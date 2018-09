Ind vs Pak, India vs Pakistan Asia Cup 2018 Match Date and Time, Squad, Venue: एशिया कप-2018 के सबसे बहुप्रतिक्षित मुकाबले में बुधवार को भारत और पाकिस्तान की टीमें दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। दोनों टीमें इससे पहले पिछले साल चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ी थीं जहां पाकिस्तान ने बाजी मारी थी। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में हांगकांग को आठ विकेट से आसान मात दी थी। अब उसकी कोशिश अपने इसी विजयी क्रम को भारत के खिलाफ भी जारी रखने की होगी। वहीं एशिया कप की बात की जाए तो भारत ने छह बार पाकिस्तान को हराया तो वहीं पांच बार पाकिस्तान जीत हासिल करने में सफल रहा है। अब पाकिस्तान इस रिकार्ड को बराबरी पर लाना चाहेगा। विराट कोहली के न रहते हुए रोहित के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्हें न सिर्फ अपने बल्ले से रन निकालने होंगे बल्कि एक कप्तान के तौर पर भी अपनी रणनीतियों में पैना पन रखना होगा। रोहित के अलावा बल्लेबाजी में शिखर धवन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी। कोहली के बाद बीते कुछ वर्षो में इन दोनों ने भारतीय बल्लेबाजी को मजबूती से संभाला है और अब इन दोनों को एक और कड़ी परीक्षा का सामना करना होगा।

कोहली के न रहते तीसरे नंबर पर लोकेश राहुल आ सकते हैं। वहीं रोहित भी इस नंबर पर अपने हाथ आजमा सकते हैं। रोहित की सबसे बड़ी समस्या मध्यक्रम है जहां चौथे और पांचवें नंबर के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी होगी। इन दो नंबरों के लिए रोहित के पास अंबाती रायडू, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक और मनीष पांडे के विकल्प मौजूद हैं। वहीं अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते महेंद्र सिंह धोनी के कंधों का भार भी बढ़ गया है। टीम की गेंदबाजी भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह के ऊपर है। वहीं स्पिन में युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव मुख्य भूमिका में होंगे।

वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो उसकी बल्लेबाजी बाबर आजम, फखर जमन के जिम्मे है। जमन ने ही चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और विशाल स्कोर खड़ा कर टीम की जीत की नींव रखी थी। उन्होंने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ दोहरा शतक भी जड़ा है। उनका बल्ला रंग में है जो भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हांगकांग के खिलाफ इमाम उल हक ने अर्धशतक लगाया। फखर और इमाम की सलामी जोड़ी भारतीय गेंदबाजों को परेशान करने का माद्दा रखती है। पाकिस्तान की ताकत उसकी गेंदबाजी है। अपनी गेंदबाजी के दम पर ही पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पर फतह हासिल की थी। (आईएएनएस इनपुट के साथ)

