IND vs NZ 1st T20 Cricket Match Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच 22 अक्टूबर यानी गुरुवार को भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12.30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम इस मैच में जीत हासिल करते हुए सीरीज का शानदार आगाज करना चाहेगी, लेकिन क्या ये आसान होने वाला है क्योंकि कीवी टीम कहीं से भी कमजोर नहीं है।

इस टी20 सीरीज में कीवी टीम की तरफ से मार्क चैपमैन और रचिन रविंद्र नहीं खेलेंगे, लेकिन डेवोन कॉनवे टीम का हिस्सा हैं। न्यूजीलैंड की टीम में कुल 6 सीमर हैं तो वहीं ग्लेन फिलिप्स तथा माइकल ब्रेसवेल भी पार्ट-टाइम स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं, जिससे उनका गेंदबाजी आक्रमण काफी मजबूत नजर आता है। भारतीय टीम भी इस वक्त काफी मजबूत दिख रही है और दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर होगी। इस मैच को आप किस तरह से लाइव देख सकते हैं आइए जानते हैं।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच कब होगा?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच गुरुवार, 22 अक्टूबर को खेला जाएगा।

भारत बनाम न्यूजीलैंड का पहला टी20 मैच कहां होगा?

भारत बनाम न्यूजीलैंड का पहला टी20 मैच क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल में खेला जाएगा।

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले टी20 मैच का टॉस कितने बजे होगा?

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले टी20 मैच का टॉस दोपहर 12:00 बजे (IST) होगा।

भारत बनाम न्यूजीलैंड का पहला टी20 मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम न्यूजीलैंड का पहला टी20 मैच दोपहर 12:30 बजे (IST) शुरू होगा।

भारत में भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले टी20 मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

भारत में भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले टी20 मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा।

भारत में भारत बनाम न्यूजीलैंड के पहले टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत में भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनीलिव (SonyLIV) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

भारतीय स्क्वॉड: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव, मयंक यादव, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी।

न्यूजीलैंड स्क्वॉड: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जोश क्लार्कसन, जैकब डफी, बेवोन जैकब्स, एडम मिल्ने, ब्लेयर टिकनर।

इशान किशन नंबर 1, अभिषेक हैं रिजवान से आगे; T20I में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक बाउंड्रीज लगाने वाले टॉप-10 बैटर

इशान किशन ने साल 2026 में अब तक खेले टी20आई मैचों में कुल 177 बाउंड्रीज लगाए हैं जिसमें 122 चौके जबकि 55 छक्के शामिल हैं तो वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव हैं जिन्होंने साल 2022 में कुल 174 बाउंड्रीज लगाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)