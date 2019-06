Ind vs Pak Live Cricket Score: भारत बनाम पाकिस्तान।

India vs Pakistan, Ind vs Pak Live Cricket Score Streaming Online Today Match at Star Sports 1 Hindi, Hotstar Live Cricket Score: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को वर्ल्ड कप का 22वां मैच खेला जाने वाला है। दोनों ही टीमों के लिए इस मैच में जीत दर्ज करना जरूरी है। भारत की टीम इस वर्ल्ड कप में अब तक दो मुकाबले जीत चुकी है जबकि उसका एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था। भारतीय टीम पाकिस्तान के सामने मजबूत दिखाई पड़ रही है, टीम की कोशिश यहां अपनी तीसरी जीत दर्ज करने की होगी। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ बहुत कम खेलते है इसलिए इस मुकाबले को लेकर फैंस के बीच काफी उत्साह है।

कोहली का पाकिस्तान के खिलाफ शानदार रिकार्ड रहा है, उन्होंने एडिलेड में 2015 में शतक जड़ा था। अभी तक विश्व कप में उन्होंने सैकड़ा नहीं बनाया है और मैच की अहमियत को देखते हुए वह सैकड़ा जड़ने के प्रबल दावेदार हैं। कोहली के अलावा रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पंड्या के प्रदर्शन पर भी फैंस की निगाहें बनी होगी।

आईसीसी विश्वकप 2019 का 22वां मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है। यह मैच Star Sport 1, Star Sport 2, Star Sport 3 और स्टार के अन्य चैनल्स पर देख सकते हैं। इसके अलावा Hotstar पर भी मैच उपलब्ध रहेगा। आप मैच का लाइव स्कोर Jansatta.com पर भी लाइव स्कोर देख सकते हैं। हमारे लाइव ब्लॉग पर आप पल -पल की अपडेट देख सकते हैं।