच में उसने सबसे ज्यादा विकेट (6 विकेट) लिए थे और अपनी स्किल सबको दिखाई थी। उन्होंने बल्लेबाजी भी अच्छी की थी। क्या मैं यहां कुछ मिस कर रहा हूं?’ वहीं एलेन डोनाल्ड ने कहा, ‘भुवनेश्वर को टीम में नहीं लिया, क्या यह कोई मजाक है?’

Iam surprised not to find Bhuvi in the playing XI today. In the first test,he took the most number of wickets (6 wickets)showing skill in using the new ball & batted quite well showing patience nd resilience.Am I missing something here — VVS Laxman (@VVSLaxman281) January 13, 2018

Don’t understand how you can leave a bowler out that don’t have more bounce than a taller bowler @ImIshant. @BhuviOfficial has so much skill and accuracy that he brings. It’s like leaving out @VDP_24! — Allan Donald (@AllanDonald33) January 13, 2018

@BhuviOfficial left out..you are kidding me?? — Allan Donald (@AllanDonald33) January 13, 2018

क्रिकेटर आरपी सिंह ने भी ट्वीट कर कहा, ‘नजरिया सत्य नहीं है, लेकिन आज के दिनों में यह सच से बड़ा है और हो सकता है कि इसी कारण से भुवनेश्वर प्लेयिंग 11 का हिस्सा नहीं हैं।’ टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर ने ट्वीट किया, ‘विराट और टीम मैनेजमेंट अपने खिलाड़ियों को सरप्राइज दे रहे हैं और हमें कन्फ्यूज कर रहे हैं।’

"Perception isn't the truth but it's bigger than truth these days" And may be that's why Bhuvi isn't a part of playing 11. #IndvSAonSonyTen3 — R P Singh (@RpSingh99) January 13, 2018

Virat and the Team Management are surprising their own players and confusing us.Heeee hahttps://t.co/ASGjyzzAmn — VINOD KAMBLI (@vinodkambli349) January 13, 2018

बता दें कि भुवनेश्वर कुमार ने पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट लिए थे। 13 जनवरी को शुरू हुए दूसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली ने टीम में बड़ा बदलाव करते हुए भुवनेश्वर कुमार की जगह ईशांत शर्मा को टीम में लिया। वहीं इस मैच में शिखर धवन की जगह केएल राहुल को मौका दिया गया है और चोटिल विकेटकीपर रिद्धिमान साहा की जगह पार्थिव पटेल को प्लेयिंग 11 में रखा गया है। सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहली पारी में अफ्रीकन क्रिटर्स ने 335 रन बनाए। वहीं इस वक्त भारत बल्लेबाजी कर रहा है।

