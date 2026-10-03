IND vs PAK Final, Asian Games 2026 Gold Medal Match Live Score: एशयिन गेम्स 2026 की पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है। यह मुकाबला निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में हो रहा है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। दोनों टीमों की नजरें गोल्ड मेडल पर होंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम गोल्ड मेडल जीत चुकी है। अब पुरुष टीम की बारी है अपना गोल्ड डिफेंड करने की। भारत ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को 124 रनों से करारी शिकस्त देते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराते हुए फाइनल में जगह पक्की की थी।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Asian Games Men’s T20I, 2026 Pakistan

vs India

0/0 (0.0) Match yet to begin ( Day – Final )

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