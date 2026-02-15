India vs Pakistan Cricket Match Scorecard: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान को एकतरफा अंदाज में हराते हुए अपनी जीत की हैट्रिक पूरी की और सुपर 8 में शान के साथ पहुंच गई। इशान किशन की पारी में मैच का रुख पलट दिया और उनकी बैटिंग ने ही मैच की दिशा को तय किया। इशान किशन को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

कोलंबो में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया और टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन बनाए। पाकिस्तान को जीत के लिए 176 रन बनाने थे, लेकिन ये टीम 18 ओवर में 114 रन पर आउट हो गई और उसे 61 रन से हार मिली । टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर बनाया। यही नहीं रन के लिहाज से टी20 क्रिकेट में ये भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी जीत भी रही।

पाकिस्तान को हराने के बाद बाद भारत के 6 अंक हो गए और वो ग्रुप ए की अंकतालिका में पहले स्थान पर ही है जबकि पाकिस्तान इस हार के बाद अंकतालिका में तीसरे नंबर पर खिसक गया। यूएसए 4 अंक के साथ ग्रुप ए में दूसरे नंबर पर आ गया जबकि पाकिस्तान के भी 4 अंक ही हैं, लेकिन नेट रन रेट कम होने की वजह से वो नीचे आ गया।

इशान किशन ने खेली 77 रन की पारी

अभिषेक यूएसए के बाद अब पाकिस्तान के खिलाफ भी डक पर आउट हुए। इशान ने 27 गेंदों पर अर्धशतक लगाया और 40 गेंदों पर 77 रन बनाए। तिलक वर्मा 25 रन बनाकर आउट हो गए जबकि हार्दिक पंड्या भी डक पर निपट गए। कप्तान सूर्यकुमार यादव 32 रन बनाकर आउट हो गए। शिवम दुबे 27 रन बनाकर रन आउट हो गए। पाकिस्तान के लिए सैम अयूब ने 3 जबकि सलमान आगा, उस्मान तारिक और शाहीन अफरीदी ने एक-एक विकेट लिए।

भारतीय गेंदबाजों का धारदार प्रदर्शन

साहिबजादा फरहान डक पर आउट हुए जबकि सैम अयूब ने 6 रन की पारी खेली। कप्तान सलमान आगा नहीं चले और वो 4 रन पर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम 5 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उस्मान खान ने 44 रन पर अपना विकेट गंवा दिया। मोहम्मद नवाज 4 रन बनाकर आउट हुए। शादाब खान ने 14 रन की पारी खेली। अबरार अहमद डक पर आउट हो गए। इस मैच में भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन रहा और बुमराह, हार्दिक, अक्षर और वरुण को 2-2 विकेट मिले जबकि तिलक वर्मा और कुलदीप यादव को एक-एक विकेट मिले।

भारत ने इस मैच के लिए प्लेइंग 11 में दो बदलाव किए थे। अभिषेक और कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया जबकि संजू सैमसन और अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में जगह दी गई। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस मैच के लिए अपने अंतिम 11 में कोई बदलाव नहीं किया।

06:33 (IST) 16 Feb 2026

22:30 (IST) 15 Feb 2026

22:30 (IST) 15 Feb 2026

22:29 (IST) 15 Feb 2026

इशान किशन बने प्लेयर ऑफ द मैच

इशान किशन की पारी ने कमाल कर दिया और उनकी इस इनिंग के दम पर ही भारत 175 तक पहुंच पाया। 175 रन के दवाब में पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से धराशाई हो गई और बाकी का काम भारतीय गेंदबाजों ने कर दिया। इशान को उनकी 77 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

22:19 (IST) 15 Feb 2026

पाकिस्तान को भारत ने 61 रन से हराया

भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हरा दिया और सुपर 8 में पहुंच गई। इस जीत के बाद भारत ने जीत की हैट्रिक भी पूरी की और 6 अंक के साथ ग्रुप ए की अंकतालिका में पहले नंबर पर बनी रही। ये टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच 9वां मुकाबला था जिसमें भारत को 8 मैचों में जबकि पाकिस्तान को एक मैच में जीत हासिल हुआ है।

22:09 (IST) 15 Feb 2026

भारत जीत के करीब

भारत जीत के करीब है। 16 ओवर में 9 विकेट पर 97 रन बना लिए हैं। रिंकू सिंह को अटैक पर लाया गया है। पाकिस्तान लड़ रहा है, लेकिन इस टीम की हार तय है।

22:04 (IST) 15 Feb 2026
वरुण ने भारत को दिलाई 8वीं, 9वीं सफलता

वरुण ने भारत को 8वी सफलता फहीम अशरफ को 10 रन पर आउट करके दिलाई। वहीं उन्होंने अबरार को डक पर आउट कर भारत को 9वीं सफलता भी दिला दी।

22:02 (IST) 15 Feb 2026

पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए 30 गेंदों पर 82 रन

पाकिस्तान को जीत के लिए 30 गेंदों पर 82 रन बनाने हैं। भारत जीत के करीब है और तीन विकेट की जरूरत है। 15 ओवर में 7 विकेट पर 94 रन बन चुके हैं।

22:01 (IST) 15 Feb 2026
भारतीय फैंस ने पहले ही कर दिया टीम इंडिया की जीत का ऐलान

भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ जीत की तरफ अग्रसर है। इस मैच से पहले ही भारतीय क्रिकेट फैंस ने टीम इंडिया की जीत का ऐलान कर दिया था। वीडियो में देखें भारतीय क्रिकेट फैंस का रिएक्शन...

21:50 (IST) 15 Feb 2026
तिलक ने भारत को दिलाई 7वीं सफलता

तिलक वर्मा ने शादाब खान को 14 रन पर आउट कर भारत को 7वीं सफलता दिला दी। 13 ओवर में 7 विकेट पर 84 रन बन चुके हैं। पाकिस्तान को जीत के लिए 42 गेंदों पर 92 रन बनाने हैं।

21:47 (IST) 15 Feb 2026

पाकिस्तान का छठा विकेट गिरा

पाकिस्तान का छठा विकेट गिर चुका है। कुलदीप ने नवाज को 4 रन पर आउट कर दिया। भारत को जीत के लिए 4 विकेट की दरकार है। 12 ओवर में 6 विकेट पर 78 रन बन चुके हैं।

21:42 (IST) 15 Feb 2026

21:41 (IST) 15 Feb 2026
उस्मान खान आउट हुए

उस्मान खान को 44 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल ने स्टंप आउट करवा दिया। पाकिस्तान का 5वां विकेट गिर चुका है। मोहम्मद नवाज क्रीज पर आए हैं। 11 ओवर में 5 विकेट पर 73 रन बन चुके हैं।

21:30 (IST) 15 Feb 2026

पाकिस्तान का स्कोर 50 के पार

पाकिस्तान ने 8 ओवर में 7 विकेट पर 57 रन बना लिए हैं। जीत के लिए अब इस टीम को 72 गेंदों पर 119 रन बनाने हैं। भारत जीत की तरफ बढ़ रहा है।

21:28 (IST) 15 Feb 2026

21:20 (IST) 15 Feb 2026

21:17 (IST) 15 Feb 2026
बाबर आजम 5 रन बनाकर आउट

बाबर आजम भारत के खिलाफ 5 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें अक्षर पटेल ने बोल्ड कर दिया। पाकिस्तान का 5वां विकेट गिरा। पाकिस्तान ने 5 ओवर में 4 विकेट पर 34 रन बना लिए हैं।

21:10 (IST) 15 Feb 2026

21:09 (IST) 15 Feb 2026

3 ओवर में बने 21 रन

पाकिस्तान ने पहले 3 ओवर में 21 रन बना लिए हैं और 3 विकेट गिर चुके हैं। बाबर और उस्मान खान क्रीज पर हैं और टीम को जीत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं।

21:04 (IST) 15 Feb 2026

बुमराह ने एक ओवर में झटके दो विकेट

बुमराह ने एक ओवर में ही दो विकेट लिए। पहले उन्होंने सैम को आउट किया और फिर उन्होंने कप्तान सलमान आगा को 4 रन के स्कोर पर आउट कर दिया।

21:00 (IST) 15 Feb 2026

बुमराह ने सैम को भेजा पवेलियन

बुमराह ने ओपनर सैम अयूब को 6 रन पर पगबाधा आउट कर दिया। पाकिस्तान दवाब में है। 6 रन पर दो विकेट गिर चुके हैं।

20:56 (IST) 15 Feb 2026
साहिबजादा फरहान डक पर हुए आउट

साहिबजादा फरहान को हार्दिक पंड्या ने डक पर आउट कर दिया। पाकिस्तान का खाता भी नहीं खुला और इस टीमका पहला विकेट गिर गया। एक ओवर में बिना किसी रन के पाकिस्तान का पहला विकेट गिर चुका है।

20:48 (IST) 15 Feb 2026

20:43 (IST) 15 Feb 2026

20:41 (IST) 15 Feb 2026
IND vs PAK Live Score: भारत ने बनाए 175 रन

भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट 175 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 176 रन का टारगेट दिया। इशान किशन ने भारत के लिए 77 रन की पारी खेली। टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया।

20:34 (IST) 15 Feb 2026
IND vs PAK Live Score: सूर्यकुमार यादव 32 रन बनाकर आउट

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव 29 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का 5वां विकेट गिरा। भारत ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 159 रन बना लिए हैं।

20:31 (IST) 15 Feb 2026

IND vs PAK Live Score: भारत का स्कोर 150 के पार

18वें ओवर में 14 रन बने। इस ओवर के बाद भारत ने 4 विकेट पर 154 रन बना लिए हैं। सूर्यकुमार 32 जबकि शिवम दुबे 18 रन बनाकर खेल रहे हैं।

20:26 (IST) 15 Feb 2026

IND vs PAK Live Score: पाकिस्तान की शानदार बॉलिंग

पाकिस्तान की गेंदबाजी शानदार हो रही है। इशान के आउट होने के बाद ऐसा लग रहा है कि भारतीय बैटर दवाब में हैं। 17 ओवर में 4 विकेट पर 140 रन बने हैं।

20:25 (IST) 15 Feb 2026

20:16 (IST) 15 Feb 2026

