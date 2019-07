India vs New Zealand (Ind vs NZ), World Cup 2019 Semi Final Match Date and Time, Venue, Manchester Weather Forecast: भारत और न्यूजीलैंड के बीच मंगलवार को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का पहला मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच में जीतने वाली टीम 14 जुलाई को होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल में प्रवेश कर लेगी। जबकि हारने वाले को वर्ल्ड कप से बाहर जाना पड़ेगा। भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड कप का सफर शानदार रहा है, पूरे टूर्नामेंट में टीम को सिर्फ एक हार इंग्लैंड से झेलनी पड़ी थी। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ लीग मुकाबला बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था।

ऐसे में दोनों टीमें पहली बार सेमीफाइनल में आमने-सामने होगी। हालांकि, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले दोनों टीमों के बीच अभ्यास मुकाबला खेला गया, जिसे न्यूजीलैंड की टीम जीतने में कामयाब रही थी। भारतीय टीम सेमीफाइनल मुकाबले में दो बदलाव कर सकती है। कुलदीप और भुवनेश्वर की जगह वापस टीम में मोहम्मद शमी और युजवेंद्र चहल को मौका दिया जा सकता है।

संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत: केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली (कप्तान), ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर), दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, युजवेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह।

न्यूजीलैंड: हेनरी निकोलस, मार्टिन गप्टिल, केन विलियमसन (कप्तान), रॉस टेलर, टॉम लैथम (विकेटकीपर), कॉलिन डी ग्रैंडहोम, जेम्स नीशम, मिचेल सेंटनर, ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी, टिम साउदी।