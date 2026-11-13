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India vs New Zealand 4th ODI Live Cricket Match Scorecard: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ और कुलदीप यादव की टीम में वापसी हुई है। इस मुकाबले में भारतीय टीम की नजरें सीरीज कब्जाने पर होंगी। सीरीज का तीसरा मुकाबला बारिश में धुल गया था। भारत 2-0 की अजेय बढ़त के साथ उतर रहा है। भारत की नजरें जहां सीरीज जीतने पर होंगी, वहीं न्यूजीलैंड की टीम सीरीज बचाने के इरादे से उतरेगी।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

India in New Zealand, 5 ODI Series, 2026

New Zealand 
0/0 (0.0)

vs

India  

Match yet to begin ( Day – 4th ODI )
India elected to field

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Live Updates
07:09 (IST) 13 Nov 2026

न्यूजीलैंड की चौथे वनडे के लिए प्लेइंग 11

टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), विल यंग, फिन एलन, निक केली, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मैट हेनरी, काइल जैमीसन।

07:06 (IST) 13 Nov 2026
भारत की चौथे वनडे के लिए प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), इशान किशन (विकेटकीपर)अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी दार, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव।

07:05 (IST) 13 Nov 2026

भारत ने जीता टॉस

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। न्यूजीलैंड इस मैच में 6 बदलाव और भारतीय टीम तीन बदलाव के साथ उतरी है।

07:05 (IST) 13 Nov 2026

न्यूजीलैंड का चौथे वनडे के लिए स्क्वाड

मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिच हे (विकेटकीपर), मैट हेनरी, काइल जैमीसन, निक केली, ब्रेट रैंडेल, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), विल यंग।

07:05 (IST) 13 Nov 2026

भारत का चौथे वनडे के लिए स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर, उपकप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव।

07:04 (IST) 13 Nov 2026

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