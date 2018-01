Ind vs SA 1st Test: डु प्लेसिस ने रबाडा को किया ऐसे किस कि वायरल हो गई तस्वीर, जमकर मजे ले रहे लोग

भारतीय टीम भले ही केपटाउन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका से 72 रनों से हार गई हो। लेकिन टीम इंडिया के अॉलराउंडर हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर साबित किया कि जरूरत के समय वह संकटमोचक भी साबित हो सकते हैं। पहली पारी में जब भारतीय खिलाड़ी एक-एक करते पवेलियन लौट रहे थे, तब दूसरे छोर पर सिर्फ पंड्या (93) की अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने डटे थे। पंड्या इस मैच में तेजी से अपने दूसरे शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अफ्रीकी गेंदबाज कसीगो रबाडा ने उन्हें आउट कर दिया। उनके पवेलियन लौटने पर अफ्रीकी टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने खुशी से गेंदबाज का माथा तक चूम लिया। यह तस्वीर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिस पर लोगों ने मजेदार रिएक्शन भी दिए।

पढ़िए क्या कहा लोगों ने: @The__Fundraiser ने लिखा, उम्मीद है कि मुझे कोई भी एेसे ही प्यार करेगा, जैसे फाफ डु प्लेसिस ने रबाडा को किया। @jwcoetzee ने कहा कि जिंदगी में बस यही चाहता हूं कि कोई मुझे भी एेसे ही किस करे जैसे फाफ डु प्लेसिस ने रबाडा को किया। @gaselanonto ने लिखा कि फाफ ने किया रबाडा के माथे पर किस। पंड्या ने उन्हें बहुत परेशान किया। @CaptainMyza ने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा-यह मोहब्बत सच्ची है।

@Cricket365 Du Plessis kissing Rabada on the forehead after Pandya got out reminds me of this moment! pic.twitter.com/AjtwkFWlSi — Bimal Mirwani (@BimalMirwani) January 6, 2018

I hope I one day find someone who loves me the way Faf du Plessis loves Rabada.. #SAvIND — Bennet Dladla (@The__Fundraiser) January 6, 2018

All I want in life is for someone to hold and kiss me in the way Faf has just done with Rabada. — RhymesWithRuck (@jwcoetzee) January 6, 2018

That forehead kiss ya Faf to Rabada this Pandya guy was really troubling him #ProteaFire #SAvIND — Nonto yamaLangeni (@gaselanonto) January 6, 2018

That kiss by Faf to Rabada's forehead. That camaraderie is why one follows sport. Absolutely wonderful to watch. 🙂 — Abhishek Chopra (@El_Chopernos) January 6, 2018

Faf may be you should have preferred Rabada long before then a kiss now #SAvIND — Hari Priya CR (@cr_hariPriya) January 6, 2018

देखें वीडियो ः

