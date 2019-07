World Cup 2019, Ind vs NZ Live Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड।

World Cup 2019, India vs New Zealand (Ind vs NZ) Live Cricket Score Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच मंगलवार को वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है। न्यूजीलैंड के खिलाफ नॉकआउट मुकाबलों में भारतीय टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। पिछले 31 सालों से भारतीय टीम कीवियों को पटखनी देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने में वह सफल नहीं हो सकें हैं। हालांकि, हालात अब पहले के मुकाबले काफी बदल गए हैं।

मौजूदा भारतीय टीम न्यूजीलैंड से काफी मजबूत नजर आ रही है। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा भारत की ओर से इस वर्ल्ड कप में 5 शतक जड़ चुके हैं और उनकी कोशिश सेमीफाइनल में भी उस फॉर्म को जारी रखने की होगी। रोहित शर्मा के अलावा केएल राहुल और कप्तान कोहली भी समय-समय पर टीम के लिए रन बनाते रहे हैं। वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो टीम की सबसे बड़ी चिंता उनके सलामी बल्लेबाजों का आउट ऑफ फॉर्म होना है। मार्टिन गप्टिल और कॉलिन मुनरो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं।