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IND vs PAK Final, Asian Games 2026 Gold Medal Match Live Score: एशयिन गेम्स 2026 की पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है। यह मुकाबला निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में हो रहा है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। दोनों टीमों की नजरें गोल्ड मेडल पर होंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम गोल्ड मेडल जीत चुकी है। अब पुरुष टीम की बारी है अपना गोल्ड डिफेंड करने की। भारत ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को 124 रनों से करारी शिकस्त देते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराते हुए फाइनल में जगह पक्की की थी।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Asian Games Men’s T20I, 2026

Pakistan 

vs

India  
0/0 (0.0)

Match yet to begin ( Day – Final )
India elected to bat

View Scorecard

Live Updates
09:45 (IST) 3 Oct 2026

कितने बजे शुरू होगा लाइव एक्शन?

भारत-पाकिस्तान के बीच हो रहे इस फाइनल मुकाबले का लाइव एक्शन भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे यानी तकरीबन 15 मिनट बाद शुरू हो जाएगा। भारतीय ओपनर्स वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरेंगे।

09:43 (IST) 3 Oct 2026

पाकिस्तान की प्लेइंग 11

साहिबजादा फरहान (कप्तान), सईम अयूब, माज सदाकत, उस्मान खान, हसन नवाज, अब्दुल समद, अराफात मिन्हास, अहमद दानियाल, सुफियान मोकिम, अबरार अहमद, साद मसूद।

09:40 (IST) 3 Oct 2026

IND vs PAK: वैभव-अभिषेक ओपनर, इशान-संजू भी टीम में; पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11

एशियन गेम्स 2026 के फाइनल मुकाबले के लिए भारतीय प्लेइंग 11 में एक भी बदलाव नहीं हुआ है। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ही पारी की शुरुआत करेंगे। जसप्रीत बुमराह टीम में अकेले स्पेशलिस्ट पेसर हैं। ...यहां पढ़ें
09:35 (IST) 3 Oct 2026

भारतीय प्लेइंग 11

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), इशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह।

09:34 (IST) 3 Oct 2026

पाकिस्तान टीम का पूरा स्क्वाड

साहिबजादा फरहान (कप्तान), साइम अयूब, माज सदाकत, उस्मान खान, हसन नवाज, अब्दुल समद, अराफात मिन्हास, मोहम्मद वसीम, अहमद दानियाल, सुफियान मोकिम, अबरार अहमद, आकिफ जावेद, अली रजा, साद मसूद, हैदर अली।

09:33 (IST) 3 Oct 2026

भारतीय टीम का पूरा स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, विप्रज निगम, यश ठाकुर, अर्शदीप सिंह।

09:32 (IST) 3 Oct 2026

भारत ने जीता टॉस

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। मौसम साफ है और पूरा 20-20 ओवर का खेल देखने को मिलेगा।

09:31 (IST) 3 Oct 2026

कहां देख पाएंगे मैच का लाइव टेलीकास्ट?

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस फाइनल मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर देख पाएंगे। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर होगी। जनसत्ता.कॉम पर भी आपको सभी लाइव अपडेट्स, खबरें और स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी।

09:31 (IST) 3 Oct 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स 2026 के गोल्ड मेडल मैच के सभी लाइव अपडेट्स और स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा एशियन गेम्स और खेल जगत के अन्य अपडेट्स भी आपको यहां मिलते रहेंगे।