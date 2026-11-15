India vs New Zealand LIVE Cricket Match Scorecard: भारत-न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का पांचवां मैच रविवार (14 नवंबर) को माउंट मौनगानुई के बे ओवल में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। गुरनूर बराड़ और कुलदीप यादव बाहर हुए। यश दुबे का डेब्यू हुआ। मोहम्मद सिराज को मौका मिला। न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में भी 2 बदलाव हुए। मैट हेनरी और काइल जेमीसन की जगह जैकब डफी और ब्लेयर टिकनर को मौका मिला। भारतीय टीम 2-1 से सीरीज में आगे है।
India in New Zealand, 5 ODI Series, 2026
New Zealand
India
0/0 (0.0)
Match yet to begin ( Day – 5th ODI )
New Zealand elected to field
भारत की प्लेइंग XI: रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), इशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर।
न्यूजीलैंड प्लेइंग XI: विल यंग, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, ब्लेयर टिकनर, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर।
न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI
विल यंग, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, ब्लेयर टिकनर, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर।
भारत की प्लेइंग XI
रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), इशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर।
न्यूजीलैंड ने गेंदबाजी का फैसला किया
भारत के खिलाफ पांचवें वनडे में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यश दुबे का डेब्यू हुआ। मोहम्मद सिराज को मौका मिला। न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में भी 2 बदलाव हुए। मैट हेनरी और काइल जेमीसन की जगह जैकब डफी और ब्लेयर टिकनर को मौका मिला।
न्यूजीलैंड की टीम
विल यंग, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, मैथ्यू फिशर, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर, मिचेल हे, ब्रेट रैंडेल, जोश क्लार्कसन।
भारत की टीम
रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), इशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, तिलक वर्मा, कुमार कुशाग्र, कुलदीप यादव।
नमस्कार। भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के पांचवें मैच में भारत का न्यूजीलैंड से मुकाबला माउंट मौनगानुई के बे ओवल में होगा। इस लाइव ब्लॉग में हम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।